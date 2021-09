Ocio - Tecnología

Internet y Online

Cómo hacer una devolución en Amazon

NOTICIA de de Jessica Pascual

¿Has comprado algún producto en Amazon y quieres devolverlo? ¿Te ha llegado defectuoso? ¿Has recibido un producto diferente al que compraste? Que no cunda el pánico. Si compras un producto en Amazon y te llega defectuoso o te has confundido de talla, puedes devolverlo. En este artículo te contamos cómo hacer una devolución en Amazon, los pasos, motivos y excepciones que impone la compañía en su política de devolución de los artículos.

Pasos para devolverlo

Amazon permite la devolución de muchos de sus productos. Aunque no todos se ajustan a las mismas condiciones. A rasgos generales, los pasos que tienes que seguir para devolver un producto en Amazon son los siguientes:

En la pestaña de Ayuda y Servicio de atención al cliente de Amazon existen diferentes opciones. Una de ellas es la de devolver un producto o devolver un regalo.

Si vas a devolver un producto que has comprado para ti, debes ir a ‘Mis pedidos‘ para seleccionar el que quieres devolver. Si te han hecho un regalo y lo quieres devolver, tienes que ir a la sección ‘Devolver un regalo‘.

Cómo hacerlo

En el primero de los casos, si quieres devolver un producto que has comprado tú mismo, tienes que ir a la página principal de Amazon e iniciar sesión. Una vez tengas iniciada la sesión tienes que acceder a ‘Devoluciones y pedidos‘. En esta pestaña vas a ver todos los pedidos que has realizado.

Entre las diferentes opciones está la de devolver o reemplazar productos. Si has comprado varios productos, deberás seleccionar cuál de ellos quieres devolver. Tienes que especificar el motivo de la devolución del producto y darle a continuar. Selecciona cómo procesar la devolución y si se trata de un reembolso o de un reemplazo.

Ahora tienes que que elegir el método que quieras para devolver el producto. Puedes hacerlo llevándolo a un punto de entrega o con recogida en casa. En alguna de las opciones, como es el caso de Correos, tienes que imprimir una etiqueta que te envía Amazon para poder hacer el envío.

Por último tienes que confirmar la devolución del producto. Una vez realizado este trámite tienes que acudir a entregar el paquete o esperar a que te lo recojan, depende de la opción que hayas elegido.

Un regalo

En caso de que quieras devolver un regalo, tienes que seleccionar la pestaña ‘Centro de devoluciones‘ y en caso de solicitarlo, introduce tu cuenta de Amazon. Debes escribir el número de pedido del producto que quieres devolver. El número de pedido son 17 dígitos que se encuentra en el recibo de compra que se te ha enviado por correo electrónico.

Debes seleccionar la pestaña continuar y pinchar sobre los productos que quieres devolver así como el motivo de la devolución. Por último, elige el método de devolución que prefieras e imprime la etiqueta.

Sin embalaje original

¿Has tirado el embalaje original antes de tiempo? No te preocupes, puedes devolver un producto de Amazon sin caja. Si tienes que devolver un producto, pero no tienes el embalaje original, tienes que seguir estos pasos:

En primer lugar, si no tienes ni cajas ni etiqueta, debes iniciar la devolución en la sección ‘Mis Pedidos‘. Selecciona una ubicación para devolver sin embalar y sin etiqueta. Una vez finalices el proceso de devolución Amazon te enviará un código QR. El último paso es que envíes el producto que deseas devolver junto con el código QR al punto de entrega del producto.

Plazo de devolución

El derecho de desistimiento establece que puedes cancelar el contrato de compra sin indicar el motivo de la mayoría de los productos en los 14 días naturales siguientes desde el día en el que recibes el producto.

Según lo establecido por ley, puedes devolver cualquier producto que hayas comprado sin dar ningún tipo de explicaciones en un periodo de 30 días desde el día de la compra. Estos 30 días son una política exclusiva de Amazon. Se aplica a la mayoría de sus productos, pero hay excepciones.

Esto significa que no tienes que dar ningún tipo de explicación ni el producto tiene que estar defectuoso o tener justificación válida para devolverlo. Aunque hay que tener en cuenta que hay una serie de productos que no se pueden devolver y que explicamos más abajo.

La única condición para poder hacer la devolución en estos primeros 30 días el artículo debe estar sin usar y completo, con todas las piezas. Tal y como lo recibiste. Si se trata de un producto de segunda mano no puede tener ningún desperfecto de más de forma independiente a los que pudiera tener antes de haberlo comprado.

Excepciones

Hay temporadas, como por ejemplo en Navidad, en la que la política de devolución se amplía. Por ejemplo aquellos productos que se hayan comprado entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre pueden devolverse hasta el 31 de enero.

Por tanto tienes de plazo hasta el 31 de enero para devolver aquellos productos que has comprado por ejemplo en el Black Friday o en el Amazon Prime Day.

¿Qué no puedo devolver?

Productos básicos de higiene o de salud. Productos que se puedan deteriorar o caduquen como los alimentos. Grabaciones de vídeo o de sonido que se han desprecintado. Productos personalizados. Servicios de Amazon que se hubiera prestado y hubieras aceptado su prestación al solicitarlo. Productos digitales como es el caso de los e-books, descargas o MP3. Prensa, revistas o publicaciones de carácter periódico. Bebidas alcohólicas. Vehículos de renting a largo plazo.

¿Y si mi producto ha llegado roto?

En caso de que el producto te haya llegado roto o esté dañado, puedes devolverlo sin ningún problema. Existen dos opciones para hacer la devolución de este tipo de productos:

Si te llega roto por algún daño en e trayecto, puedes descambiarlo en el plazo de los 30 días desde la compra.

Aunque si por ejemplo has comprado algo y falla en un periodo de dos años, tienes que acogerte a la garantía de fábrica de dos años de Amazon.

En estas situaciones tienes que contactar con el soporte de Amazon para conseguir una posible solución.

Depende de la situación concreta, puede que te remplacen el producto por otro nuevo a cambio de devolver el original en un plazo de 30 días. En caso de que no devuelvas el producto Amazon te cobrará el nuevo que te ha enviado.

Si ha llegado roto tiene que contactar con atención al cliente. Es importante que guardes el embalaje original puesto que si el producto ha llegado dañado, el servicio de atención al cliente te pedirá imágenes tanto del producto como del envoltorio para saber en qué condiciones lo has recibido.

Coste devolución

Si la devolución del producto se produce por fallo de Amazon, es decir, porque se haya roto durante el envío, es la empresa la que corre a cargo con la devolución si utilizas la etiqueta de devolución con franqueo pagado.

Si quieres devolver un producto sin que haya habido error por parte de Amazon y utilizas la etiqueta de devolución franqueo pagado, se deducen los gastos del envío del total del reembolso. En España los gastos de envío de devolución son 2,99 euros si lo llevas a Correos. Para recogidas a domicilio es de 5,50 euros.

Además el motivo de devolución no se debe a que esté roto, defectuoso o dañado no se reembolsa el importe del envoltorio, los gastos de envío o el servicio relacionado con el pedido. Se reembolsa el importe del producto únicamente.

Devolución gratuita

Hay una serie de productos en Amazon que puedes devolver sin coste alguno. Son los productos de las categorías de ropa, equipaje, calzado, joyas, relojes, y complementos. No tendrán coste de devolución siempre y cuando estén en perfecto estado.

En el caso de la ropa elaborada bajo la demanda de The Drop, no se pueden devolver gratis si están en perfecto estado porque son productos confeccionados bajo demanda.

Reembolso

La cantidad del reembolso depende del motivo de la devolución:

En caso de los productos dañados defectuosos o incorrectos, es Amazon el que corre con los gastos de la devolución y te reembolsan el coste del envoltorio del regalo.

Si la devolución es porque no cumple con tus expectativas:

Si lo devuelves por el desistimiento legal de los 14 días se reembolsa el importe y los gastos asociados de envío.

Si lo devuelves después de que hayan transcurrido los 14 y los 30 días naturales, te reembolsan solo el importe del producto.

En cuanto a los regalos, si lo devuelves, recibes un cheque regalo con el valor del producto.

Cheques regalo

Si devuelves un producto que se ha pagado de forma parcial o de forma total con un cheque de Amazon, se devuelve el importe en este cheque.

Reembolsos parciales

Algunos productos cuentan con una política de reembolso parcial:

Los videojuegos o consolas cuentan con un reembolso del 50% del producto .

. Los productos multimedia cuentan con un reembolso del 50% del producto.

Los electrodomésticos para el cuidado personal tienen un reembolso del 50% del producto.

Siempre puedes mirar le estado de tu reembolso en la pestaña mis Pedidos, en ver estado de la devolución o reembolso.

Cambiar un producto por otro

Para cambiar un producto por otro en Amazon puedes hacerlo por ejemplo, en caso de que se trate de cambio e talla o de color diferente. Para cambiar un producto por otro, en caso de que puedas hacerlo, tendrás que ir a ‘Mis pedidos’ y seleccionar la pestaña devolver o reemplazar productos.

Tienes que seleccionar el producto que quieres cambiar y el motivo de la devolución. A continuación se crea un pedido de cambio y una etiqueta de devolución. Deberás devolver el producto que has recibido en un plazo de 30 días.

Si quieres ponerte en contacto por teléfono con Amazon, a continuación te explicamos los pasos que tienes que dar tanto en la versión móvil como en ordenador para que te llamen. Porque esto es lo primero que debes saber, Amazon no da un número de teléfono para que tu llames, sino que cada cliente que quiera contactar debe introducir su número de contacto y esperar a que la compañía le llame.

Por móvil

El proceso desde el móvil y en la versión escritorio es similar. Lo primero que tenemos que hacer si accedemos desde el móvil es entrar en la web de Amazon y seleccionar el botón de as 3 barras horizontales que hay en la parte superior izquierda de la pantalla para desplegar el menú.

En este menú seleccionamos la opción ‘Atención al cliente’.

Se abre una nueva pantalla y seleccionamos la opción que aparece al final que dice ‘Contáctanos’.

La siguiente pantalla que aparece nos pregunta si queremos llamar al servicio de atención al cliente. Seleccionamos esta opción.

Lo siguiente que nos preguntan es el motivo por el que queremos llamar. Seleccionamos el que queramos. Pulsamos el botón ‘Continuar’.

Por último se abre una nueva pantalla que nos pide que introduzcamos el número de teléfono y seleccionemos el botón ‘Llamadme ya’.

Desde la versión escritorio

En este caso debes entrar a la web de Amazon, en el apartado ‘Atención al cliente’ que aparece en la barra superior tal y como te mostramos en la imagen.

Una vez entras en esta sección, al final de la página aparece un cuadro que dice ‘Contacto’. Seleccionamos esta opción.

Se abre una nueva pantalla y nos preguntan el motivo por el que queremos contactar. Si tenemos problemas con productos, devoluciones, con algún cargo o cualquier otro motivo. En estos casos pueden ofrecerte una respuesta automatizada o darte la posibilidad de que introduzcas tu número de móvil para que te llamen.

Una vez especifiquemos el motivo al final de la página nos preguntan cómo preferimos que nos contacten, si por chat, o por teléfono.

Si seleccionamos esta última opción nos piden que introduzcamos nuestro número y la compañía es la que nos va a

llamar. Si quieres que la llamada se produzca en ese momento tienes que darle al botón ‘Llamadme ya’.

Cómo hacer una devolución en Amazon was last modified: by

Si quieres leer más noticias como Cómo hacer una devolución en Amazon, te recomendamos que entres en la categoría de Internet y Online.