Qué hacer si una empresa te pasa un cargo duplicado en tu tarjeta

de Jessica Pascual

¿Has detectado un cobro en tu cuenta que no has autorizado? No te preocupes, la tecnología puede fallar y, en ocasiones, al pagar con una tarjeta de débito o crédito en un establecimiento puede que te pasen un doble cargo por tu compra. Es decir, que te cobren dos veces por adquirir un producto o servicio. Entonces, ¿qué hacer ante esta situación? El proceso para que te devuelvan el dinero es muy sencillo. Te explicamos con detalle qué tienes que hacer si una empresa te hace un cargo duplicado en tu tarjeta de débito o crédito.

¿Por qué me han pasado un cargo duplicado?

Por norma general, este tipo de cargos suelen producirse por problemas técnicos. El sistema identifica que el primer cobro es fallido, es decir, que no ha llegado a materializarse y la empresa vuelve a pasar el cobro del importe. Y aunque las tecnologías avanzan, estos fallos siguen produciéndose en la actualidad. Uno de los más conocidos y mediáticos fue el cargo duplicado que Carrefour aplicó debido a un fallo informático, detectado con una tarjeta Mastercard, a muchos de los clientes que compraron en el establecimiento.

Los errores informáticos pueden originarse de tres formas diferentes:

Del comercio

Del banco

Del empleado que utiliza el datáfono. Puede que, sin darse cuenta, un empleado de un comercio ordene el cobro dos veces. Este es el único caso en el que tienes que arreglar y solucionar el problema en el propio establecimiento.

Por ello, es fundamental tener siempre un control y revisión de las transacciones y movimientos que tienen lugar en tu cuenta, puesto que la rapidez es clave en estas situaciones. ¿Cómo? Una de las mejores formas para estar al día de los movimientos que se producen en tu cuenta es a través de las aplicaciones de los bancos, que suelen tener un sistema de notificaciones y avisos de los ingresos y retiradas de dinero que se efectúan en la cuenta que tienes asociada.

Cómo actuar

Si detectas que te ha llegado un doble cargo tras realizar una compra o cualquier otro pago no autorizado, lo primero que tienes que hacer es contactar con la entidad bancaria para explicar lo sucedido. Aunque también tienes la opción de contactar con el propio establecimiento para ver si pueden ofrecerte alguna solución. De esta forma, al avisar a las dos partes intermediarias de la operación, puede que consigas solventar el problema lo antes posible.

La entidad debe comprobar que existen estos dos cargos y que la doble notificación no se debe a ningún fallo del sistema. El banco tiene que comprobar qué es lo que ha sucedido y ver si se debe a un fallo técnico. Cuando verifiquen que se trata de un cargo duplicado, te devolverán el dinero a través de un ingreso en la cuenta afectada.

Al principio del artículo hemos hecho referencia a la importancia de actuar rápido, pero no porque se te pase el plazo, sino porque dejar pendiente un cargo duplicado sólo va a retrasar los trámites. Puede que, al dejarlo pasar, se te acabe olvidando o que lo tengas día tras día en la cabeza como tarea pendiente y se convierta en un lastre. Por ello, lo mejor es que actúes lo antes posible y así quitarte el problema de en medio. En cuanto a los plazos legales, todas las personas tienen un máximo de 13 meses desde que se ha producido este cargo para reclamarlo.

Tarjetas prepago para evitar los cargos duplicados

Puede que creas que es complicado evitar que te hagan un cargo duplicado si éste se debe a un fallo del sistema. Aunque una de las fórmulas más sencillas para hacerlo está al alcance de todo el mundo. Y consiste en usar las tarjetas prepago o monedero.

Ante los posibles peligros de Internet, utilizar una tarjeta prepago en la que sólo introduces el importe exacto de la compra que vas a realizar, te libera de todas las preocupaciones. En ese sentido, si intentan robarte los datos de la cuenta, la tarjeta estará vacía. Y, por tanto, si compras algo que cuesta 50 euros, cargas la tarjeta con 50 justos y te hacen un cargo duplicado, directamente no podrá efectuarse porque no hay dinero en la tarjeta.

