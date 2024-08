Vivienda

Préstamos y Créditos

Cómo echar para atrás una compra online si me he equivocado

NOTICIA de de Cristian Pinto

El auge de las compras online en diversos comercios electrónicos ha propiciado una mayor agilidad y facilidad a la hora de consumir ciertos bienes y servicios. No obstante, la seguridad que ofrece el pagar con dinero en efectivo en un comercio físico está a años de luz de las compras por internet. A la hora de comprar algo por internet, muchas personas tienen miedo de ser estafadas o, simplemente, equivocarse a la hora de pagar con su tarjeta de crédito o débito. Pero, ¿me pueden devolver un pago hecho con tarjeta?

Si has pagado con tarjeta algún artículo en una tienda online y quieres devolverlo porque el producto estaba defectuoso, no has recibido lo que esperabas o simplemente te arrepientes de la compra, debes saber que es posible anular el pago, pero debes seguir unos pasos.

De igual forma, si quieres devolver una compra hecha con Bizum, debes saber que también existen situaciones en las que puedes reclamar el dinero.

Condiciones para anular una compra online

El pago de un bien o servicio con tarjeta se puede dar tanto en una compra por internet o en una tienda física. En el primer caso, por ejemplo, si queremos hacer una devolución en Amazon porque el producto te ha llegado defectuoso, era incorrecto o te has arrepentido de la compra, debes saber que puedes anular el pago con tarjeta siempre y cuando cumplas una serie de requisitos.

En primer lugar, para anular esta transacción de forma efectiva debes ponerte en contacto con la entidad vendedora del producto o servicio. Informar al proveedor es un paso muy importante para poder obtener el dinero de vuelta a tu tarjeta. Sin embargo, es vital revisar las condiciones de compra, los plazos de reclamación y devolución de cada comercio, puesto que cada establecimiento puede interponer su propia política de devoluciones.

De todos modos, ten en cuenta que los clientes que realicen una compra por internet pueden ejercer su derecho al desistimiento. De este modo, podrán cancelar cualquier compra en un plazo de 7 días hábiles y sin justificación ni penalización.

Cómo hacer que te devuelvan el dinero

No importa que el pago con tarjeta se haya realizado en un comercio online, en una tienda física o si ha sido un pago automático para renovar una suscripción, para cada situación existe un proceso para que te puedan devolver el dinero si así lo deseas.

Devolución en tienda online. De forma general, los comercios online tienen un área de soporte o de atención al cliente para casos en los que sea necesaria la devolución del dinero al comprador. También es importante que te pongas en contacto con el servicio de atención al cliente de tu banco para informar de la incidencia y pedir el reembolso del pago en cuestión.

De forma general, los comercios online tienen un área de soporte o de atención al cliente para casos en los que sea necesaria la devolución del dinero al comprador. También es importante que te pongas en contacto con el servicio de atención al cliente de tu banco para informar de la incidencia y pedir el reembolso del pago en cuestión. Devolución en tienda física. Esta es la forma más sencilla de obtener un reembolso. Bastará con que acudas a la tienda con el ticket de la compra y el producto que quieres devolver. Eso sí, ten en cuenta que el producto deberá estar en buen estado y en ocasiones no aceptarán la devolución si el artículo ya se ha abierto de la caja original o si muestra signos de uso.

Formas de anular un pago con tarjeta

Además de todo lo explicado anteriormente, también existe la opción de anular la transacción bancaria de forma directa. Esto se puede realizar a través de la aplicación de tu banco, seleccionando el pago que deseas revertir. Si de este modo no es posible, también puedes acudir a la oficina de tu entidad bancaria y pedir que gestionen la devolución. Ojo, para que esto sea posible deberás aportar los recibos y comprobantes correspondientes del pago.