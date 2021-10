Vivienda

Préstamos y Créditos

Cómo solicitar una tarjeta de crédito

NOTICIA de de Jessica Pascual

Si vas a hacer un viaje al extranjero, quieres alquilar un coche o simplemente tienes que comprar un producto concreto, es posible que necesites tener una tarjeta de crédito. Para ello, será necesario que pases un control de riesgos, por lo que quizás el tiempo de entrega será largo. Para agilizar al máximo la gestión, toma nota de todo lo que necesitas para solicitar tarjeta de crédito.

Solicitar tarjeta de crédito online sin cambiar de banco

Cuando te surge la necesidad de solicitar tarjeta de crédito no siempre tienes mucho tiempo para ir a las oficinas de tu banco a hacerlo. Por ello, en los últimos años la gran mayoría de las sucursales dan la opción a sus clientes de hacerlo por Internet.

Para ello bastará con cubrir un formulario con tus datos personales y financieros y cumplir con los requisitos de tu banco. Una vez lo hayas hecho, la entidad realizará un estudio de tu solicitud para analizar los riesgos que pueda conllevar la operación. A los días te comunicarán si tu petición ha sido aprobada y en caso de que así sea, te enviarán la tarjeta a tu casa. Además, recibirás por separado una clave para activarla y poder empezar a disfrutar de tu tarjeta de crédito.

De forma inmediata

Uno de los requisitos básicos para solicitar tarjeta de crédito es pasar el estudio de solvencia que realizará la entidad bancaria. Éste requerirá de un tiempo de espera, que si bien muchos bancos intentan agilizar al máximo, supondrá al menos uno o dos días. La alternativa que existe es hacer uso de determinadas promociones que ofrecen los bancos en algunos momentos. Éstas van dirigidas a los clientes con los que ya tienen una relación duradera y en algunos casos puede evitar el tiempo de espera del estudio de riesgos.

De todos modos, lo más recomendable si quieres solicitar tarjeta de crédito es ponerse en contacto con tu banco. Ellos te explicarán qué posibilidades tienes y harán lo posible para que la recibas en el plazo que necesitas.

Tipos de tarjetas

Existen distintos tipos de tarjetas de crédito en función del cliente que la escoja o el uso que se le vaya a dar. Entre ellas, podemos encontrar las gratuitas, la dirigida a jóvenes, la de mayores de 60 o incluso la platinum, destinada a clientes con mayor poder adquisitivo. Además, hay distintos sistemas que dan lugar a unas u otras tarjetas de crédito.

VISA

La VISA es la estrella de las tarjetas de crédito. La más utilizada por los usuarios y, por tanto, la más aceptada en comercios de todo el mundo. Su sistema permite hacer pagos de forma completamente fiable y fácil. Para conseguirla, no solo puedes recurrir a uno u otro banco, sino que algunos comercios también ponen a disposición de sus clientes tarjeta de crédito de este tipo.

Mastercard

Las tarjetas Mastercard son las principales competidoras de la VISA en España. Su red es cada vez más grande y te permite hacer pagos en cualquier parte del mundo y, por supuesto, por Internet. Al igual que la tarjeta anterior, podrás hacerte con ella o bien a través de muchos bancos o mediante tarjetas de cliente de determinados establecimientos.

American Express

El nivel de aceptación de esta tarjeta es más bajo, ya que sus requisitos de contratación son más altos. Así, si bien cuenta con grandes ventajas, la mayoría de los clientes tratan de evitarla por las dificultades que surgen a la hora de solicitarla. Además, en España no todos los establecimientos permiten la compra con este tipo de tarjeta.

Requisitos

Para solicitar tarjeta de crédito necesitarás cumplir con toda una serie de requisitos. Si bien estos pueden variar en función de la entidad bancaria con la que realices la gestión, existen algunos comunes a todas ellas. Estos son los siguientes:

Ser mayor de edad.

Tener unos ingresos mínimos.

Superar el estudio de solvencia realizado por el banco.

Como decíamos es posible que cada entidad bancaria pida algún otro requisito particular o incluso cuente con tarjetas de crédito enfocadas a jóvenes en las que el primer requisito, por ejemplo, no sea obligatorio. Para cerciorarse de todo esto conviene confirmar con tu banco cuáles son las obligaciones que él impone.

Documentación

Si cumples los requisitos para solicitar tarjeta de crédito, solo necesitas preparar la documentación que te pedirán para agilizar al máximo la gestión. Ésta será de sencilla recopilación. Se trata fundamentalmente de dos documentos:

DNI en vigor.

Últimas nóminas o justificante de ingresos regulares.

Con estos, tu banco podrá realizar un estudio de solvencia que garantice que eres un cliente de bajo riesgo y, por tanto, puedes tener acceso a una tarjeta de crédito.

