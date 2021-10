Ocio - Tecnología

Internet y Online

Cómo comprar por Internet de forma segura

NOTICIA de de Jessica Pascual

A diario, se realizan millones de operaciones en tiendas online, tan dispares como perros robot o incluso alarmas sin cuotas para el hogar hasta algo tan habitual entre miles de personas como comprar ropa online en Zara. Los usuarios han encontrado un gran aliado para ahorrar tiempo y evitar desplazamientos innecesarios. Sin embargo, resulta necesario saber elegir los mejores espacios para navegar y los más recomendables en cuanto a seguridad. En la siguiente información, te enseñamos todo lo necesario para saber cómo comprar por Internet de forma segura, evitando estafas y otros problemas.

¿Qué se necesita para comprar por Internet?

Si es la primera vez que llevas a cabo cualquier tipo de compra por Internet, debes saber que te sitúas frente a un inmenso abanico de posibilidades. Actualmente, prácticamente cualquier artículo que se te pase por la cabeza podrás adquirirlo a través de esta vía. La gran pregunta a la hora de hacerlo es, ¿cómo se compra online? Existe a una gran variedad de tiendas, aunque sí es cierto que debes prestar especial atención a algunos importantes aspectos.

Antes de iniciar este proceso, tienes que tener a mano todo lo necesario, por tanto, lo primero que debes preguntarte es, ¿qué datos necesito para hacer la compra por online?

Tarjeta de crédito válida

Aunque pueda parecer algo obvio, no todas las tarjetas de crédito o débito permiten operar en lo que conocemos como comercio electrónico. Por este motivo, en primer lugar, debes confirmar con tu banco que la tuya sí está habilitada para este tipo de compras.

Número de teléfono dado de alta

En la mayoría de ocasiones, es imprescindible vincular la tarjeta con un número de teléfono. De este modo, recibirás un código de confirmación cada vez que se realice una compra, así como mensajes informativos sobre las transacciones realizadas con las tarjetas que permanezcan enlazadas.

Aviso de transacciones

Si incluyes un número de teléfono, podrás recibir diversas alertas sobre operaciones que se realicen con tu tarjeta. Es una buena alternativa para estar siempre alerta en el caso de que se efectúen movimientos que no hayan sido autorizados por tu parte. Ante esta situación, debes ponerte en contacto con tu banco lo más rápido posible, con el objetivo de cancelar el cargo o recurrir a un seguro que cubrirá, de manera temporal, el gasto incurrido hasta que la cantidad exacta sea devuelta.

Correo electrónico

Desde hace ya varios años, los bancos utilizan el correo electrónico para hacer llegar gran cantidad de información a sus clientes. Aun así, presta especial cuidado a las credenciales de este sistema de comunicación, puesto que es bastante común que se produzcan envíos con suplantación de identidad.

Además de recibir comunicaciones o avisos a través de correo electrónico, también se acostumbra a utilizar esta ventana para recordar las contraseñas y claves de acceso en caso de olvido, de ahí que aumente de forma considerable la importancia de este elemento a la hora de hacer el pago online.

Tiendas de confianza

Otro aspecto esencial es que tengas en cuenta en qué tienda online vas a realizar el pago. Lo más recomendable es que busques diferentes alternativas y compares. Como consejo, las opiniones previas de otros usuarios siempre resultan muy útiles. Sin embargo, a día de hoy, las reseñas no son sinónimo exclusivo de calidad y confianza, por lo que conviene invertir algo de tiempo en buscar siempre la mejor opción para evitar sustos y contratiempos.

Doble inicio de sesión

Siempre que sea necesario, resulta muy interesante activar este mecanismo de inicio de sesión para pagar online. Cada vez son más las personas que recurren a él para ganar en seguridad a través de la red. Consiste en que si pierdes tus credenciales, es decir, tu usuario y contraseñas de acceso, no se podrá producir una entrada no autorizada al servicio de compra, sobre todo, porque se requerirá una segunda pantalla de confirmación para el inicio de sesión correcto.

Consejos

Como hemos comentado anteriormente, en la actualidad, es totalmente seguro. Tan solo tienes que tomar una serie de precauciones y optar por la forma de pago más adecuada en cada caso. Por tanto, toma nota de las siguientes recomendaciones:

Confirma que tu sistema operativo está siempre actualizado

Mantén tu antivirus y antispyware correctamente instalados y actualizados

Utiliza firewalls o cortafuegos en tu ordenador para evitar estafas

Desconfía de aquellos emails con grandes ofertas y descuentos especiales, sobre todo, si son desconocidos o no te has registrado previamente en la página que se trata de poner en contacto contigo

No realices compras online desde un ordenador ajeno o desde una red wifi abierta como, por ejemplo, la de una biblioteca

Trata de saber con quién estás operación y verifica sus datos de contacto para poder hacer preguntas y resolver problemas

Asegúrate del producto que estás comprando, lee la letra pequeña y ten muy claro el coste final

Cerciórate de que el sitio es seguro antes de efectuar el pago. Para ello, en la barra de direcciones tendrás que ver el símbolo de un candado cerrado y antes de la dirección web, las siglas https, en lugar del habitual http

Revisa tus cuentas de forma habitual para detectar si existe alguna transacción extraña.

En las compras por Internet, habitualmente se ofrece la posibilidad de utilizar varios métodos de pago. En este sentido, cada vez es más frecuente encontrar que PayPal forma parte de ellos.

Se trata de un intermediario entre el comprador y el vendedor, que puede ser un particular o un profesional. De este modo, resulta una alternativa muy segura, puesto que añade una serie de garantías y coberturas a la transacción.

Además, en sus condiciones generales aparece reflejado que te devuelven el importe íntegro de una compra formalizada, en caso de que no llegue o no coincida con la descripción realizada por el vendedor. No obstante, existen unos plazos a tener en cuenta para poder recuperar el dinero y ciertas condiciones para que esta política y cobertura resulten válidas.

De forma independiente a los consejos que hemos detallado, cada plataforma tiene sus propias condiciones y sus propios procedimientos cómo por ejemplo el de hacer la compra online en el Corte Inglés.

Cómo comprar por Internet de forma segura was last modified: by

Si quieres leer más noticias como Cómo comprar por Internet de forma segura, te recomendamos que entres en la categoría de Internet y Online.