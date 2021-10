Ocio - Tecnología

Cómo comprar online en el supermercado de El Corte Inglés

¿Cómo hacer la compra en el supermercado de El Corte Inglés por Internet? Si no quieres salir de casa para hacer la compra, los servicios de venta online de los supermercados cada vez lo ponen más fácil. Por ejemplo, El Corte Inglés ha adaptado sus servicios para facilitar la compra de productos a sus clientes y para ello ha mejorado sus entregas a domicilio o servicio de recogida en tienda. A continuación detallamos todo lo que necesitas saber para hacer la compra online en el supermercado de El Corte Inglés

Formas de compra

Si accedemos a la página web de El Corte Inglés lo primero que nos encontramos es un cuadro en el que presentan todos los servicios que tienen disponibles para que los clientes puedan hacer la compra de la forma que mejor se ajuste a sus necesidades. Encontramos una tabla dividida en dos: una parte destinada a productos de supermercados y otra dirigida a los productos de tecnología, hogar, deportes, belleza, higiene, ocio, etcétera. En cada una de las opciones de la tabla nos detallan las diferentes fórmulas para hacer la compra. Para la obtención de cualquiera de las dos áreas de productos tenemos tres vías:

1. En primer lugar el envío a domicilio. Aunque aquí encontramos diferencias en los periodos de entrega. Los envíos de productos del supermercado no marcan fecha de entrega mientras que en el área de productos variados como belleza, hogar, tecnología… han habilitado un nuevo servicio que ofrece una entrega gratuita en el mismo día. Es un servicio nuevo que presentan bajo el nombre Click&Express.

2. La segunda opción que ofrecen es el servicio de recogida de compra en el parking. Para productos de supermercado se llama Click&Car y para productos del área de El Corte Inglés se llama Click&Collect&Car.

3. Por último puedes hacer la compra mediante vía telefónica. El teléfono para comprar productos del supermercado es 901 930 930 y para comprar productos del área de El Corte Inglés el teléfono es: 900 533 433.

Por tanto como acabamos de detallar tenemos dos opciones a la hora de hacer la compra online: podemos elegir recoger el pedido en el propio establecimiento o que nos lo traigan a casa. Por tanto, esto es lo primero que tenemos que saber de lo que nos ofrecen desde los supermercados, en concreto, desde El Corte Inglés. Si lo que no queremos es pasar mucho tiempo en un mismo establecimiento con otra gente pero preferimos ir a recoger la compra nosotros mimos, existe la opción. Aunque si lo que queremos evitar a toda costa es salir de casa, podemos hacer la compra y que un repartidor nos la traiga a nuestro domicilio.

Consideraciones previas

Si accedemos a la página web de supermercados de El Corte Inglés nos indican en primer lugar que introduzcamos nuestro código postal, de esta forma nos aparecen los productos que están disponibles en nuestra zona específica.

Otra de las opciones que nos ofrece la página es consultar y reservar el día de recogida o envío de forma previa a realizar la compra. En las siguientes imágenes se detallan los pasos necesarios:

Teniendo en cuenta estos dos aspectos de forma previa a la selección de productos, podremos saber qué vamos a encontrarnos y si los plazos de entrega se ajustan a las necesidades que tenemos.

Cómo comprar

Si hacemos la compra online en los supermercados de El Corte Inglés —también podemos pedir financiación en El Corte Inglés— podemos solicitar que nos traigan la compra a casa o podemos ir nosotros mismos a recogerla.

Entrega a domicilio

Como hemos explicado anteriormente, existen diferentes fórmulas de compra de productos de supermercados El Corte Inglés.

En Hipercor sólo puedes solicitar el envío a domicilio si haces la compra por Internet. Los gastos de envío de Hipercor son:

Gratis para compras superiores a 120 euros o 100 si pagas con la Tarjeta de El Corte Inglés.

8 euros para compras inferiores a 120 euros o 100 si paga con la tarjeta de compra El Corte Inglés en Madrid, Bilbao, Palma de Mallorca, Vitoria, Pamplona, Zaragoza, Málaga, Sevilla, Castellón, Valencia, Barcelona, Las Palmas, Eibar y Alicante.

8 euros para compras inferiores a 120 euros o 100 si paga con la tarjeta de compra El Corte Inglés en Murcia, Cartagena, Jaén, Linares, Granada, Guadalajara, Córdoba, Oviedo, Tarragona, Tenerife, Vigo, Badajoz, Albacete, A Coruña, Talavera, Salamanca, León, Valladolid.

Click&Car

Si elegimos hacer la compra pero recogerla en tienda existe la modalidad Click&Car. Con este servicio podemos hacer la compra online desde casa y después acudir al centro que queramos a recogerla. El punto de recogida no es en el interior de la tienda, sino que se ha habilitado una zona en el aparcamiento destinada a este servicio. Click&aCar es un servicio dirigido a productos de supermercado puesto que para los productos de El Corte Inglés existe otro servicio similar que han llamado ClickCollect&Car y que explicaremos más adelante.

El servicio Click&Car consta de tres sencillos pasos:

En primer lugar hacemos la cesta de la compra y una vez la tengamos lista seleccionamos la opción Click&Car además del centro donde queremos recoger nuestra compra.

En el momento de la recogida, tenemos que dirigirnos al centro indicado y acceder con el coche al área de recogida de estos productos que identificaremos porque está señalizada con carteles.

Cuando accedemos tenemos que identificarnos con nuestro DNI y con el correo electrónico de confirmación. En este momento podemos acceder a la zona de Click&Car donde los empleados nos cargan la compra en el maletero, sin necesidad de tener que bajarnos del coche.

Las principales ventajas de un servicio de recogida de la compra de este tipo es en primer lugar que es totalmente gratuito y que cuenta con un horario flexible de recogida de tu compra puesto que puedes ir cuando mejor te venga. Además los pedidos se preparan el día que se van a recoger. Por tanto los productos refrigerados y los congelados están guardados en cámaras frigoríficas hasta el momento de recogida. Así garantizan su conservación.

Si la persona que realiza el pedido de Click&Car no puede ir a recogerlo existe una opción que nos permite durante el proceso de tramitación de la compra, que otra persona lo recoja. Debes especificar el nombre los apellidos de la persona que va a a recogerlo. Deberá adjuntar además su DNI y la copia del email de confirmación para poder recoger su pedido.

Los horarios de recogida de los productos que hemos comprado son en franjas de dos horas: De lunes a sábado de 10:00h a 12:00h; de 12:00h a 14:00h; de 14:00h a 16:00h y de 16:00h a 18:00h. Los domingos y festivos en los que el centro comercial abra también podemos recoger la compra en las siguientes franjas horarias: de 12:00h a 14:00h; de 14:00h a 16:00h; de 16:00h a 18:00h y de 18:00h a 19:00h.

Compra de productos

Si hacemos la compra online en productos específicos de El Corte Inglés podemos solicitar que nos traigan lo que hemos comprado a casa o podemos ir nosotros mismos a por estos productos.

Entrega en el día

Para productos específicos de El Corte Inglés de las áreas de belleza, tecnología, hogar… existe un nuevo servicio que han denominado ClickExpress. Se trata de un servicio de entrega en el día, que permite la entrega de la compra en el domicilio de forma gratuita siempre que el pedido sea superior a 20 euros. Click&Express de momento no ha llegado a todas las ciudades, pero está presente ya en 54 de ellas y en los alrededores.

La forma de realizar el pedido puede ser tanto online como por vía telefónica. Esta última vía está enfocada sobre todo a personas mayores que no sepan realizar compras por Internet. El teléfono al que los clientes deben llamar para hacer el pedido de compra es el 900 533 433.

Se trata de un servicio que nos da opción a comprar una gran variedad de productos como juguetes, higiene, papelería, gourmet, accesorios, informática, electrónica, deportes y muchos más y recibirlos el mismo día en casa.

Con este servicio podemos hacer un pedido de hasta 5 productos como máximo incluyendo todas las unidades que queramos de cada uno de ellos. Para las categorías Club del gourmet, libros, cine, música, juegos y accesorios para consolas no existe esta regla puesto que podemos añadir el número de productos que queramos.

Los horarios de entrega del servicio Click&Express son desde las 12 de la mañana hasta las 22:00 horas de la noche de lunes a sábado y en las zonas de Madrid entregan también los domingos en horario de 1 del mediodía hasta las 20:00 horas de la tarde.

Un aspecto muy importante es que la hora máxima para poder realizar un pedido y que te lo entreguen en el día son las 17:00h. Si haces un pedido más tarde de esta hora no podrás acogerte al servicio Click&Express. Hay que tener en cuenta que esta hora es aproximada y que va a depender del volumen de pedidos que haya cada día para cada zona.

Los pasos para hacer una compra Click&Express son muy sencillos. En primer lugar debemos fijarnos qué productos tienen el servicio de entrega en el día, que viene marcado en los detalles de ese producto. Debemos consultar además si ese producto está disponible para entregarlo en nuestro código postal. Para ello tenemos que pinchar en Entrega en el Día e introducir el código postal.

Una vez hemos introducido este código postal nos van a indicar en la página si el producto está dentro de las rutas de reparto de la cadena comercial.

Una vez tenemos la cesta de la compra preparada, debemos seleccionar la opción Entrega en el día, además de incluir el código postal.

El siguiente paso a elegir el día y las franjas horarias disponibles para recibir la compra.

Además por correo electrónico nos informarán con detalle del seguimiento del pedido en tiempo real.

Recogida en tienda

Este servicio está destinado para compras de productos de la sección de El Corte Ingles, no de la cadena de supermercados. Los pasos a seguir para hacer una compra con este servicio son:

En primer lugar a la hora de seleccionar los diferentes productos debemos fijarnos que los artículos que hayamos seleccionado tengan la opción Click&Collect&Car. Aparece especificado en los detalles de cada uno de los productos.

La recogida de los productos que se incluyen en este servicio puede ser de dos formas:

O bien a través de los centros de El Corte Inglés, con recogida gratuita en el centro que mejor se adapte a tus necesidades.

O bien en los centros Supercor por un euro más.

Una vez llena la cesta de productos y elegida la forma de recogida, nos enviarán un correo electrónico o a través de un mensaje de texto para informarnos del estado del pedido y del momento en el que puedes ir a recogerlo.

El punto de recogida de productos de Click&Colllect&Car es el mismo que para los productos Click&Car.

En caso de elegir la recogida en tiendas Supercor, tenemos que dirigirnos a las cajas o a un responsable de tienda que tenemos un pedido de este servicio para recoger.

Y si sueles comprar en otra cadena, pero no tienes tiempo para desplazarte hasta el comercio para llenar el carro de la compra, en esta otra información te explicamos cuánto cobran los supermercados por llevarte la compra a casa.

