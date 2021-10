Sabías Que...

Cuánto cobran los supermercados por llevarte la compra a casa

NOTICIA de de Jessica Pascual

Si cada vez te cuesta más llevar todas las bolsas de la compra al coche porque pesan mucho, a continuación te explicamos cómo puedes pedir que te lleven la compra a casa y cuánto cuesta en cada supermercado.

Cómo pedir que me lleven la compra a casa

Si no te apañas con las compras por Internet, no te preocupes. Algunos supermercados ofrecen otras alternativas para que puedas hacer la compra y recibirla en casa. Hay dos formas para comprar en los supermercados y que te envíen los productos al domicilio:

Que el cliente haga la compra por Internet y solicite el envío a domicilio.

y solicite el envío a domicilio. Que el cliente acuda al supermercado, seleccione los productos, pague en la caja y pida que se los envíen a casa. Esta segunda opción tiene la ventaja de que el cliente escoge cada uno de los productos que quiere y los mete en el carrito para que se los envíen.

Sin embargo, no todos los supermercados ofrecen las dos opciones. En todos los que explicamos a continuación puedes hacer la compra online a través de su página web para que te la lleven a casa. Pero no en todos puedes hacer la compra presencial y pedir que te la lleven a tu domicilio.

En Mercadona

Los supermercados Mercadona ofrecen a sus cliente dos vías diferentes para hacer la compra y pedir que se la lleven a casa:

Hacer la compra de forma presencial en el supermercado , seleccionar los productos y pagar en caja.

, seleccionar los productos y pagar en caja. Hacer la compra a través de la web de Mercadona.

En los dos casos los costes de envío son de 4,21 euros sin ser necesario llegar a un mínimo en el precio de la compra. Al solicitar el envío a domicilio el cliente elige el tramo horario en el que quiere que le entreguen la compra. El servicio de entrega a domicilio se realiza de lunes a sábado. No se reparte los domingos y los festivos.

Si no sabes si Mercadona ofrece el servicio de entrega a domicilio en tu zona, puedes consultarlo llamando al teléfono de información 900 500 103 de lunes a sábado entre las 09:00 de la mañana y las 21:30 de la noche.

Gadis

Los supermercados Gadis ofrecen el servicio de envío a domicilio a todos los clientes que realicen la compra a través de su web. Para poder hacer la compra en este supermercado antes hay que registrarse y crearse una cuenta.

En Gadis los clientes pueden hacer pedidos con hasta 7 días de antelación. En cuanto al coste, la empresa sólo va a cobrar gastos de envío con un máximo del 5% del importe del pedido.

Consum

Si quieres hacer la compra en Consum, primero tienes que registrarte en su web. Para hacerlo hay que crearse una cuenta en Mundo Consum con un usuario y una contraseña. El registro es muy sencillo. Sólo hay que completar un formulario con los datos personales.

Los productos que tienen a la venta en la web cuestan lo mismo que los que hay en la tienda física. Las ofertas también se mantienen.

Si haces la compra online en Consum, los trabajadores del supermercado prepararán tu pedido seleccionando los artículos que quieres. Los gastos de envío que cobra Consum por llevarte la compra a casa son:

7 euros si el coste total de la compra es inferior a 60 euros.

si el coste total de la compra es inferior a 60 euros. 4 euros de envío para los pedidos superiores a 60 euros.

Esta cadena de supermercados ofrece un servicio de entrega de la compra en el mismo día. Para poder recibir los productos ese mismo día tienes que hacer la compra antes de las 12 de la mañana.

Por el contrario, esta cadena de supermercados no ofrece la posibilidad de comprar en tienda y enviar la compra a casa

Alcampo

Alcampo ofrece a sus clientes dos vías para hacer la compra y llevársela a casa: En el centro o en la web.

Para las compras online de productos de alimentación y artículos pequeños Alcampo ofrece la posibilidad de entregar la compra el mismo día si se realiza antes de las 9:00 de la mañana y siempre en función de la disponibilidad. El supermercado cobra 7 euros de gastos de envío por llevar la compra a casa si se hace a través de su web.

Los hipermercados Alcampo también ofrecen la posibilidad de hacer la compra en el centro y solicitar que te la lleven a casa. Para pedirlo tendrás que avisarlo en caja. Las condiciones y gastos de envío hay que consultarlas en cada centro.

En Carrefour

Carrefour también permite que sus clientes hagan la compra en el centro y enviársela después a casa. Las tarifas, precios mínimos y horarios de entrega tienen que consultarse en cada tienda.

Los clientes que realicen la compra online en Carrefour, tendrán que abonar los siguientes gastos de envío:

9 euros si la compra es inferior a 90 euros.

si la compra es inferior a 90 euros. 6 euros de gastos de envío si la compra es de entre 90 y 170 euros.

de gastos de envío si la compra es de entre 90 y 170 euros. Gratis si la compra es mayor de 170 euros.

Los plazos de entrega de la compra online son de 24 horas.

Día

Los supermercados Día ofrecen a sus clientes la posibilidad de hacer la compra en los centros y enviársela a casa. Este servicio sólo está disponible para compras de mínimo 30 euros y los gastos de envío son 3 euros.

Si haces la compra por Internet, a través de su web, los gastos de envío son los siguientes:

6 euros si el envío es inferior a 70 eros.

si el envío es inferior a 70 eros. Gratis si es superior a 70 euros

Si haces la compra por Internet puedes recibirla en el mismo día. A la hora de finalizar la compra debes seleccionar las franjas horarias disponibles. No tienen servicio de entrega los domingos y festivos.

Lidl

Para recibir la compra en casa de los supermercados Lidl es obligatorio comprar los productos a través de su web. Los gastos de envío son 3,99 euros en todos los casos. El plazo de entrega es de uno a tres días laborales.

Eroski

En Eroski sólo puedes solicitar el envío a domicilio si haces la compra a través de su web. Los gastos de envío del servicio de entrega a domicilio en Eroski dependen del día y de la franja horaria. El coste mínimo de llevar la compra a casa es de 3,95 euros. Eroski no cobra gastos de envío si la compra online supera los 140 euros y la pagas con la tarjeta de crédito Eroski.

Hay otros supermercados que ofrecen este servicio de entrega como es el caso de Hipercor a domicilio. Puedes consultar toda la información detallada al respecto en el artículo que te hemos dejado enlazado.

