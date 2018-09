Vivienda Cómo colocar una alarma en casa sin pagar cuotas mensuales

Hoy en día se vuelve casi imprescindible tener una alarma instalada en casa, pero no siempre resulta económico contratar este servicio porque además del coste inicial de instalación también hay que pagar cada mes la cuota del mantenimiento. ¿Sabías que también existen alarmas sin cuotas mensuales para tu casa, negocio, oficina o local? Te contamos cómo puedes colocar una alarma en casa sin pagar cuotas.

Alarmas para casa sin cuotas: kits autoinstalables

Casacochecurro.com. Gracias a los kits autoinstalables de alarmas que se venden en el mercado, instalar alarma en casa uno mismo es más fácil de lo que parece.

Solo necesitas tener claro el lugar donde colocar los sensores y la central, y configurar todo de tal manera para que, en caso de intrusiones, la alarma sonora se active y te avise.

Estos kits pueden activarse por control táctil o a través del teléfono móvil y funcionan igual que una alarma de una empresa de seguridad, solo que cuando esta se activa, avisa al propietario del hogar en lugar de a la central de alarmas.

Además, estos sistemas activan una señal sonora para ahuyentar a los ladrones, pero también pueden avisar por SMS de forma más discreta. Para ello hay que colocar una tarjeta SIM.

En cuanto a los sensores, los kits autoinstalables son alarmas para casa muy seguras, ya que incluyen detectores de movimiento, sensores de apertura de puertas, rotura de cristales, detector de humos o gas, etc.

Alarmas para casa sin cuotas: cómo instalarlas

A la hora de colocar una alarma en casa sin pagar cuotas hay que tener muy en cuenta las instrucciones del fabricante para que la instalación se haga correctamente.

Es recomendable ubicar la central en un lugar de paso, normalmente en la entrada o recibidor para poder conectarla cuando salgamos de casa y desconectarla al entrar. Aunque también existe la opción de activarla o desactivarla desde el teléfono móvil.

El siguiente paso es sincronizar la central con todos los sensores y, para terminar, hay que configurar el tiempo que pasa desde que saltan hasta que la alarma suena o avisa al propietario.

Mejor alarma sin cuotas 2018

Si estás buscando la mejor alarma sin cuotas para instalar en casa, no pierdas de vista algunas de las siguientes opciones.

Wattio Seguridad: alarma sin cuota wifi

El punto fuerte del kit autoinstalable de Wattio es que no precisa de tarjeta SIM, ya que se conecta al wifi de casa. Se trata, por tanto, de un sistema domótico modular, que puede controlar la iluminación o la calefacción del hogar.

No es una alarma al uso, ya que no tiene sirena, pero sí notifica al usuario los cambios que se produzcan en su vivienda. Todo se puede controlar a través de la app para móvil y su precio no supera los 200 euros.

Samsung Smart Things

Este sistema modular se compone de una central que se comunica con el usuario a través de una aplicación móvil desde la que se puede controlar todo lo que sucede en la vivienda.

Incluye sensores de movimiento o de apertura de puertas y se puede conseguir por unos 250 euros.

Blaupunkt SA 2500

El kit autoinstalable Blaupunkt que se compone de una central con sirena, un sensor de apertura de puertas, otro para ubicar donde el usuario prefiera y un mando a distancia para activar y desactivar la alarma.

Su precio ronda los 250 euros e incluye sensores configurados listos para ser colocados. Requiere una tarjeta SIM para informar al propietario por SMS de posibles intrusiones. La alarma se puede configurar a través de una aplicación gratuita disponible para iOS y Android.

G5 Touch

Como la anterior alarma para casa sin cuotas, el kit de alarma autoinstalable de la empresa G5 cuenta con dos sensores. Como novedad, incluye dos mandos a distancia y un par de llaves sin contacto para la activación y desactivación de la alarma.

También requiere de una tarjeta SIM para funcionar y puede manejarse a través de una app gratuita. Su precio ronda los 200 euros y pueden añadirse sensores al conjunto siempre que se quiera.

