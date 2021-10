Ocio - Tecnología

Cómo elegir el mejor perro robot, características y precios

Es probable que en alguna ocasión hayas querido tener una mascota y, además, te hayas encontrado con la negativa de tus padres, e incluso, de tu pareja, puesto que cuidar de ella es toda una responsabilidad. Por ello, una alternativa perfecta es elegir un perro robot. Tanto si buscas un perro robot para una persona adulta, como para un niño, lo importante es elegir uno que cumpla con tus expectativas y tus necesidades. De este modo, en la siguiente información te damos algunos consejos para elegir un perro robot perfecto.

Motivos

Es evidente que las diferencias entre una mascota real y una robótica siempre serán muy notables, sobre todo, a nivel afectivo. Sin embargo, los avances que se han conseguido en el mundo de la robótica seguro que te dejarán maravillado.

Uno de los principales motivos para elegir un perro robot es la cantidad de tareas que pueden llevar a cabo, además del beneficio que supone el hecho de que no ensucian la casa y te permiten ahorrarte las molestas visitas al veterinario. Por ello, conviene enumerar las ventajas que supone comprar un robot mascota.

Ventajas

Si tu perro robot es para un niño, sin duda, una de las ventajas principales es que con él podrás comenzar a sentar las bases para que adquiera responsabilidades futuras.

Despreocupación total por comportamientos inapropiados, ya que cualquier mascota robot es segura y no morderá ni arañará a personas o muebles.

Está demostrado que las mascotas robot fomentan el compañerismo y acrecientan lazos afectivos, ya que te persiguen a todos lados e incluso, se echan la siesta contigo.

Un perro robot es mucho más más económico. Si lo comparamos con un perro real, salvo por la inversión inicial, el mantenimiento es mucho más barato, puesto que no tienes que darlo de comer ni abonar las facturas del veterinario.

Los más vendidos

En el mercado existen muchas variedades de mascotas robóticas, por lo que no resulta nada sencillo elegir un perro robot. A continuación, te mostramos los más vendidos para que puedas hacerte una idea y comiences a elegir aquel que más se ajuste a tus necesidades.

Chip, el perro robot

Chip es un perro robot de la compañía WowWee diseñado para emular las características de un perro real, que utiliza la última tecnología en Inteligencia Artificial. Está diseñado para niños y es un perro robot cariñoso e interactivo que funciona a través de una banda inteligente que los más pequeños pueden llevar en la muñeca como si se tratase de un reloj.

Cómo funciona

Como hemos comentado anteriormente, funciona a través de una banda inteligente que envía comandos robóticos. Chip incorpora sensores que recogen los datos, los pasan a sus algoritmos de Inteligencia Artificial y los convierte en información para poder responder de manera correcta. Esto implica que su carácter se desarrolle según una forma de interacción concreta, ya que posee una personalidad adaptativa, algo muy interesante para que cada can sea diferente.

Accesorios y opiniones

Chip el perro robot incorpora una pelota inteligente que admite varios juegos, como el clásico de buscar y traer este juguete. Correrá tras ella y la atrapará con sus patas delanteras, devolviéndola en cuestión de segundos. Sus ruedas mecánicas permiten que maniobre en cualquier dirección. Además, también incorpora una cama inteligente que actúa como estación de recarga.

¿Cuánto cuesta?

A la hora de elegir un perro robot, uno de los factores más influyentes es el precio. El de este modelo en concreto oscila entre los 240€ y los 260€ en productos nuevos. Por otro lado, respecto a sus reseñas, los compradores del perro robot Chip, en general, dan buenas opiniones. En contraposición, la queja más reseñable es el alto precio del producto y algunos de sus acabados.

Teskta

Teksta tu perro robot fue lanzado en el año 2000 y su apariencia ha ido mejorando con los años. Lo más innovador es su app descargable en iPad, que permite que el robot sea completamente interactivo y se active por voz.

Presenta distintos modos de iluminación en sus ojos, reflejando así diversos cambios de humor. Además, está disponible en varios colores y modelos, ya que puedes elegirlo en modalidad cachorro o adulto.

Cómo funciona

Teskta es un perro robot que aprende de los comandos de voz y entiende inglés, español y francés. Como curiosidad, la versión inglesa entiende, incluso, ruso.

Por otro lado, la app del robot perro Teksta no es absolutamente imprescindible para que funcione, lo cual está bien, ya que los comandos suelen activarse por voz sin necesidad de permanecer conectado. Es interesante destacar su salto mortal 360 grados, ya que es una característica que lo diferencia bastante de los demás perros robot.

Accesorios, precio y opiniones

El perro robot Teskta incorpora una pelota a la que perseguir y un hueso magnético el cual se “come” cuando se lo acercas a la boca. El precio es bastante más económico si lo comparamos con otros perros robot. Se puede adquirir a un importante bastante económico que oscila entre los 75€ a los 85€.

Cabe destacar que las opiniones son muy variadas, si bien quizá tenga alguna más negativa que positiva. No obstante, su política de devoluciones te permite cambiarlo sin ningún problema.

Zoomer

El perro interactivo Zoomer es un producto de tecnología avanzada. Al igual que los anteriores modelos, obedece comandos, se activa por voz y sus ojos reflejan distintos estados de ánimo. El perro robot Zoomer es también totalmente interactivo, por lo que puede convertirse en un punto positivo a la hora de elegir un perro robot.

Cómo funciona Zoomer perro robot

El funcionamiento de Zoomer es muy parecido al de Teskta perro robot, con la salvedad de que Zoomer incorpora un estado de ánimo que le llevará a explorar por sí mismo sin hacer caso a su dueño. Esto es un plus, debido a que simula al comportamiento real de algunos perros.

Accesorios, precio y opiniones

Zoomer no venía con accesorios hasta los últimos modelos, momento en el que incorporaron un traje con capucha. Sin embargo, en su versión premium se incluye una pelota hinchable.

Precio

En cuanto a su precio, dependiendo del modelo y la versión, puedes encontrarlo desde 40€ hasta algo más de 100€. Y en cuanto a las opiniones y comentarios, son mayoritariamente favorables, en parte, debidas a que es un producto más actual.

Para adultos

Si piensas que un perro robot es únicamente para niños, estás muy equivocado. Si bien es cierto que hay modelos que suelen estar pensados para los más jóvenes, otros son perfectos para que un adulto también juegue.

Sin duda, lo importante es elegir un perro robot que se ajuste, en gran medida, a lo que esperamos de él, aunque todos los anteriores seguro que harán las delicias de cualquier adulto, ya que poseen identidad propia y estados de ánimo que los hacen más reales, al tiempo que consiguen que un adulto pueda disfrutar también jugando y sin tener que hacer frente a las responsabilidades de un perro real.

