Ocio - Tecnología

Internet y Online

Cómo hacerme una cuenta en PayPal para pagar desde el móvil

NOTICIA de de Jessica Pascual

El comercio electrónico ha evolucionado mucho en los últimos años y se prevé que lo siga haciendo en los venideros. Ahora, comprar algo por Internet es una costumbre de lo más común. Y en esta forma de consumir, PayPal ha tenido mucho que ver puesto que se ha convertido en el primer sistema de pago que asumía la labor de proteger al comprador. A continuación, te contamos más sobre esta herramienta y qué debes hacer para crear una cuenta PayPal para pagar desde el móvil y aprender a usarlo.

¿Qué es y cómo funciona?

PayPal es un sistema de pago destinado principalmente al mercado online y se encarga de proteger la seguridad del comprador. Para ello, actúa de intermediario entre el usuario y la empresa. Así, cuando una persona realiza una compra por Internet con este sistema, éste reserva su dinero y no lo entrega al vendedor hasta que el primero recibe su pedido. De este modo, si surge cualquier incidencia, al comprador se le devuelve su dinero de forma íntegra.

El modo de funcionamiento es muy sencillo para el usuario, puesto que bastará con abrirse una cuenta en PayPal e introducir los datos bancarios en una única ocasión. Estos permanecerán cifrados y protegidos gracias a los sistemas informáticos de la empresa y nunca se mostrarán a los vendedores.

Llegado el momento, cuando el usuario quiera realizar una compra, no tendrá que introducir los datos de su tarjeta de crédito, sino que bastará con ingresar en la cuenta de PayPal. Al hacerlo, automáticamente se sincronizarán los datos y se aceptará el pedido. De todos modos, como decíamos previamente, el dinero no se entregará directamente al vendedor, sino que permanecerá en manos de la empresa hasta que se reciba el pedido. En caso de que esto no ocurra o haya alguna incidencia, se devolverá el importe de la compra.

Crear una cuenta

Si ya te has decidido a crear una cuenta para pagar PayPal, debes saber que el procedimiento para hacerlo es muy sencillo. A continuación te dejamos los pasos que tendrás que dar tanto si creas la cuenta desde el móvil como si lo haces desde el ordenador. El proceso es el mismo:

1. Entra en su web o descarga su aplicación para el móvil y pincha en ‘Crear una cuenta’.

Descarga la app para Android y para iOS.

2. Una vez lo hayas hecho, selecciona la opción de ‘Cuenta personal’.

3. Cumplimenta tus datos y pulsa en ‘Aceptar y crear cuenta’.

4. Escoge el modo de abonar el dinero. Si te estabas preguntando cómo pagar con PayPal sin tarjeta, aquí tienes la solución. Verás que esta herramienta ofrece dos formas de pago: con tarjeta o mediante cuenta bancaria. Selecciona esta segunda opción si es la que te interesa y dale a ‘Continuar‘. En caso de que prefieras introducir los datos de tu tarjeta de crédito o débito, opta por esa opción.

>> Cómo sacar dinero sin tarjeta

Si seleccionas la opción de pagar con cuenta bancaria, tienes que introducir tus datos de la cuenta. Éste es el único momento en el que vamos a tener que introducir estos datos. En esta pestaña debes seleccionar el país, añadir tu nombre completo e introducir los datos del banco:

Los cuatro dígitos del banco, los otros 4 de la sucursal, los dos números DC y los 10 del número de cuenta. En total debes introducir 20 números. Introduce los datos para pagar seleccionados y pincha en ‘Aceptar’.

5. En este punto, la plataforma te dará unas sencillas instrucciones para verificar tu cuenta. Éste proceso puede tardar unos días, pero es importante que lo realices de principio a fin para garantizar tu seguridad.

A la hora de verificar la cuenta aparece un mensaje en pantalla que te informa de que los pagos que hagas a través de esta PayPal se van a cobrar de forma automática.

Cuando aceptas al final de esa nueva pantalla, tienes que validar tu cuenta PayPal. Un proceso que puede demorarse entre 1 y 2 días laborables. La forma de verificación de la cuenta es a través de los siguientes pasos:

Desde PayPal te envían dos pequeños cargos a la cuenta que has introducido.

Tienes que acceder a la cuenta y comprobar que los has recibido.

El siguiente paso es entrar en tu cuenta de PayPal e introducir la cantidad de los dos importes que te han cargado en la cuenta.

Por último, comprueba en uno o dos días laborables los depósitos en tu cuenta.

En este punto PayPal te da la opción de vincular también tu tarjeta de crédito o débito para que puedas empezar a comprar. Cuando hayas terminado con la verificación podrás empezar a realizar tus compras con este sistema. Para ello, solo tendrás que seleccionar este modo de pago e introducir tus datos de acceso a PayPal (correo electrónico y contraseña).

Pagar sin cuenta

Si quieres pagar una determinada compra a través de este medio, pero no estás interesado en abrirte una cuenta, no hay problema. Esta herramienta también ofrece la posibilidad de pagar con tu tarjeta de crédito sin tener que registrarte antes. Se trata de la llamada opción de “pago estándar” y los pasos a dar para utilizarla son los siguientes:

Selecciona “PayPal” como método de abono de dinero. Al hacerlo, se abrirá una nueva ventana y en la parte inferior aparecerá un botón que diga “¿No dispone usted de una cuenta?”. Pincha en esta opción. En este punto se abrirá una nueva ventana desplegable en la que tendrás que introducir tus datos bancarios. Hazlo y selecciona la opción de “Pagar”.

Ahora, PayPal se encargará de gestionar tu pago con todas sus garantías de seguridad y sin necesidad de haber abierto una cuenta en su sistema.

Cómo se paga a un particular

Si quieres pagar con este método a un particular, las instrucciones serán muy sencillas. Antes de nada, ingresa en tu cuenta y pincha en “Pagar o enviar dinero”. Ahí verás que aparecen dos opciones que te pueden servir:

Enviar dinero con PayPal a amigos o familiares. Esta opción funcionará como una transferencia normal, por lo que con ella no gozarás de ningún tipo de protección en caso de haber cualquier problema. Pagar productos o servicios. Este botón es el que está realmente pensado para hacer pagos a particulares. Es importante destacar que tiene una comisión del 3,4% + 0,35€ del coste del producto, pero a cambio, ofrece protección al comprador en caso de que haya algún problema.

Escoge la alternativa que más te convenza e introduce tu correo electrónico, nombre o teléfono móvil para activar el pago. Éstos son los únicos requisitos que debes cumplir para poder hacer una compra a través de Paypal.

Pagar en tiendas

Desde hace relativamente poco tiempo, esta plataforma ofrece la opción de pagar en tiendas físicas, siempre que éstas tengan disponible esta alternativa de pago por si quieres comprar con Paypal cualquier producto. Eso sí, para ello será necesario disponer de la aplicación de Vodafone Wallet y tener un móvil Android compatible con una SIM NFC. Si ése es tu caso, da los siguientes pasos para pagar PayPal en un establecimiento adherido:

Descarga la app de Vodafone Wallet. En el menú de “Pagos”, introduce tu cuenta de PayPal. Si todavía no tienes ninguna, también puedes crearla desde aquí. Inicia sesión en tu cuenta de PayPal. En este punto te pedirán un pin de 4 dígitos para realizar compras de más de 20€. Escoge el que prefieras y dale a aceptar.

Al hacerlo, habrás terminado el proceso de instalación de la aplicación. Ahora, cuando quieras pagar con PayPal en una tienda que te ofrezca esta opción, bastará con acercar tu móvil al terminal de venta. No será necesario abrir la app de Vodafone Wallet. De hecho, ni siquiera tendrás que desbloquear tu móvil. Además, si quieres ver un resumen de tus pagos, podrás hacerlo accediendo a tu historial desde la aplicación.

Denunciar pagos no autorizados

PayPal cuenta con un seguro que cubre los pagos que realices siempre que sea posible demostrar que se trate de verdad de un pago no autorizado. ¿Qué es un pago no autorizado? Se considera pago no autorizado cualquier operación que detectes que se haya cobrado en tu cuenta y tú no hayas hecho o que te hayan cobrado una cantidad distinta a lo que tú has autorizado. En este caso lo primero que tienes que hacer es cambiar tu contraseña de la cuenta y después denunciar el pago no autorizado.

Para denunciar tienes que acceder a tu cuenta a la pestaña ‘Actividad’. Encuentra entre todos los pagos que hay el que dices que es no autorizado y selecciona la pestaña ‘Informar de un problema‘ y después a ‘Denunciar como no autorizado‘. Si la denuncia se hace en 60 días, se te devuelve el dinero sin condiciones.

>> Pagar con Bizum

Cómo hacerme una cuenta en PayPal para pagar desde el móvil was last modified: by

Si quieres leer más noticias como Cómo hacerme una cuenta en PayPal para pagar desde el móvil, te recomendamos que entres en la categoría de Internet y Online.