Guía para hacer una limpieza facial en casa

Una de las claves para tener un buen aspecto es cuidarnos la piel, especialmente la de la cara. Así conseguiremos aportar al rostro una vitalidad y elasticidad que nos harán brillar. Para conseguirlo, lo más importante será tener una buena rutina de limpieza facial. A continuación, te contamos cómo hacerlo desde casa para que tu piel luzca perfecta.

Limpieza facial en casa

Antes de nada, conviene destacar que existen distintos tipos de limpiezas de cara en función de la intensidad y la periodicidad con la que se hagan. Así, podemos distinguir la diaria, que sirve para eliminar impurezas y mantener la piel hidratada, y la intensiva. Esta última debe realizarse cada 10 o 15 días y sirve para retirar las células muertas y estimular la renovación celular. A continuación, os contamos los pasos a dar para cada una de ellas.

Diaria

¿Cada cuánto tiempo debo limpiarme la cara? Debemos realizarla dos veces al día, por la mañana para retirar el sebo generado mientras duermes, y por la noche, para eliminar toda la suciedad acumulada durante la jornada. Los pasos a dar son los siguientes:

– Limpia tu cara con agua micelar o, si lo prefieres, con leche limpiadora. Existe una gran variedad de limpiadores faciales. Así retirarás el maquillaje si lo hubiera y cualquier otro resto de suciedad del rostro.

– Usa un algodón distinto para retirar la máscara de pestañas. Además, podrás optar por utilizar productos específicos para esta zona.

– Lava tu cara con agua tibia y sécala con una toalla. Hazlo a toquecitos para no irritar la piel. Además, si tienes la piel mixta o grasa, en este punto te recomendamos hacer la limpieza con un gel facial. Éste te ayudará a controlar el exceso de sebo y, por tanto, el acné.

– Aplica un tónico. Así eliminarás cualquier resto de suciedad y equilibrarás el Ph de tu piel.

– Una vez se haya absorbido el tónico, aplica tu sérum.

– Ahora es el turno de tu crema hidratante. Ésta completará las funciones del sérum y te dejará la piel radiante. Además, si tienes una específica para el contorno de ojos, será el momento de aplicarlo.

Tras estos pasos, habrás terminado tu rutina de limpieza facial diaria. Hazlo cada día y conseguirás una piel perfecta.

Intensiva

Además de los pasos anteriormente mencionados, es bueno aplicar una limpieza facial intensiva cada diez o quince días. Así conseguirás eliminar las células muertas de tu rostro y tu epidermis se oxigenará y tonificará. Los pasos a dar son sencillos:

1. Exfolia el rostro. Aplica el exfoliante con agua tibia y masajea suavemente evitando la zona de los ojos y la boca. Eso sí, si estás quemado o tienes la piel irritada, olvídate de este paso.

2. Aplica una mascarilla. El momento ideal para hacerlo es después del exfoliante, ya que la absorción será mayor. Además, antes de ponértela, te recomendamos aplicarte un poco de tónico con un algodón para regenerar la humedad de tu piel.

Verás que si cumples con ambas rutinas de higiene facial tu piel mejorará enormemente en poco tiempo. Además, no olvides que la piel tiene memoria, así que cada día que no la cuides será un día perdido para ella.

¿Cuánto cuesta?

Si no tienes los productos necesarios o simplemente prefieres acudir a un profesional para hacerte una limpieza a fondo de la zona de la cara, debes saber que existen mil salones que lo harán consiguiendo un resultado perfecto. Además, tendrás a tu disposición muy distintos tipos de programas para que escojas el que mejor se adapte a tu tipo de piel.

En cuanto al precio de estos programas, debes saber que éste suele partir de los 30 o 40 euros para un tratamiento de 50 minutos, aunque dependerá enormemente de la ciudad en la que lo hagas o la intensidad que sea necesaria para tu caso particular.

En Madrid

Si vives en la capital, tendrás a tu disposición un sinfín de ofertas para que escojas aquella que mejor se adapte a tus necesidades. Limpieza facial para dos, programas de activación de la circulación, oxigenación del rostro, para novias, la mejor de la capital o limpieza de cutis. Entre los centros más valorados, podemos destacar algunos tales como The Beauty Cave, The Lab Madrid o Samaya Moments, que utiliza productos 100% naturales. Nuestra recomendación es que bucees por internet hasta encontrar la mejor oferta.

En Barcelona

En Barcelona existen innumerables opciones para hacer una buena limpieza facial. Así, en función del precio que estés dispuesto a pagar y el tratamiento que necesites, podrás acudir a uno u otro centro. Entre nuestras recomendaciones se encuentra Bella Donna o la Clínica Dorsia.

Para una boda

Si bien la salud de la piel siempre es fundamental, hay momentos de tu vida en los que quieres que luzca, si cabe, más perfecta. Entre ellos el día de tu boda, por supuesto. Para ello, los centros de estética proponen distintos tipos de programas:

Programa de iluminación facial. Está pensado para novias jóvenes y conseguirá iluminar pieles apagadas, con el poro dilatado o incluso con ciertas manchas. Dependiendo de cada caso, se necesitarán entre cuatro u ocho sesiones de treinta minutos cada una. En cuanto al intervalo entre ellas, deberá ser de una semana como mínimo.

El procedimiento empieza con un peeling químico, mesoterapia y termina con infiltraciones de ácido hialurónico.

Programa para pieles maduras. Las novias de más edad podrán recurrir a este otro programa personalizado. Con él, se combinan los beneficios del bótox, el ácido hialurónico y la mesoterapia. En este caso, con una sesión será suficiente para apreciar unos resultados increíbles.

Por último, conviene destacar que, en cualquier caso, el día de la boda habrá que aplicar algunos trucos para potenciar todavía más el estado de tu piel. Entre ellos, la realización de un peeling, evitar el tabaco y el alcohol los días previos o protegerte intensamente contra el sol.

Si te has hecho una rinoplastia, consulta con tu médico antes de realizarte una limpieza facial.

