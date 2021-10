Sabías Que...

Bienestar

Cuánto cuesta una rinoplastia y tipos de intervenciones

NOTICIA de de Jessica Pascual

La rinoplastia es una de las operaciones de cirugía estética más solicitadas en nuestro país para corregir defectos en la nariz. Sin embargo, todavía existe mucho desconocimiento al respecto. Por ello, a continuación resolvemos algunas de las dudas más habituales que solemos tener cuando nos planteamos mejorar nuestra estética.



¿Qué es la rinoplastia?

Es una intervención de cirugía estética que se encarga de corregir las posibles malformaciones de la nariz. Además, ayuda a resolver ciertos problemas respiratorios, si los hubiera. Así, se convierte en una de las intervenciones de cirugía estética más demandadas en España, junto al aumento de pechos y el de glúteos. Con ella se puede reducir o aumentar el tamaño de la fosa nasal, modificar la forma de la punta o del dorso o solucionar problemas médicos como la desviación del tabique nasal.

Existen distintos tipos de cirugía entre las que podemos destacar las siguientes:

Cerrada

Es la opción más demandada y se realiza sin necesidad de abrirla, mediante los orificios. Así, se garantiza la inexistencia de cicatrices exteriores.

Abierta

En caso de no haber otra opción, se recurre a este tipo de cirugía, en la que se hace una pequeña incisión entre la punta y la base de la nariz.

En cuanto a la duración en quirófano, ésta depende enormemente de cada caso concreto. De todos modos, podríamos estar hablando de una duración media de entre una y dos horas. Por su parte, en cuanto al tiempo de recuperación, éste suele ser rápido, aunque es aconsejable pasar un mínimo de 24 horas de observación en el hospital tras la intervención.

Como se trata de un ingreso hospitalario relativamente corto, no necesitarás llevarte un neceser enorme, con las cuatro cosas básicas de higiene te servirá.

¿Cuánto cuesta operarse?

Una de las dudas más frecuentes sobre esta cirugía es saber cuánto me va a costar una rinoplastia, su precio. Aunque no existe una cuantía determinada, sino que el coste final variará enormemente en función de cada caso. Asimismo, el país y la clínica escogida para llevar a cabo todo el proceso médico también influirá enormemente en la cifra total.

En España

Si bien el precio puede variar notablemente en función de los factores anteriormente mencionados, en el caso de España podemos establecer una horquilla de entre 2.500 y 5.000 euros.

Fases

Si te estás planteando hacerte una rinoplastia porque alguna vez te han llamado narizotas, debes saber que el proceso consta de distintas fases. Éstas son las siguientes:

Preoperatorio

Por supuesto, se requerirá de anestesia, ya sea local o general, en función de cada caso concreto. Esto hace que sea necesario un preoperatorio en el que te harán todas las pruebas oportunas para saber cuánta anestesia darte y de qué modo. Esta primera parte será sencilla y recibirás todas las pautas oportunas por parte de tu médico para cumplir con todos los requisitos previos a la intervención.

Postoperatorio

Una de las preocupaciones más habituales es el postoperatorio. Sin embargo, conviene señalar que éste ha mejorado mucho en los últimos años gracias a las nuevas técnicas aplicadas. En todo caso, conviene estar al tanto de lo que supondrá esta fase para que conozcas cada parte del proceso.

El efecto inmediato sera la hinchazón en la cara, que irá bajando con el paso de los días. Además, llevarás un taponamiento nasal que se retirará a los tres días aproximadamente. Es cierto que la retirada de este tapón puede llegar a ser algo dolorosa, pero se realiza de manera rápida, por lo que será algo de muy corta duración. A posteriori se pondrá una férula que tendrás que llevar durante aproximadamente una semana.

Por supuesto, el postoperatorio incluirá la receta de analgésicos y antiinflamatorios que te ayudarán a superar las molestias.

Recuperación

Una vez finalizado el proceso médico más estricto, comenzará el periodo de recuperación. Antes de nada, debes saber que la hinchazón irá bajando paulatinamente, por lo que no podrás apreciar el resultado definitivo de tus nuevas napias hasta pasadas unas semanas. En todo caso, tendrás que realizar revisiones periódicas con tu médico, así que él te irá dando las últimas novedades de tu caso a medida que pasa el tiempo.

En cuanto a los cuidados que debes mantener durante toda tu recuperación, es muy importante que asumas que tendrás que evitar todas las cosas que puedan suponer un peligro para la salud de tus fosas nasales. Entre ellas cabe destacar pasar mucho frío, sonarse, rascarse o incluso tomar el sol.

Recomendaciones y opiniones

Si te has decidido a hacerte una rinoplastia, conviene que tengas en cuenta las siguientes recomendaciones:

Busca un buen profesional

Consulta distintas clínicas y compara varias opciones. Al fin y al cabo, pese a la sencillez de la operación, estamos hablando de una intervención quirúrgica. Así, cuando des con el médico perfecto te sentirás mucho más seguro y tranquilo a la hora de entrar en quirófano.

Sigue al pie de la letra las recomendaciones para el preoperatorio

Entre las pautas que te dará tu médico estarán las de dejar de fumar las semanas previas e ir en ayunas a la intervención. Será de vital importancia que cumplas a rajatabla todas las peticiones médicas. Así ayudarás a evitar posibles complicaciones en quirófano.

Ten paciencia durante el postoperatorio

Sabemos que esta parte será la más dura, pero es muy importante ser paciente y cumplir con todo lo solicitado por el equipo médico. Piensa que aunque en el momento pueda parecerte largo, es un proceso rápido, por lo que el esfuerzo terminará pronto y podrás disfrutar de tu nueva cara.

Cuánto cuesta una rinoplastia y tipos de intervenciones was last modified: by

Si quieres leer más noticias como Cuánto cuesta una rinoplastia y tipos de intervenciones, te recomendamos que entres en la categoría de Bienestar.