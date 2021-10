Vivienda

Cómo organizar una boda (la mía)

¿Cómo preparar una boda perfecta? Siempre lo hemos pensado: organizar mi boda será uno de los mejores momentos de mi vida. Y es que planificar una boda es algo muy especial, qué duda cabe. Sin embargo, resulta muy importante tener muy claro por dónde empezar y qué pasos para organizar una boda y para que el estrés no se apodere de ti puesto que son muchas cosas, ¡tantas como quieras! Toma nota de nuestros consejos para conseguir con éxito a la hora de organizar tu propia boda.

Una vez que ya tienes todos claros todos los trámites previos a la boda, habéis hablado acerca de la separación de bienes o gananciales y tus amigas te están preparando una despedida de soltera por todo lo alto, es el momento de empezar a preparar el evento:

La boda perfecta

¿Qué necesito para mi boda? ¿Cómo organizarla? Da igual si estás pensando en cómo organizar una boda original, sencilla o una boda civil. Lo importante es planificar una boda perfecta. Por eso, es muy importante tener claros todos los puntos a tener en cuenta para no dejar ningún detalle al azar.

Escoge un día

Lo primero que deberás hacer es elegir un día para el enlace. Esto será lo que determine el resto de la organización, así que dedícale tiempo a pensar en qué época del año o qué día de la semana quieres casarte. Además, piensa que si quieres hacerlo en un sitio en concreto, muchas veces éste será el que fije el día de la celebración por cuestión de disponibilidad.

Presupuesto y lista de invitados

Tener claro cuánto te puedes gastar es básico para continuar con la organización de la boda. Así, si sabes que no puedes excederte de cierta cifra, no gastarás tiempo en analizar opciones que no se adapten a ti.

Temática

En los últimos años se ha puesto de moda darle una temática a tu boda para que todo se inspire en eso. Puede ser desde campestre o marinera hasta de los años 20. Esto hace que toda la decoración de la boda tenga coherencia y sea especial para los novios. Por ejemplo, ¿os conocisteis en París? Puedes hacer una boda con la típica decoración parisina que os transporte automáticamente a la primera vez que os visteis. Dale rienda suelta a tu imaginación y harás que tu boda sea única.

Wedding planner

Dependiendo del tipo de boda que hagas, la contratación de una Wedding planner puede ser fundamental. Esto es así porque si la boda está llena de pequeños detalles a tener en cuenta, quién mejor que un especialista para asegurarse de que todo está bajo control. Piensa que en ese momento vosotros querréis estar tranquilos disfrutando del momento. Una buena manera de hacerlo es delegando en otra persona toda la responsabilidad.

Lugar y catering

¿Siempre has soñado con casarte en la playa? ¿O quizás en el bosque? Sea donde sea, el lugar de celebración del evento es de los aspectos más importantes de la boda. Tanto, que puede condicionar la fecha en la que se celebre. Por ello, te recomendamos que el sitio y el catering sean de las primeras decisiones a tomar. A partir de ahí, todo vendrá rodado.

Invitaciones

Otro de los elementos estrella de tu boda serán las invitaciones. Hazlas acorde a la temática que hayas escogido para darle uniformidad. Además, nuestra recomendación es que en ellas pidas a tus invitados que te confirmen lo antes posible su presencia. Así podrás organizar mejor el resto de aspectos.

Vídeo y foto

Después de todo el trabajo de organización, una de las cosas más importantes es tenerlo todo grabado para poder recordarlo siempre que quieras. Nuestro consejo es que te entrevistes con varios fotógrafos y que ellos te enseñen su portfolio de trabajos. Ésta será la única manera de saber si realmente se ajusta a tus gustos.

Música

Una buena selección de música puede convertir tu fiesta en algo espectacular. Para ello, te recomendamos hacer un listado de canciones que te gustaría que estuvieran presentes en tu celebración. Si no sabes por dónde empezar, te recomendamos que te ayudes de las páginas para escuchar música donde podrás filtrar por conceptos como ‘canciones para bodas’.

Otra recomendación puede ser la de preguntar a los invitados qué tipo de música les gustaría que sonara, o incluso alguna canción en concreto. Así te asegurarás de que todos se sentirán parte activa del evento.

Flores y demás decoración

Es muy importante prestar atención a los pequeños detalles. La decoración floral y el resto de elementos de ornamentación serán básicos para que tu boda tenga un estilo único y elegante. Además, a través de esto podrás contar mucho de ti y de tu historia de amor.

Barata

Una de las preocupaciones más habituales al leer la larga lista de quehaceres a la hora de organizar mi boda es el dinero. Por ello, si tu presupuesto es más ajustado, deberás pensar de dónde prefieres ahorrar. Por nuestra parte, si quieres una boda más sencilla te recomendamos prescindir de servicios como el del Wedding planner. Eso sí, tendrás que estar preparado para hacer frente a todos los imprevistos que implica la organización de un evento así.

Sin Wedding planner

Evitar contratar una especialista en organización de bodas puede ser incluso divertido, ya que seréis vosotros quienes viváis todos y cada uno de esos momentos. Eso sí, para que no os volváis locos en el camino, deberéis tener muy claro el calendario de tareas.

Un año antes de la boda

– Elegir fecha.

– Hacer la lista de invitados.

– Preparar el presupuesto.

– Reservar el lugar de la celebración y el banquete.

De 9 a 11 meses antes de la boda

– Buscar equipo de foto y vídeo.

– Contratar decorador.

– Empezar a buscar vestidos de novia.

– Pedir presupuestos para la luna de miel.

De 6 a 8 meses antes de la boda

– Reservar la luna de miel.

– Si te casas por la iglesia, empezar el cursillo prematrimonial.

– Contratar la música para la boda.

– Encargar las invitaciones.

– Comprar las alianzas.

De 4 a 5 meses antes de la boda

– Preparar la documentación para la boda.

– Reservar habitaciones en un hotel para aquellos invitados que vengan de fuera de la ciudad.

– Comprar el traje del novio.

– Comprar los accesorios de la novia.

– Contratar peluquería y maquilladora para la novia.

– Determinar la decoración exacta para el gran día.

– Contratar los proveedores que aun no tengas reservados.

3 meses antes de la boda

– Entregar las invitaciones.

– Preparar las lecturas y músicas de la ceremonia.

– Comprar los regalos para los invitados.

– Reservar la decoración floral.

– Contratar el transporte para los invitados.

– Empezar a ensayar el baile de los novios.

2 meses antes de la boda

– Hacer pruebas de peinado y maquillaje.

– Seleccionar la música definitiva.

– Probar y elegir el menú.

1 mes antes de la boda

– Confirmar a todos los proveedores contratados.

– Confirmar la asistencia de los invitados.

– Volver a confirmar la reserva del viaje de luna de miel.

Llegados a este punto, podéis estar tranquilos sabiendo que está todo en orden. Así que nuestra recomendación es que os relajéis y solo os preocupéis de disfrutar del momento.

Bodas durante la pandemia

Una tendencia que se ha puesto muy de moda a causa de la pandemia son las bodas elopement o bodas íntimas, en secreto. Son celebraciones que huyen de las tradiciones y fiestas por todo lo alto. Son bodas rápidas que celebras con pocos invitado o incluso sin ellos.

En 2020 ante la crisis sanitaria por coronavirus estas bodas íntimas permiten celebrar las bodas cumpliendo con los aforos máximos, sin grandes acumulaciones de gente, aunque son un tipo de celebración que ha existido desde siempre.

Se considera también boda elopement a las típicas celebraciones de novios a la fuga en las que deciden irse a otro lugar y casarse en secreto. Por tanto, si quieres casarte pero que a tu boda vaya poca gente, esta es tu opción.

