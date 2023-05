Sabías Que...

El dinero mínimo que regalar en una boda para quedar bien

de Cristian Pinto

¿Cuánto dinero debo regalar a los novios en una boda? Es una de las preguntas más recurrentes cuando tenemos que asistir a un enlace matrimonial. Lo cierto es que el regalo dependerá de muchos factores, como el grado de relación que tengamos con el novio o la novia. Sea cual sea, aquí te contamos las cantidades correctas que debes regalar si quieres quedar bien como invitado.

¿Hay que declarar a Hacienda los regalos de la boda? Si te lo estás preguntando, en esta otra información te resolvemos la duda.

Cuánto debo regalar

No existe una respuesta concreta a la pregunta del millón. Como hemos dicho antes, la cantidad adecuada dependerá del grado de relación o parentesco con los anfitriones. Es decir, no es lo mismo asistir a la boda de un amigo de la infancia, a la de tu hermano o a la de un primo lejano que hace años que no ves. En cualquier caso, eres tú quien debe considerar cuál es el dinero a regalar teniendo en cuenta también tus posibilidades económicas.

En ocasiones, con la invitación de la boda, los novios dan un número de cuenta en el que hacer la transferencia del regalo por si no quieres ir con el sobre de dinero en la mano. Aunque ahora también está de moda hacer un Bizum con el importe del regalo, puesto que es más cómodo. Tradicionalmente, también era común regalar a los novios electrodomésticos y muebles para cuando se fuesen a vivir juntos. Hoy en día, la mayoría de las parejas ya viven bajo el mismo techo antes de casarse, por lo que estos tipos de regalos se ven menos.

Si nunca has asistido a una boda y no sabes cuánto dinero debes regalar, aquí te damos unos arcos de dinero para que seas un invitado top.

Amigo o familiar lejano

Si el anfitrión es una persona que hace mucho tiempo que no ves o no guardas demasiada relación, lo mejor es regalar un sobre con dinero. ¿Cuánto? Bien, pues lo ideal sería, como mínimo, un desembolso que cubra el precio del plato de la comida. La comida es una de las cosas más caras para los novios a la hora de organizar una boda. Por lo tanto, es recomendable dar un regalo de entre 100 y 200 euros.

La cosa cambia si vais acompañados de vuestra pareja o con niños. Al ser más comensales, también habrá que dar más dinero. Si no quieres que te miren raro a ti y a tu pareja, dadles a los novios entre 250 y 300 euros. Quedaréis de lujo.

Amigo o familiar cercano

Si uno de los novios se trata de un buen amigo o un primo, sobrino o tío, lo ideal es regalar entre 200 y 300 euros por persona.

Amigos íntimos y familiares de primer grado

Si se va a casar un amigo de la infancia con el que te llevas bien de toda la vida, no escatimes. Al igual que si es un hermano. Lo más recomendable es regalar unos 500 euros porque, en teoría, son personas muy importantes para tu vida.

Qué hacer si no tengo dinero para regalar

Hay que dejar bien claro que, para asistir a una boda, no es obligatorio regalar un mínimo de dinero. Es más una norma de decoro que otra cosa. Los novios son quienes deciden cuánto gastar en una boda y, por ello, no es necesario que recuperen el total del gasto con los regalos de los invitados.

Si uno de los novios es un amigo muy íntimo o un familiar cercano, lo mejor es hablarlo con ellos e intentar ayudar en la boda de otra forma que no sea económicamente. Por ejemplo, puedes ofrecerte a llevar a algún familiar de los novios hasta el banquete, ayudar a repartir los regalos, hacer de DJ durante la fiesta o ayudar a montar la decoración.

Si, por el contrario, no guardas mucha relación con los anfitriones, lo mejor es declinar la invitación y no asistir.

