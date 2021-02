Sabías Que...

Lo que cuesta una boda: banquete, trajes y viaje de novios

¿Os vais a casar? ¡Enhorabuena! Si estáis pensando en daros el sí quiero uno de los primeros puntos que tenéis que plantearos antes de empezar a organizarla es el presupuesto que vais a tener que destinar a esta celebración. A continuación os explicamos con detalle todos los gastos que implica la celebración de una boda para que podáis planificar el presupuesto de forma ajustada.

Evolución el coste de las bodas

El coste medio de una boda se encuentra en torno a los 16.000 euros, según los últimos datos de la Federación de Usuarios y Consumidores Independientes, FUCI. Del total del presupuesto, la mayor parte se destina al banquete, que supone más de la mitad del gasto total, seguido de los looks de los novios, detalles e invitaciones o regalos a los invitados.

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 21.500 24.500 25.054 22.178 22.705 20.805 18.380 16.500 14.390 13.190

¿Cuánto cuesta una boda?

¿Sabes cuánto cuesta una boda? El presupuesto que destinan los españoles a la celebración de su boda oscila entre los 13.000 y los 28.000 euros. El grueso del coste de la celebración del enlace matrimonial (sea religioso o civil) se lo lleva el banquete que puede oscilar entre los 13.500 y los 24.000 euros, según el Informe nupcial “Las Mil y Una Boda” (alrededor del 50% del coste total). El precio final estará en función del restaurante y del menú elegido: el coste por invitado puede variar según donde nos casemos, siendo el precio mínimo en Madrid y Barcelona 90 euros, o 80 euros en Valencia y Sevilla. A este gasto habría que añadirle la música y la barra libre que supone unos 1.650 euros.

En el 71 % de las bodas los padres contribuyen económicamente en las bodas de sus hijos. Sólo el 29 % los novios afrontan íntegramente todos los costes. Una de cada tres parejas recurre a los créditos rápidos como vía de financiación para afrontar los gastos que conlleva la celebración de un enlace. Aunque años atrás las bodas civiles se caracterizaban por su simplicidad y economía de medios, poco a poco el presupuesto entre bodas civiles y religiosas se va equiparando en medios y presupuesto.

El banquete

El banquete representa el principal gasto, puesto que supone más de la mitad del desembolso. E precio medio de los menús por invitado oscila entre los 35 y 83 euros, variando en función del restaurante y menú elegido. A este gasto hay que añadirle la música y la barra libre, unos 775 euros de media, aunque muchos establecimientos hoteleros ofertan este servicio sin cargo adicional para conseguir resultar más atractivos.

Los trajes de los novios

El look de la novia supone un coste total que oscila entre los 900 y 2.500 euros, teniendo en cuenta el precio del vestido, los zapatos, los complementos y joyas, el ramo de novia, maquillaje y peinado.

En cuanto a los novios, la inversión en el traje, zapatos y complementos es menor y el precio medio se sitúa entre los 400 y los 800 euros.

Detalles nupciales

Es la partida donde más se han reducido los gastos. La crisis ha hecho surgir el ingenio de los contrayentes, recurriendo a invitaciones de boda digitales o el “do it yourself”. Aunque si no optas por esta opción, la partida destinada a los detalles alcanza los 1.500 o 2.000 euros. En esta partida destacan las flores y el reportaje fotográfico que se llevan unos 1.000 euros como mínimo.

Viaje de novios

Es la segunda partida más gravosa. Su coste varía en función del destino y duración elegidos, aunque es difícil encontrar unos días de descanso por menos de 1.150 euros por pareja.

Aunque el coste del viaje de novios es completamente diferente en cada pareja puesto que habrá novios que decidan celebrar su viaje por todo lo alto, mientras que otras parejas se conformarán con unos días de vacaciones en un lugar cercano.

El presidente de FUCI, Gustavo Samayoa, ha manifestado su preocupación porque “la búsqueda de un precio inferior no haga que los novios se conformen con una rebaja de la calidad. En estos momentos hay una gran competencia de los empresarios dedicados al sector nupcial, así que hay que aprovechar para comparar muy bien las ofertas sin olvidarse de revisar la letra pequeña para evitar sorpresas desagradables en uno de los días más importantes de nuestra vida”.

Lugares más caros y baratos para casarse

El estudio de FUCI ha extrapolado datos del coste medio en función de las distintas autonomías. La situación económica de cada una de ellas se refleja claramente en el ranking, percibiéndose aquellas en las que la capacidad adquisitiva de sus ciudadanos es un poco mejor.

Encabeza la lista de las más caras Madrid con un gasto medio de 21.000 uros. Comparten podio con la capital Cataluña y la Comunidad Valenciana con un gasto medio de 2.000 y 19.500 euros de media respectivamente. En el otro extremo se sitúan Extremadura y Canarias, en ellas el coste medio se sitúa entre los 12.000 y los 13.000 euros.

Recomendaciones para la celebración de una boda

Es muy importante elaborar un presupuesto que limite los gastos acorde a las posibilidades económicas de cada pareja. Comparar precios y calidades, fijándose muy bien en la letra pequeña. Dejar cerrado el precio final de cada producto y qué incluye el mismo. Firmar un contrato que detalle las obligaciones de la empresa contratada. Concretar los detalles del cubierto y la barra libre. Reservar anticipadamente el viaje. Guardar todos los documentos de compra, así como la publicidad de los distintos servicios contratados que obliga contractualmente al anunciante. Reclamar en caso de considerar que se han vulnerado sus derechos como consumidores.

Consejos para casarse

Todos los novios quieren lo mismo a la hora de casarse: una boda sin problemas. Por ello, desde la CECU recomiendan que, como ahora más que nunca los consumidores quieren estirar al máximo su presupuesto y no perder ni un euro cuando compran un producto o contratan un servicio, hay que tener en cuenta que una boda, además de ser un día especial desde el punto de vista personal, supone también uno de los momentos en los que más transacciones económicas se realizan, por lo que es necesario tener en cuenta una serie de precauciones que ayuden a que todo salga como debe y a que, en caso contrario, podamos reclamar y conseguir una compensación. Así, CECU considera clave tener en cuenta estos aspectos:

Concretar por escrito las fechas de entrega de los trajes (novia, novio, padrinos…) con cierta antelación. Esto nos permitirá poder reclamar si por algún motivo el retraso es excesivo. También es importante que quede claro qué ocurre si finalmente la boda no se lleva a término ¿hay posibilidad de devolución de los trajes? Igualmente, hay que precisar, por escrito, tanto el vestido o traje que compramos como los complementos del mismo, de cara a que no se imputen gastos adicionales.

Estudiar varias ofertas a la hora de elegir el lugar de la celebración y no dejarse llevar por los regalos o descuentos que nos puedan ofrecer en un primer momento, ya que, por lo general, se suelen pagar en el precio del menú. Antes de efectuar la reserva hay que informarse bien de lo que incluye el precio del cubierto (ya que puede incluir la decoración del salón, las minutas…), así como los platos y la posibilidad de elegirlos o de hacer cambios. Además, es interesante formalizar el contrato por escrito con las condiciones y realizar una prueba previa del menú.

Respecto a la barra libre que suele realizarse tras el banquete, debemos concretar las condiciones: marcas y tipos de bebidas, las horas que estará abierta, la forma de pago (puede ser una cantidad fija por asistente, previamente establecida, o bien en función de las consumiciones que se efectúen)… También hay que recordar que tanto la orquesta como el disc-jockey pueden incluir en la factura los derechos de autor de la música.

En el caso del reportaje de fotos y vídeo, debemos precisar con la empresa el precio, número de fotos, tipo de álbum, tiempo del vídeo… así como la propiedad de los negativos (en el caso de la fotografía analógica) o de los archivos de alta resolución (si las fotos son digitales). En principio, el fotógrafo es el propietario de las fotos, aunque se podría acordar que nos fuesen entregados con posterioridad. También hay que recordar que no se puede imponer a los novios (como ocurre en determinadas iglesias o restaurantes) la contratación de un determinado profesional para hacer el reportaje, ya que esto vulnera la normativa y el derecho del usuario a elegir quién le presta el servicio.

Asimismo, aunque es cada vez más habitual crear una cuenta bancaria donde los invitados realicen un ingreso como regalo, es interesante señalar que existen diversas formas de realizar las listas de boda. La más común es aquella en la que los novios determinan una serie de regalos y los invitados eligen el que compran, con el inconveniente de que los obsequios tendrán que ser retirados dentro de un plazo tras el cual el establecimiento les podrá cobrar su almacenaje. Otra de las opciones es que los invitados depositen una cantidad de dinero en el establecimiento donde los novios abren la lista y, posteriormente, la pareja gaste la suma de todas las aportaciones en aquello que más les interese. En este caso, el problema es que el plazo para elegir los regalos puede caducar (en algunas tiendas es de sólo tres meses), por lo que los novios pueden verse en la situación de tener que adquirir, sin poder pensarlo, productos que en realidad no necesitan. Es importante, por tanto, aclarar las condiciones de la lista de bodas e incluso firmar un contrato que recoja cómo se actuará en las circunstancias anteriores.

En cuanto al viaje de bodas, generalmente, los novios optan por viajes combinados organizados que les permiten una mayor comodidad al no tener que estar pendientes de alojamientos, excursiones… En este sentido, es recomendable comparar las diversas ofertas, atendiendo tanto a los precios como a los servicios ofertados. Es fundamental que la agencia disponga de programas o folletos con información completa y precisa sobre los viajes. Este folleto no sólo ha de solicitarse, sino que debe conservarse hasta el regreso, ya que en caso de que no se haya prestado alguno de los servicios publicitados podrán exigirse incluso aunque no vengan en el contrato. Una vez decidido el destino, ha de firmarse un contrato por escrito en el que se recojan, entre otros datos, los destinos del viaje y periodos de estancias, medios y categorías de los transportes, fechas y lugares de salida y regreso, circunstancias del alojamiento, excursiones u otros servicios incluidos, nombre y dirección del organizador y del detallista (y del asegurador, en su caso), así como el precio del viaje. También hay que recordar que en caso de incumplimiento de alguna de las partes contratadas los usuarios podrán reclamar a su regreso ante la propia agencia de viajes, independientemente de que el problema haya podido venir del mayorista. También puede ser bueno interesarse por un seguro de viaje y tener muy claras las coberturas que incluye (por ejemplo, para retrasos, cancelaciones…).

En cualquier caso, hay que ser racional con los gastos. Muchas personas pueden entregarse a importantes deudas o a la necesidad de contratar préstamos para realizar un acto por encima de sus posibilidades económicas. CECU recomienda a las parejas hacer una evaluación seria de sus circunstancias para ajustar el acto a su economía.

Cásate en Las Vegas con una boda con Elvis por 370 euros

Haz una locura por amor, dale el sí quiero a tu pareja en Las Vegas y disfruta a tope del día de tu boda. Recorre las calles de esta ciudad americana en limusina minutos antes de que comience la ceremonia nupcial en una de las capillas más famosas del mundo: Graceland, que estará adornada con flores a juego con el ramo de los novios. Después, Elvis acompañará a la novia hasta el altar y la entregará en matrimonio.

Si eres mayor de 18 años y quieres casarte de una manera diferente, original, loca, divertida, desenfrenada… no te lo pienses más, Las Vegas es tu ciudad y Destinia.com tu agencia de viajes. Desde 370 euros, disfruta de un día inolvidable en la ciudad de los casinos y los neones, en el corazón de Estados Unidos y en la misma capilla por la que han pasado personajes como Bon Jovi, Cameron Diaz, Johnny Depp, Matthew Perry o Salma Hayek.

Una boda desenfadada para gente sin complejos. Elvis interpretará tres canciones -antes, durante y tras la ceremonia- y hará bailar a los protagonistas del enlace. Un fotógrafo profesional inmortalizará los momentos más emocionantes para que ningún detalle se escape en el día más feliz de tu vida. Además, los novios recibirán un estuche Graceland con el certificado de matrimonio. También tienes la opción de llevarte en un DVD las imágenes de tu boda made in Las Vegas.

Todo ello por menos de lo que imaginas. Desde 370 euros, da rienda suelta a un sueño loco. Apuesta sobre seguro, no te la juegues. Disfruta de una auténtica boda de película en Las Vegas. ¿Se te ocurre un escenario mejor para casarte? En este oasis de diversión, todo es lujo. No hay lugar para el aburrimiento, la ciudad nunca duerme.

