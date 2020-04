Coches

Recambios y Mantenimiento Los cinco consejos para desinfectar el coche y evitar contagios

Aunque tenemos que desplazarnos en coche solos durante el confinamiento, cuando todo acabe querremos evitar posibles contagios si más personas suelen viajar en el coche familiar, por lo que proponemos los consejos para tener el coche limpio y desinfectado durante el tiempo que dure esta crisis sanitaria por coronavirus aunque lo tengas que tener parado.

El coche es el medio de transporte más seguro en estas circunstancias especiales a pesar de que siempre que salgamos de casa el riesgo de contagio es evidente. En el caso de los servicios de emergencia, transportistas por carretera, así como trabajadores que usan cada día sus coches para acudir a sus puestos de trabajo o desempeñar su actividad, estas son las pautas de higiene que ya siguen tal y como recomienda el Ministerio de Sanidad:

Tiradores de puertas

La cadena de mantenimiento integral del vehículo Euromaster recuerda la importancia de limpiar cada vez que se use el tirador de la puerta, el volante y la palanca de cambios. Al día nos llevamos la mano a la cara una media de entre 2.000 y 3.000 veces después de haber tocado previamente multitud de focos de gérmenes y virus como los descritos.

Sin olvidar otras partes del coche con las que estamos en contacto como la palanca de freno, los elevalunas, las palancas y botones de luces o intermitentes, equipos electrónicos, radios, pantallas integradas o los mandos de puertas de garaje que solemos tener dentro del coche así como las propias llaves del coche.

Por esta razón es muy importante limpiar los elementos del coche con los que tenemos más contacto, tanto al entrar en él como cuando conducimos. Basta con aplicar líquido desinfectante y pasarlo por las superficies ayudándonos de un trapo o papel de cocina. Una vez acabemos hay que tirar a la basura el papel y, en el caso del trapo, tirarlo también o lavarlo a más de 60 grados en la lavadora.

Alfombrillas

Hay que prestar mucha atención a las alfombrilla porque, sin lugar a dudas, son una de las partes del coche que más suciedad acumulan debido al contacto directo que tienen con los zapatos. Por eso, es importante limpiarlas con regularidad.

Así, si las alfombrillas son de tela lo primero será pasarles un cepillo y después aspirarlas bien; si son de goma lo recomendable es ayudarse de un chorro de agua caliente a presión para después dejarlas secar al sol.

Salpicadero

Otro foco de bacterias y virus en los coches es, sin duda, el salpicadero. Lo tocamos con las manos, estornudamos y tosemos sobre él, dejamos objetos como llaves o billeteras que pueden haber caído al suelo, etc. Para desinfectarlo se recomienda limpiar con una bayeta de microfibras y productos específicos para esta zona del coche además de usar líquido desinfectante.

Rejillas de ventilación

Ahora más que nunca, el cuidado de las rejillas de ventilación es fundamental. Hay que limpiarlas del polvo con la ayuda de una brocha o una aspiradora para que la calidad del aire en el interior del coche sea óptima.

Ventanillas

Las tocamos con las manos y nos apoyamos sobre ellas, por lo que es clave limpiarlas frecuentemente. Para una correcta desinfección y limpieza es recomendable limpiarlas usando productos desinfectantes y finalmente repasar con un trapo humedecido con limpia cristales.

El desconfinamiento progresivo obliga a millones de personas a reincorporarse a sus puestos de trabajo físicos y a desplazarse en el coche debido a que el propio Gobierno recomienda utilizar el transporte privado siempre que sea posible para evitar las aglomeraciones en el transporte público. Por lo que para evitar riesgos de contagio o que contagiemos a otras personas que monten al coche tras el estado de alarma, hay que considerar la limpieza del coche algo prioritario.

Recuerda desinfectar correctamente el vehículo en las superficies en las que el virus sobreviva durante más tiempo, como el acero y los plásticos tan presentes tanto en el interior como en el exterior del coche y donde el COVID-19 es capaz de vivir hasta tres días. Los productos más recomendables, siempre y cuando no dañemos los elementos del interior del coche serían los propios productos desinfectantes así como la lejía donde sea posible o los productos virucidas con alto porcentaje en alcohol.

Nunca es recomendable usar productos con amoniaco sobre las pantallas y, siempre tras limpiar el vehículo, dejarlo un rato con las puertas abiertas para ventilar el interior.

¿Cómo repostar en la gasolinera con seguridad?

A la hora de llenar el depósito hay que extremar las precauciones puesto que otras muchas personas, tal vez contagiadas, han podido tocar previamente el surtidor y los botones para repostar. Por eso debes usar guantes desechables de un uso y tirarlos cuando acabes. A la hora de quitarnos los guantes hay que manipular el interior para evitar tocar con las manos desprotegidas lugares del guante que hayan estado en contacto con posibles zonas contagiadas.

Para pagar el repostaje es preferible usar surtidores en los que puedes pagar directamente con la tarjeta o si lo hacemos a través del personal de la gasolinera asegurarnos de estar a una distancia de más de un metro o hacerlo a través de las mampara de seguridad de la gasolinera.



