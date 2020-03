Cómo dejar mi coche a punto para tenerlo parado muchos días

Coches

No poder salir de casa debido al coronavirus excepto para ir a hacer la compra, a la farmacia, al estanco o al médico provoca que los coches que circulaban todos los días y en la mayoría de los casos varias veces, ahora no lo puedan hacer. El establecimiento del Estado de Alarma por parte del Gobierno ante la amenaza del coronavirus hace que tengamos que pensar en si tenemos que tomar alguna medida concreta en nuestros vehículos porque van a estar parados casi 15 días enteros.

Y contestamos a la pregunta ¿es malo tener el coche 15 días parado? Depende. Depende del mantenimiento y de los cuidados que tengamos sobre el coche. También de sus características propias como la antigüedad y o el estado en el que se encuentre.

A continuación detallamos una serie de recomendaciones para llevar a cabo en nuestros vehículos con el fin de que se mantengan en el mejor estado posible durante este periodo en el que apenas podemos moverlos. Enumeramos una serie de pautas para dejar nuestro coche a punto para tenerlo parado una larga temporada con el objetivo de que una vez finalice el Estado de Alarma y todo vuelva a la normalidad, nuestro coche funcione perfectamente, arranque a la primera y no tengamos que preocuparnos por averías.

Recomendaciones para evitar averías en el coche por estar parado

La circulación de vehículos en la actualidad es constante. Casi todos los días todas las personas arrancan sus coches por diferentes motivos. Sin embargo el estado de alarma provoca un gran cambio en las rutinas de nuestros vehículos. De arrancarse casi a diario, van a pasar a poder encenderse mínimamente. Lo justo para salir a comprar o para ir al médico.

Debido a este gran cambio de actividad tenemos que tener en cuenta una serie de factores que hay que revisar de nuestro coche para evitar que el día que tengamos que cogerlo nos llevemos alguna mala sorpresa.

Batería

Mucho cuidado con la batería. En situaciones climáticas de mucho frio o mucho calor puede descargarse. Una opción si no vamos a mover el coche para nada en estos quince días es sacarla y guardarla en casa.

¿Y qué puedo hacer para no quedarme sin batería? La batería es lo primero que se estropea en un vehículo cuando un coche está parado durante mucho tiempo. Después de este periodo de alarma, no habría nada peor que ir a encender el coche y que se haya roto la batería. Para evitarlo podemos desconectarla completamente y verificar que no se produce ningún tipo de consumo eléctrico. Así evitamos que nos encontremos la batería totalmente descargada cuando vayamos a encender el coche.

Llenar el depósito

No hace falta tenerlo lleno al máximo, aunque es recomendable. Si tenemos el depósito completamente lleno, se va a evaporar menos cantidad. En largos periodos de tiempo sin funcionar, el combustible se va evaporando poco a poco. Cuanto más espacio haya en el depósito, es decir, cuanto menos lleno esté, más se va evaporar. Por tanto, si dejamos el depósito lleno, menos se va a evaporar el combustible porque hay menos espacio para que se produzca esta evaporación.

Hinchar las ruedas

Si el coche va a estar parado al menos quince días, o se va a mover muy poco en este periodo de tiempo, es aconsejable mantener en buen estado la presión de las ruedas. Las bajas temperaturas pueden provocar que los neumáticos pierdan aire, por este motivo se aconseja dejar los neumáticos con el nivel de presión recomendado por el fabricante. De esta forma, si estos días se deshinchan un poco, no habrá problema. Podremos acudir a la gasolinera a volver a hinchar la cantidad que han perdido.

En caso de que vayamos a tener el coche parado una larga temporada, podemos hacer dos cosas: O bien, con cabeza y sin sobrepasarnos, llenar de más (un poco) la presión de las ruedas que recomienda el fabricante; o bien, poner unas tablas de madera, ladrillos o similares debajo de los neumáticos para que en caso de que se deshinchen del todo el peso del vehículo no caiga sobre las llantas y las estropee.

Renovar el aceite del motor y el anticongelante

Como medida preventiva es mejor que tengamos el coche lo más cuidado posible estos días para evitar sorpresas el día que tengamos que cogerlo.

En caso de cambiar el aceite o el anticongelante, es recomendable darnos alguna vuelta con el coche para que ruede un poco y circulen ambos líquidos. Si los cambiamos y dejamos el coche parado estos líquidos se van a ir acumulando en el cárter y se van a volver más viscosos lo que puede provocar que se taponen los circuitos y tengamos alguna avería.

Mantenimiento del motor

Cuando mantenemos el coche parado durante una temporada, puede que los componentes del motor estén más rígidos. Que ganen dureza. Otra de las consecuencias es que tanto los líquidos de freno como el aceite del motor aumenten su viscosidad, se apelmacen y por tanto su circulación por el motor sea mucho más complicada. En casos más extremos, si el coche lleva muchísimo tiempo parado, la gasolina puede llegar a pudrirse.

Cubrir la carrocería del coche

En caso de no tener un garaje para guardar el coche, es recomendable poder cubrirlo con una lona para que no se estropee la carrocería. Sobre todo en estos días lluviosos, es mejor tenerlo tapado para que se conserve mejor. La lona debe adaptarse a la forma del coche para en caso de viento fuerte no salga volando y poder estar tranquilos con el buen estado del coche. También debe ser impermeable para resistir a estos días húmedos. Como cuidado extra, podemos darle una capa de cera para que la pintura se conserve mejor.

Mantener el coche limpio

Otra de las recomendaciones es limpiarlo. Con esta acción conseguimos un doble beneficio: Por un lado evitar que se oxide la carrocería y que se acumulen malos olores, y en segundo lugar, ocupar un rato del día en esta tarea. Si lo limpiamos además ventilaremos el coche. Mantenerlo cerrado quince días puede provocar malos olores.

Encender el coche y tocar botones

El coche no es solo el motor o la batería. Por eso se recomienda que una vez lo encendamos toquemos sus botones y pongamos en marcha todas sus funcionalidades. Por ejemplo encender el aire, las luces, los intermitentes… Es decir, hacer funcionar todas las opciones que nos da el coche, como si fuera nuevo y estuviéramos probando todo lo que tiene.

1. En el caso concreto del aire acondicionado, es necesario encenderlo para que el circuito se mantenga lubricado. Así evitamos que se taponen los circuitos.

2. Los elevalunas. Con mucho frio o con mucho calor pueden quedarse estancados. Súbelos y bájalos cuando enciendas el coche.

3. Hay que poner también en funcionamiento las bombas de agua y el limpia parabrisas porque pueden estancarse.

Mueve el coche

Mucha gente considera que con encender el coche y dejarlo a ralentí es suficiente. Pero también se recomienda mover el coche, darle una pequeña vuelta por la manzana para que el coche mueva su estructura, y para ponerlo en funcionamiento de verdad. Que se muevan las ruedas, circulen los líquidos, se consuma gasolina, etcétera.

En definitiva, se recomienda arrancar el coche una vez cada diez días. Como en este estado de alerta tenemos que seguir saliendo a comprar comida, medicamentos o acudir al médico, es probable que al menos una vez en diez días arranquemos el coche. En aquellas casas en las que haya varios vehículos, es recomendable alternar su uso. Por ejemplo ir un día a comprar con uno, y la próxima vez con el otro. De esta forma mantendremos lo más activo posibles todos los vehículos de las casas. Debemos tener además especial cuidado con aquellos coches más antiguos.

Pasos a seguir para volver a arrancar el coche

Si nuestro coche lleva una larga temporada sin arrancar debemos tener en cuenta una serie de factores antes de volver a ponerlo en funcionamiento.

1. Se recomienda abrir el capó y echar un vistazo general al motor, ver que no hay nada suelto y que todo está en orden.

2. Revisar los niveles de todos los líquidos.

3. Mirar el estado en el que se encuentran las correas.

4. Frenar para comprobar el buen funcionamiento de las pastillas de freno.

5. Paciencia. Si el coche lleva parado una larga temporada no va a arrancar en un minuto.

Si no encendemos el coche durante una temporada mucho más larga

En caso de tener un vehículo parado durante temporadas mucho más largas, incluso años, las consecuencias que pueden sufrir los coches son las siguientes:

1. Las ruedas se agrietan.

2. Los cilindros se oxidan si no ponemos en funcionamiento el aceite del motor.

3. El motor se estropea. Si el motor no arranca el aceite que contiene se desplaza hacia el cárter lo que provoca que se sequen tanto las paredes de los cilindros como los segmentos de los pistones. Si se seca, se oxida el cilindro y los aros de los pistones se pegan.

4. Fugas de aceite. Si el coche está parado periodos de tiempo muy largos, las gomas se quedan secas y se agrietan. Como consecuencia se producen fugas tanto internas como externas. Las más graves son las internas porque no nos damos cuenta.

