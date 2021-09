Coches

Cómo cambiar la hora del coche

¿Tienes mal la hora del reloj del coche? Tanto si se te ha olvidado actualizarla tras el cambio de horario de invierno o de verano, como si no coincide con la real porque está desfasada y marca las horas con 5 o 10 minutos de diferencia, es momento de actualizar el reloj del coche. El proceso a seguir para cambiar la hora es distinto en cada fabricante y modelo de los vehículos. Aunque, en términos generales, en los coches más nuevos con tecnología avanzada y pantalla táctil, cambiar la hora es cuestión de encontrar el botón de ‘Ajustes’ o ‘Configuración’ en la pantalla y acceder al apartado de ‘Fecha y hora’, mientras que en el resto de coches, el cambio tendrá que hacerse mediante los botones o ruedas específicas de los paneles de mandos.

Cómo actualizar el reloj del coche

La hora del reloj del coche puede descontrolarse tanto por los cambios de horario de verano a invierno, como por una descarga total de la batería. Por tanto, si tu coche no sufre ninguna avería, por norma general, tendrás que actualizar el reloj un par de veces al año. Y como no es algo muy habitual, puede que no sepas cómo tienes que hacerlo.

Pero no te preocupes porque es una tarea muy sencilla. Para empezar, independientemente de cuál sea tu coche, el primer paso que tienes que hacer para actualizar el reloj es introducir las llaves y girarlas para dar el contacto del vehículo. No es necesario arrancar del todo el coche, pero sí tenerlo encendido.

En un coche nuevo con pantalla

En los coches más nuevos que tienen incorporada una pantalla táctil el proceso de cambio de hora es bastante intuitivo. En estos casos, tienes que buscar en la pantalla la forma de acceder a los ‘Ajustes de hora y fecha’ o ‘Settings’ si tienes el menú en inglés. En algunos coches, como en el caso de algunos modelos de Seat Ateca, tendrás que hacerlo desde un botón lateral de la pantalla que se llama ‘Menú’ y que da acceso al menú principal, como puedes ver en la imagen.

Después de localizar este acceso, tienes que seleccionar la pestaña específica del reloj del coche e introducir la hora exacta que sea en ese momento.

Otro caso distinto es el que encontramos en algunos modelos de KIA, que tiene una preconfiguración del sistema a través del que, según accedes a la sección ‘Ajustes’ en la pantalla principal y seleccionas la pestaña fecha y hora, aparecen dos opciones: horario invierno y horario verano. Es decir, que en este caso te evitas tener que introducir la hora y los minutos exactos, puesto que el coche está configurado para indicar la hora exacta. Tan sólo tienes que seleccionar uno de los dos husos horarios y listo.

Cambiar la hora en el panel de mandos

Como hemos comentado al principio del artículo, los pasos a seguir para cambiar la hora del coche dependen directamente del tipo de vehículo y del fabricante, sobre todo en aquellos que no tienen pantalla, donde encontramos diferencias más dispares en los botones que hay que pulsar para modificar el reloj del coche.

En algunas marcas, como es el caso de BMW Serie 1, el botón para acceder a los ajustes de la fecha y la hora se encuentra en la palanca izquierda del volante. En este caso, para cambiar la hora tienes que localizar un botón en la palanca que tiene dos flechas, una hacia arriba y otra hacia abajo. Al moverla, verás en la pantalla las distintas opciones a las que puedes acceder. Tienes que seguir buscando hasta encontrar el apartado del reloj o la hora. Pulsas sobre esta opción para modificar el reloj y aquí ya puedes actualizar la hora con la misma palanca.

En estos casos, cuando modificas la hora en el salpicadero, el coche la actualiza y la modifica de forma automática también en el panel central del vehículo, donde la ubicación de la radio.

Pero éste es sólo un ejemplo. En otros modelos, el botón que hay que presionar para acceder a estos ajustes de fecha y hora se llaman ‘Set’ y puede estar localizado tanto en el volante, como en las palancas traseras de éste o en el panel de mandos del vehículo. Y en otros coches, puedes encontrar el botón ‘Clock’ directamente en el panel de mandos.

Para actualizar el reloj en los vehículos Renault Clio, que tienen una pequeña pantalla en el salpicadero que marca la hora, tienes que apretar un botón que suele estar debajo o al lado de la pantalla durante unos 3 o 4 segundos hasta que el reloj empiece a parpadear. Después, con el mismo botón tienes que ajustar las horas y los minutos exactos del reloj. En la imagen que aparece a continuación te señalamos con una flecha la ubicación del botón para cambiar la hora.

El proceso es similar para los Citroen Xsara, que tienen igualmente una pantalla en el salpicadero que indica la hora y dos botones laterales para realizar la configuración y modificación de estos parámetros. Y lo mismo para otros vehículos como los Peugeot 207, Dacia Sandero y Seat Ibiza o Toledo, entre otros. En todos estos casos el cambio de hora debe efectuarse desde el panel del salpicadero.

Actualización automática del reloj

Por otra parte, algunos de los vehículos más modernos que tienen un sistema de GPS incorporado, permiten a los conductores seleccionar la opción ‘Hora automática’. A través de esta funcionalidad, el huso horario se ajustará automáticamente en función de la ubicación de tu coche. Es el caso de algunos modelos de Volvo, que, al igual que ya sucede con los teléfonos móviles, actualiza el cambio de hora de invierno a verano y viceversa de forma automática, sin que tú tengas que acordarte de cambiarla.

