Coches

Tráfico y Trámites

Cómo dar de baja un coche de forma temporal o definitiva

NOTICIA de de Javi Navarro

Si estás pensando en dar de baja temporal un coche, o de forma definitiva, debes saber que existen dos alternativas: a través de la Jefatura de Tráfico o a través de un Centro Autorizado de Tratamiento (CAT), más conocido popularmente como desguace. Sin embargo, también te encontrarás ante ciertas obligaciones dependiendo del vehículo que tengas. Toma nota y entérate de qué se necesita para dar de baja un coche.

Cómo dar de baja un coche

¿Qué hay que hacer para dar de baja un coche? Tramitar la baja definitiva de un coche que se encuentre dado de alta hasta ese momento o que permanezca suspendido temporalmente es bastante sencillo.

Una de las opciones más recomendables es que te dirijas a un desguace reconocido como Centro Autorizado de Tratamiento (CAT). En general, suele ser un proceso gratuito e incluye la retirada del vehículo con una grúa. Por tanto, no pasa nada si no tiene actualizada la ITV o carece de un seguro obligatorio en el momento de formalizar la baja.

En el propio desguace se encargarán de todo el proceso, incluyendo cada una de las gestiones, y no hará falta que te presentes en la Jefatura de Tráfico para entregar la documentación correspondiente.

Si por el contrario, tu coche va a ser reciclado, siempre siguiendo la normativa legal, recibirás en el plazo de dos o tres laborables un Certificado Oficial de Destrucción. Posteriormente, debes entregar este documento en las oficinas municipales y a tu compañía aseguradora para dar la baja del coche, incluyendo el impuesto de circulación y el seguro.

Como detalle, si ya habías abonado el importe del Impuesto de Circulación por una año completo, puedes solicitar la devolución del impuesto municipal pagado por exceso.

¿Cómo hacerlo por Internet?

No se puede dar de baja un coche por Internet. Para dar de baja un coche tiene que hacerse de forma presencial según se indica en la página oficial del ministerio del Interior y la DGT. La forma de hacerlo es entregando el vehículo y la documentación en cualquier Desguace o Centro autorizado de tratamiento de vehículos.

Requisitos y desguace

Los requisitos para dar de baja un coche pasan por entregar la siguiente documentación:

Fotocopia del DNI en vigor del titular por ambas caras.

Ficha técnica del vehículo.

Permiso de circulación del vehículo.

Una vez tengas todos los documentos, no tendrás que realizar más trámites para dar de baja un coche.

Además, debes tener en cuenta que si tu coche tiene menos de 10 años desde la fecha de su primera matriculación, la empresa escogida, es decir, el desguace, puede realizar una tasación del mismo, teniendo en cuenta sus características y abonar al titular la cantidad económica acordada entre ambas partes.

Por otro lado, es muy importante que sepas que está prohibido abandonar un coche en la vía pública por estrictas cuestiones medioambientales. Este hecho conlleva una multa de entre 600 y 30.501 euros. Además, lo residuos del vehículo han causado daños a terceros, esta cifra puede aumentar considerablemente, hasta aproximadamente los 600.000 euros.

Darlo de baja temporalmente

Pueden existir tres razones fundamentales por las que un usuario decida dar de baja un coche de forma temporal:

Por motivos personales.

Por haber entregado el vehículo a un compraventa.

Por robo del vehículo.

Durante este periodo de tiempo, el titular del coche está exento de pagar el impuesto de circulación, puesto que, obviamente, no se encuentra circulando por la calle. Esta idea está pensado para aquellos conductores que no van a necesitar este medio de transporte privado durante un largo periodo de tiempo, como por ejemplo, para personas que se encuentran varios meses fuera de España.

En este sentido, para solicitar la baja temporal de un coche es necesario rellenar el impreso oficial de la DGT, tener el DNI, pasaporte o tarjeta de residencia en regla, abonar una tasa de 8,40 euros, salvo para aquellos vehículos que han sido sustraídos y presentar la tarjeta de la ITV y el permiso de circulación del coche en cuestión.

A la hora de solicitar la baja temporal de un vehículo es importante conocer qué es lo que puedes hacer y lo que no, puesto que la DGT ha detectado una serie de fraudes en las bajas temporales de los vehículos, en los denominados ‘coches zombis’. Para no incurrir en ellas, tienes que asegurarte de las condiciones en las que puedes dar de baja de forma temporal un vehículo y en aquellas en las que tienes que hacerlo de forma definitiva.

¿Para qué sirve dar de baja un coche?

El titular de un vehículo puede decidir su baja de forma temporal o definitiva por diferentes motivos, evitando así ciertos contratiempos y problemas derivados de la posesión de ese bien material.

De este modo, evitarás que el Ayuntamiento te reclame el pago del impuesto municipal de circulación al año siguiente y que tu seguro te exija el pago de la póliza correspondiente. Como se ha mencionado anteriormente, en el caso de que ya lo hayas pagado, podrás reclamar la cuantía desde el preciso momento en el que se dio de baja el vehículo.

Cómo dar de baja un coche de forma temporal o definitiva was last modified: by

Si quieres leer más noticias como Cómo dar de baja un coche de forma temporal o definitiva, te recomendamos que entres en la categoría de Tráfico y Trámites.