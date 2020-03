Sabías Que... Cómo desinfectar la ropa del coronavirus

¿El coronavirus se adhiere a nuestra ropa? La respuesta es sí, pero antes de explicar el por qué debemos hacer unas aclaraciones previas. A medida que el pasan los días los expertos siguen realizando diferentes estudios acerca del comportamiento del coronavirus en diferentes situaciones. No sólo entre las personas, sino también en superficies o tejidos como nuestra ropa. Lo primero que tenemos que dejar claro es que, de momento, no hay un dato concluyente acerca del tiempo exacto que el coronavirus puede llegar a permanecer en los tejidos de la ropa.

A continuación explicamos cuál es el comportamiento del coronavirus en la ropa y qué medidas de prevención debemos tomar para evitar posibles contagios. También las pautas más efectivas para lavar las prendas de la ropa y desinfectarlas.

Lavarnos las manos, respetar las distancias de seguridad y usar guantes y mascarillas. Pero aunque la vía principal sea a través de las personas, hay diferentes estudios de expertos, entre ellos los realizados por los Centros para el control y la prevención de enfermedades, que señalan que el Covid-19 sí puede sobrevivir horas o días, dependiendo del material, en algunos objetos, superficies y en la ropa.

La explicación en cuanto a la supervivencia del coronavirus en la ropa es sencilla: Puede suceder que nuestra ropa tenga secreciones de otras personas contagiadas o las propias secreciones de nosotros mismos en el caso de estar infectados.

Podemos eliminar estas partículas infectadas de dos formas: o bien a través del lavado de la ropa siguiendo unas pautas concretas, o también si se secan de forma natural, aunque es un periodo bastante lento. Estas secreciones dependiendo del tejido se secan más o menos pronto. Por ejemplo en el caso de los tejidos naturales, se secan más rápido.

¿Qué tejidos retienen más tiempo el coronavirus?

Que el coronavirus tenga una mayor o menor supervivencia en nuestra ropa va a depender en gran medida de un factor: la porosidad del tejido. Algunos expertos consideran que aquellos materiales que son más porosos son los que secan y descomponen el coronavirus con mayor rapidez, mientras que los que tienen menor porosidad son los más proclives a portar el virus durante más tiempo.

Aunque que unos materiales lo descompongan o acaben con el virus antes que otros tejidos, es muy importante mantener las pautas de higiene porque puede adherirse a cualquier tejido.

Cuidado con los botones y las cremalleras

Estas partes de nuestras prendas de la ropa suelen estar fabricadas con cobre, y se ha demostrado a través de estudios que el coronavirus puede llegar a vivir hasta cuatro horas sobre este material. Por este motivo es importante que todas las prendas de la ropa que contengan cremalleras o botones las desinfectemos de forma más frecuente.

Pautas para lavar la ropa y eliminar al coronavirus

Lo más importante que tenemos que hacer para asegurarnos que hemos eliminado al coronavirus de nuestra ropa es lavarla a cierta temperatura. El Covid-19 muere cuando lavamos nuestra ropa a temperaturas altas.

Se recomienda por tanto hacer lavados con ciclos en temperaturas elevadas. Pero cuidado, lavar a temperaturas altas no implica que tengamos que hacerlo temperatura máxima y acabemos estropeando todo nuestro armario. Debemos considerar qué prendas admiten temperaturas más altas y cuáles no. Lo ideal es que lavemos las prendas en la temperatura máxima que te recomiende el fabricante de ese tejido en concreto.

Desde la Organización Mundial de la Salud establecen una serie de pautas para hacer un buen lavado de la ropa:

1. Lavar con programas largos y de agua caliente

Es decir, nada de programas con agua fría. Si utilizamos programas a 60 grados nos aseguraremos de la eliminación completa del virus y de la desinfección de la ropa, pero como explicado anteriormente hay que saber qué prendas permiten este tipo de temperaturas y cuáles no. No es cuestión de estropear la ropa.

2. Es importante no escatimar en la cantidad de agua

No hay que excederse tampoco, pero sí utilizar la suficiente agua para que toda la ropa se desinfecte bien.

3. No poner cargas muy llenas para que se desinfecten todas las prendas bien

Es decir, estos días es mejor no llenar la lavadora del todo. De esta forma permitiremos que el detergente penetre mejor entre todos los tejidos y dejamos más espacio para que ninguna parte de ninguna prenda quede sin desinfectar.

4. Utilizar detergente líquido y con solución de lejía

Penetra mejor y desinfecta en profundidad.

5. Evitar los lavados a mano

Siempre es mejor meter las prendas a la lavadora. Aunque si no tienes esa opción, procura lavar a mano con temperaturas altas.

¿Cada cuánto tiempo tengo que poner la lavadora?

En este periodo es mucho más recomendable hacer la colada con frecuencia. Más aún si formas parte de grupos de personas que deben seguir trabajando todos los días fuera de casa o si has estado en zonas con mucha acumulación de gente.

Cuando hablamos de poner la lavadora y desinfectar la ropa incluimos por supuesto los abrigos y con más motivo si utilizas esta prenda de ropa para protegerte y no tocar superficies de la calle con las manos directamente. El abrigo puede contaminarse, por este motivo se recomienda especialmente lavarlos y desinfectarlos.

Importancia de mantener limpia la lavadora

Si queremos que la lavadora desinfecte nuestra ropa, este aparato debe permanecer limpio. Por tanto es importante que la lavadora esté en buen estado. Por tanto debemos hacer limpieza de tambor y de los compartimentos donde depositamos el detergente y el suavizante. Así como las gomas de la puerta y todo el material que alcancemos a desinfectar. Incluidos los filtros de la lavadora.

Poner la secadora ayuda a eliminar el coronavirus

Otra fórmula para acabar con el virus es también meter la ropa en la secadora. El calor no es un buen ambiente para la supervivencia del coronavirus. Cuanto más calor, el virus se desactiva antes. Los programas de secadora a altas temperaturas contribuyen a una mejora de desinfección de la ropa una vez que ya haya pasado por la lavadora.

¿La tintorería o lavandería pueden contaminar mi ropa?

No. Lavar la ropa en estos establecimientos no contamina tu ropa. Es más probable que te contamines tú al tocar cualquier superficie o al no seguir las medidas de higiene recomendadas antes de que se contamine tu ropa. La explicación es sencilla: el Covid-19 muere cuando lavamos la ropa con temperaturas altas. Por tanto si llevamos nuestra ropa a una lavandería no tiene por qué contaminarse si la lavamos a esta temperatura como mínimo.

En cuanto a las medidas de higiene que debemos seguir en las lavanderías o tintorerías, recordamos, son las siguientes:

1. Llevar guantes y quitárnoslos de forma adecuada.

2. Lavarnos las manos antes de ir y al volver. En caso de no tener guantes, con más motivo debemos lavarnos las manos antes de salir de casa, al llegar a la lavandería, antes de irnos del establecimiento y una vez más al llegar a casa.

3. Mientras permanezcamos dentro de estos lugares no tocaros la cara y guardar las distancias de seguridad si hay otras personas dentro.

Lavanderías y tintorerías a domicilio

Para aquellas personas que estén sobresaturadas entre el teletrabajo y el cuidado y mantenimiento de sus hijos y del hogar, hay lavanderías y tintorerías que han puesto en funcionamiento servicios a domicilio de limpieza y desinfección de ropa y prendas textiles.

Preguntas frecuentes sobre la desinfección

¿Cómo desinfectar las joyas?

En el caso de los anillos, se pueden desinfectar del mismo modo que nos lavamos las manos, aunque si tenemos líquido desinfectante propio para las joyas también sirve.

Cómo desinfectar el bolso

El procedimiento de desinfección de bolsos, mochilas o cualquier otro recipiente en el que llevemos nuestros objetos personales es exactamente el mismo que en el caso de la desinfección que le hacemos a la ropa.

¿Cómo desinfectar la ropa de cama y las toallas?

Para desinfectar la ropa de cama, toallas o las alfombras que tengamos por casa tenemos que seguir las mismas pautas que hemos mencionado para la desinfección de la ropa.

¿Cómo desinfectar los zapatos?

Los zapatos de la calle se recomienda dejarlos a la entrada de casa. No es algo obligatorio, pero sí es aconsejable en aquellas casas sobre todo en las que haya algún enfermo. Aunque si no queremos dejarlo en la entrada de casa otra opción es desinfectar la suela del zapato, porque es la parte que ha estado en contacto directo con las superficies del exterior que pueden estar contaminadas.

¿Tengo que quitarme la ropa nada más volver del trabajo?

Sí, cámbiate de ropa según llegues a casa y échala a lavar. La ropa que has usado en la calle es preferible que la dejes en un cesto a parte o que la pongas a lavar en ese mismo momento.

¿Cuánto vive el coronavirus en otras superficies?

Aunque en este artículo nos centramos en la ropa, es importante conocer qué superficies son más proclives a retener el coronavirus para evitar y prevenir posibles contagios. Desde algunas organizaciones se han realizado informes que se han centrado en estudiar la supervivencia del coronavirus en materiales como el plástico, el cobre, el cartón o el acero.

En el plástico, el cristal o la madera es donde donde el coronavirus muestra una mayor supervivencia. Puede permanecer hasta cinco días.

Plástico: 5 días (22-25º C)

Papel: 4-5 días

Cristal: 4 días

Madera: 4 días

Metal: 5 días

Acero: 48 horas (20º C)

Guantes quirúrgicos: < de 8 horas (21º C)

Aluminio: 2-8 horas (21º C)



