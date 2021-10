Ocio - Tecnología

Internet y Online

Páginas para ver anime y doramas

NOTICIA de de Jessica Pascual

Hace apenas unos años, la única forma de ver anime era a través de la televisión y en muy pocos canales a unos horarios muy concretos: Campeones, los Caballeros del Zodiaco o Heidi. Pero esto ya ha quedado atrás. En la actualidad existen muchas alternativas para poder ver anime y doramas sin tener que recurrir a complejos procesos ni plataformas repletas de publicidad que impiden su correcta visualización.

Páginas en castellano

Gracias al auge de Internet en las últimas décadas y al constante proceso de globalización en el que nos encontramos inmersos, hemos podido descubrir más títulos y diversos subgéneros de anime salidos directamente de la industria audiovisual del anime en Japón, el país por excelencia de este tipo de obras creativas.

Sin embargo, seguro que te estás haciendo la siguiente pregunta en estos momentos: ¿Cuáles son las mejores páginas para ver anime online? o ¿cuáles son las opciones disponibles para ver anime en castellano vía online?

La respuesta es sencilla y clara. Muchos animes son retransmitidos exclusivamente en Japón y son los propios fans los encargados de realizar los subtítulos de cada uno de ellos para los diferentes países. En este sentido, la opción más fácil y cómoda sería verlos de forma ilegal, a través de sus respectivas webs, llenas de dudosa publicidad y de virus que pueden poner en serio riesgo tu ordenador.

Por tanto, lo más recomendable si quieres disfrutar de anime completamente gratis y con una buena calidad de imagen, es que accedas a las plataformas que se incluyen en la siguiente lista. Actualmente, no disponen de un catálogo muy extenso, aunque van aumentando sus títulos progresivamente y algunos de ellos merecen mucho la pena. Son las siguientes:

Netflix

A pesar de que pueda parecer lo contrario, si puedes ver Netflix debes saber que tiene un gran catálogo de animes en buena calidad que puedes disfrutar completamente gratis (si haces uso de su mes de prueba gratuito, aunque, según las últimas noticias surgidas, es probable que este tipo de acceso será eliminado) o mediante el abono de una pequeña suscripción mensual. Para ello, debes crearte una cuenta, vincular una tarjeta de crédito o débito y comenzar a visualizar aquellos contenidos que más te gusten.

Amazon Prime

Del mismo modo que sucede con Netflix, Amazon también te ofrece la posibilidad de visionar anime completamente gratis durante 30 días con el servicio de streaming Prime Video, justo antes de tener que pagar de forma obligatoria por la suscripción completa.

El único problema que observamos en este servicio a la hora de ver anime es que su catálogo no es extenso, aunque encontrarás algunas pequeñas joyas que no se encuentran con facilidad en otras plataformas. En cierto modo, tiene la exclusividad sobre algunos contenidos más antiguos.

Otras webs y apps

Como habrás podido observar, no son pocos los ejemplos que existen en el mercado online para poder ver anime. La lista es muy extensa, pero también debes echar un vistazo a lo que te pueden ofrecer los siguientes ejemplos que no tienen nada que envidiar a los anteriores:

Crynchroll

Esta plataforma presenta un contenido limitado para disfrutarlo completamente gratis sin que tengas que estar atado a un mes gratuito de prueba. Uno de sus principales problemas es que utiliza mucha publicidad, pero, en muchas otras ocasiones, sirve como ventana de exhibición perfecta para visualizar series de anime que se están estrenando de manera simultánea en Japón.

YouTube

No nos referimos a los capítulos que algunos usuarios graban y suben de manera ilegal a sus canales de YouTube, sino que existen varias empresas y canales de televisión que publican directamente los capítulos de sus producciones en esta plataforma. Por ejemplo, el año pasado, Cartoon Network comenzó a publicar, de forma legal, capítulos enteros de la serie Campeones en YouTube y doblados al español.

Nico Nico

Está reconocida como la versión japonesa de YouTube. En esta plataforma de vídeo se publican constantemente algunos animes independientes y en su idioma original. Vive de la publicidad, por lo que es completamente gratis. Como curiosidad, Sailor Moon Crystal fue estrenada a través de esta plataforma.

Hidive

Tiene un pequeño coste de cinco dólares al mes, aunque tras realizar el registro, puedes conseguir 7 días gratis. A día de hoy, ofrece más de 100 animes y cuenta con diferentes acuerdos con casas productoras como Sentai Filmworks, Kraken Releasing o Maiden Japan.

Viewster

El anime no es el punto diferenciador del contenido de esta web, aunque puedes acceder a él completamente gratis y de forma legal. Tiene algunos títulos como Wonder Momo, Bravoman o Street Fighter: The New Challengers.

Asian Crush

Tiene más de 20 animes en su catálogo y algunos de ellos son títulos muy famosos y populares como, por ejemplo, Sakura o Fist of the North Star. El único problema de esta web es que todas las imágenes tienen subtítulos en inglés y, por tanto, debes saber inglés.

Animeflv app

Si te gusta el anime y sueles ser un fiel consumidor de gran cantidad de series de este tipo, Animeflv app es una buena herramienta que te gustará llevar siempre instalada en tu smartphone. Con ella, podrás descubrir nuevas alternativas para visualizar, al mismo que compruebas la existencia de varios títulos relacionados.

Para poder utilizarla, tendrás que introducir todos tus datos en una cuenta y tener en cuenta que no se trata de una aplicación en la que puedas reproducir cualquier capítulo, sino que es una especie de base de datos de recomendaciones en función de tus gustos e intereses.

Además, una de las ventajas de esta app es que cada ficha de anime cuenta con imágenes, vídeos, enlaces y descripciones completas que te permitirán hacerte una buena idea del contenido de la serie, para que comiences con ella sabiendo ya si puede ser interesante o no.

Doramas

Si te gusta el anime, seguramente también hayas oído hablar en alguna ocasión de los doramas, haciendo referencia a series de televisión asiáticas que se emiten desde los años 70. Sin embargo, su popularidad ha crecido de manera sorprendente en los últimos años, enamorando a miles de usuarios en Internet con sus increíbles y originales historias. En la siguiente información, te contamos cómo puedes ver doramas en la red y cuáles son las plataformas más recomendables.

¿Qué es?

Los doramas son pequeñas series o telenovelas que son rodados, principalmente, en Corea del Sur. Todos sus actores son grandes estrellas en este país y cada uno de los episodios es retransmitido por televisión con gran éxito de audiencia.

Son conocidos también como dramas coreanos o k-drama, puesto que también existe el dorama de origen japonés. En este sentido, los producidos íntegramente en Corea han alcanzado grandes cotas de popularidad en los últimos años, incluso en decenas de rincones del planeta, gracias a su equilibrada combinación de tramas y temáticas.

Todas las cadenas de televisión coreanas y japoneses emiten este tipo de telenovelas de diferentes temas: romance, comedia, terror, policiaco… Curiosamente, sus temporadas durante tres meses y la mayoría de los doramos se emiten entre semana en horario de noche. Además, sus temporadas suelen incluir entre 9 y 16 capítulos, aunque si se convierten en un éxito, suele ser habitual la grabación de un capítulo extra o un epílogo al finalizar la serie.

¿Dónde verlos?

Esta creciente afición de disfrutar de los doramas en cualquier parte del mundo ha conseguido encandilar a miles de personas, a pesar de que, en algunas ocasiones, los episodios no se emiten en abierto o mediante plataformas de cable.

En este contexto, los fans deben buscar alternativa para no perderse ni un solo detalle de sus historias favoritas. Por tanto, Internet se ha convertido en la herramienta ideal para mantenerte actualizado con los nuevos doramas que ven la luz.

A continuación, te mostramos seis webs especializadas a la hora de ver doramas, todas ellas gratuitas y con una velocidad de carga rápida, con el objetivo de que puedas realizar las visualizaciones que desees sin ningún tipo de problema. Son las siguientes:

Doramasgratis.com

Es uno de los portales web más famosos en esta temática. Respecto a su competencia, los capítulos o doramas de esta plataforma se suben rápidamente y están disponibles con subtítulos en apenas unas horas desde su emisión. Como punto en contra, los vídeos, sobre todo si su peso es elevado, pueden tardar en cargar un poco.

Doramasid.com

Esta página web tiene una oferta de doramas variada, aunque, en algunas ocasiones, no posee todos los capítulos que se encuentran recogidos en su catálogo por diversos problemas técnicos. De todas formas, no es mala alternativa para buscar algunos títulos concretos.

Veodorama

Como en el caso de la primera opción, también tiene la virtud de subir los doramas rápidamente y con los subtítulos actualizados. Además, como novedad, dispone de una página de Facebook en la que sus administradores interactúan con los fans de los doramas coreanos aportando gran cantidad de información y curiosidades de las propias series y de disciplinas o géneros relacionados como, por ejemplo, K-Pop.

Doramas TV

Es una de las páginas web más recomendadas para ver doramas, puesto que la gran mayoría de sus vídeos cargan muy rápido, lo que te evitará el fastidio de tener que esperar varios minutos para poder continuar con el visionado de sus historias favoritas. Además, es uno de los portales más conocidos entre los fans de las novelas coreanas.

Viki

Es una de las peores opciones, aunque su catálogo es amplio. Sin embargo, los capítulos de los doramas suelen tardar en cargar y, además, incluyen publicidad en la pantalla que interrumpe el visionado. A pesar de ello, juega con la baza de que ha podido incluir algunos títulos que no se encuentran disponibles en otras plataformas o que su localización resulta más complicada mediante una simple búsqueda.

Otras vías

Si no quieres limitarte únicamente a las anteriores opciones, te presentamos otras cuya calidad de vídeo es comparable a la de otras plataformas similares como Netflix o HBO. La única pega es que sus tiempos de carga son mejorables, pero no cuentan con ningún tipo de publicidad insertada, aunque sí en los propios vídeos. Además, debes saber que algunos doramas solo pueden visualizarse con el método de suscripción de pago.

Drama Go

Sin ninguna duda, la mejor alternativa a la desaparecida DramaFever. Dispone de una gran cantidad de doramas y películas procedentes de Japón, China y Corea del Sur, entre otros muchos países asiáticos.

Como desventaja, podemos centrarnos en el hecho de que tiene mucha publicidad, aunque ha lanzado una aplicación para Android que te permite navegar de forma mucho más cómoda que a través del navegador.

Doramas MP4 catálogo

Otra de las mejores páginas para ver doramas subtitulados en diferentes idiomas. Incluye una buena colección de este tipo de series japoneses y te permite consultar todo el contenido clasificado por distintas categorías. Como en el caso anterior, también incluye películas asiáticas y los denominados KShows.

Y por si fuera poco, te permite descargar los distintos capítulos de series y películas a través de enlaces externos. Lo malo es que tiene también bastante publicidad, aunque puede ser bloqueada mediante extensiones gratuitas como AdBlock.

Masdoramas

En este caso, el número de series que acumula es comparable a las anteriores y, además, dispone de todo tipo de géneros conocidos y otros no tan comunes.

La publicidad que integra puede llegar a resultar excesiva y con contenidos de dudoso gusto y sensibilidad. No obstante, a la hora de reproducir el capítulo seleccionado no te encontrarás con botones falsos ni molestos pop ups. Finalmente, la calidad de los episodios y la velocidad de los servidores es buena.

Doramas JC

Es uno de los portales para ver doramas con más prestigio y reconocimiento en Internet. Su catálogo e interfaz son bastante similares a los de Doramas MP4. Sin embargo, la diferencia con esta es que no cuenta con tanta publicidad intrusiva, ni en la propia página web ni en los reproductores insertados.

Y respecto a su catálogo, es muy extenso, con variados títulos que van desde los más tradicionales hasta los más recientes, pudiendo encontrar contenidos como Less than evil o Coffe Please.

Páginas para ver anime y doramas was last modified: by

Si quieres leer más noticias como Páginas para ver anime y doramas, te recomendamos que entres en la categoría de Internet y Online.