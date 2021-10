Libros para aprender inglés de forma autodidacta

Trabajos

¿Quieres saber cómo aprender inglés de forma autodidacta? Si te encuentras estudiando inglés, independientemente de tu nivel, ya seas principiante o alumno aventajado, necesitarás acudir a un curso especializado de este idioma o, por el contrario, si deseas ir paso a paso por tu cuenta, otra opción es también que comiences a aprender inglés de forma autodidacta con libros. Muchas de estas publicaciones te pueden servir para mejorar tu gramática, vocabulario y pronunciación. Tan solo tendrás que dedicar un periodo de tiempo cada día y comienza a poner en práctica todo lo aprendido con estos libros para aprender inglés. ¡Manos a la obra!

Desde cero

Si estás buscando materiales de calidad para empezar en esta nueva aventura o te planteas comenzar a repasar en serio desde el principio, por suerte, existen muchos libros disponibles que te pueden ayudar y facilitar tu objetivo. Toma nota de las siguientes recomendaciones:

Manuales de gramática

Se trata de una completa guía que tiene el objetivo de mejorar la escritura y la pronunciación en este idioma. Está basada en el particular método del profesor Strump, puesto que desarrolla en ella su propia experiencia de años de trabajo como persona encargada de responder las llamadas de usuarios con dudas en gramática inglesa.

Uno de los libros más interesantes de esta colección es el de nivel intermedio, compuesto por 136 lecciones teóricas y prácticas. Si te decantas por esta alternativa, lo más recomendable es comenzar por el aprendizaje de la teoría y posteriormente, rellenar los ejercicios que van al lado, para comprobar que has asimilado bien todos los conocimientos.

También existe en el mercado una versión algo más avanzada, que se llama Advanced Grammar in Use, y una básica, con el nombre de Essential Grammar in Use. Todos estos tomos no pueden faltar en tu biblioteca si quieres estudiar de forma autodidacta.

Aunque se trata de un libro de gramática, en su gran mayoría, también cuenta con un completo apartado de pronunciación. En este sentido, tiene más de 600 entradas de gramática y pronunciación. Resulta muy útil para cubrir todos los problemas más comunes que se pueden presentar a la hora de estudiar con libros de forma autodidacta: errores gramaticales, fallos comunes en un texto o diferencias principales entre inglés americano e inglés británico, entre otros.

En total, incluye 180 clases con una estructura muy bien definida. En su parte izquierda muestra una estructura gramatical en la que se explica su mecánica, se dan consejos de pronunciación y gramaticales, y se avisa de errores comunes, mientras que en la derecha se añade una frase para dominar a la perfección esa estructura.

Los niveles para los que es recomendable este libro van desde el principiante hasta el avanzado. En concreto, este forma parte de la serie ‘Aprendiendo inglés’, creada por profesionales de la educación en la UNED y recomendado para estudiantes que desean avanzar en su aprendizaje de manera independiente.

Estos materiales aportan actividades, consejos y el asesoramiento metodológico necesario para conseguir que el aprendizaje autónomo sea sencillo y provechoso. Con este libro, podrás siempre medir tu propio progreso e ir viendo tus avances.

Vocabulario

Otra de las ediciones de la serie ‘In Use’ de Cambridge. Este libro se encuentra dividido en 100 unidades y contiene más de 2000 palabras que podrás aprenderte rápidamente. Además, también se completa con ejercicios con respuestas para que puedas evaluarte tú mismo. Dispone de cuatro niveles, desde principiante hasta avanzado.

Recopila más de 7.000 conceptos ingleses, distribuidos en un total de 66 temas, que abarcan desde la ropa hasta las profesiones, sin dejar de lado la actualidad, los colores o el cuerpo humano. Uno de los aspectos que más destaca de este libro es su cómodo diseño en todas sus páginas, mediante dos colores y numerosos recuadros explicativos.

Reúne 6.000 frases en la lengua de Shakespeare y castellano. Es muy útil porque emplea las palabras más recurrentes, aquellas que se utilizan en el día a día cotidiano. Cuenta con tres niveles diferentes: principiante, intermedio y avanzado. Este libro mantiene la misma metodología que el curso que se emite también en algunas televisiones autonómicas españolas.

Una de las cosas que más llaman la atención de este libro es que sus explicaciones son muy sencillas y claras, puesto que basa su enseñanza en ejemplos de la vida real. También es muy útil para hacer frente a un apartado bastante complejo: los phrasal verbs. Está disponible en todos los niveles de aprendizaje.

Este libro se clasifica dentro de los de nivel bajo-medio y se utiliza, generalmente, para recordar vocabulario y añadir nuevas expresiones. Incluye más de 2.000 términos y expresiones, con muchos ejemplos y curiosas ilustraciones. Muy recomendable para todos aquellos estudiantes autodidactas que busquen ampliar su vocabulario de una forma divertida.

Pronunciación

En este libro se recogen las claves para comenzar a pronunciar correctamente, sin perder de vista la gramática y algunos trucos sencillos de gran utilidad. Además, situaciones cotidianas como, por ejemplo, una conversación telefónica, se ejemplifican con esquemas, ilustraciones y despieces.

Aporta reglas que te ayudarán a recordar la pronunciación. De este modo, cuando te encuentres una palabra nueva, si no sabes cómo pronunciarla, podrás llegar a deducirlo. Si hasta este momento, no conocías estas reglas, verás cómo, en este momento, tu aprendizaje tiene más sentido. Sin embargo, ten en cuenta que no es un manual técnico de fonético, sino que es una potente herramienta para estudiar tú solo de forma autodidacta.

Está dividido en un total de 60 unidades. Cada una de ellas, cuenta con un cd de audio para que puedas asentar mejor las correspondientes entonaciones. Además, ofrece un glosario con términos específicos y ejercicios en los que se combinan símbolos en relación con los diversos fonemas. Se encuentra disponible únicamente para los niveles intermedio y avanzado.

Además, también puedes buscar más libros para aprender inglés en estas otras guías de estudio para aprender inglés.

