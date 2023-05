Ocio - Tecnología

Entretenimiento

Cómo tener Amazon Prime gratis o conseguirlo más barato

NOTICIA de de Cristian Pinto

Ser miembro de Amazon Prime tiene muchas ventajas, como tener envíos rápidos y gratuitos en muchos productos, tener acceso a Prime Video, acceder a Amazon Photos, a Amazon Music, a Amazon Reading o a Prime Gaming. El precio para tener todos estos servicios es de 4,99 euros al mes o 49,90 euros al año. ¿Pero se puede conseguir gratis? Sí, porque si el precio de la suscripción no se ajusta a tu presupuesto, aquí te contamos algunos trucos totalmente legales para tener Amazon Prime gratis o, por lo menos, a un precio mucho más barato.

Formas de tener Amazon Prime gratis

Prueba gratis de 30 días infinita

Amazon ofrece a sus suscriptores una prueba inicial de 30 días totalmente gratuita. Para tener esta prueba gratuita, debes crear una cuenta e introducir los datos bancarios de tu tarjeta de crédito, pero no te cobrarán nada hasta que pase el mes de prueba. De esta manera, puedes cancelar tu suscripción justo antes de que venza el periodo de prueba y así no te cobren ni un euro.

Otra forma para asegurarte de que no te cobran nada al finalizar la prueba gratis, es introducir en el método de pago una tarjeta bancaria de prepago que esté sin fondos. De este modo, cuando vayan a descontarte el dinero de la cuenta, no podrán hacerlo y te llegarán mensajes de manera constante de que no se ha podido realizar el pago de la suscripción.

El truco consiste en repetir este proceso constantemente con diferentes cuentas. No obstante, Amazon es capaz de reconocer si la tarjeta de crédito y el correo electrónico que vas a emplear ya están asociados en otra cuenta. Por lo tanto, para que este truco sea efectivo, necesitarás introducir un correo electrónico y una tarjeta bancaria distinta por cada cuenta nueva que vayas a crear.

Hacer este proceso es posible gracias a los bancos que ofrecen tarjetas sin comisiones, pero puede llegar a ser muy incómodo. Además, debes saber que cada vez que creas una cuenta nueva de Amazon Prime pierdes todos los datos de Prime Video, las direcciones de entrega para los pedidos, las listas de reproducción de Amazon Music, la sincronización con Amazon Photos de tus imágenes y la configuración de tu dispositivo Alexa que tengas enlazado.

Gratis con alguna operadora de móvil

Muchas compañías telefónicas ofrecen en sus packs suscripciones de regalo a plataformas de streaming como Netflix, HBO Max, Disney+ o Prime Video. Solo necesitas informarte de si tu compañía actual tiene alguna oferta de estas disponibles o si te interesa cambiarte a otra que si lo ofrezca.

Amazon Prime más barato

Prime Student, oferta para estudiantes

Si eres estudiante universitario debes saber que Amazon ofrece la suscripción a todo su contenido Prime a mitad de precio, es decir, a 2,49 euros al mes o 24,95 euros al año. Además, el periodo de prueba gratuito asciende a 90 días.

Para poder beneficiarte de este gran descuento, debes ser mayor de edad, estudiar en una universidad española y tener un correo electrónico personal adjunto a la universidad. Dicho correo tendrás que vincularlo con tu cuenta de Amazon. La oferta de Prime Student está disponible desde que iniciaste los estudios universitarios hasta pasados 4 años o hasta que te gradúes, lo que suceda primero.

Compartir cuenta con un familiar o amigo

Si conoces a algún familiar, amigo o allegado que tenga cuenta de Amazon Prime puedes intentar convencerle de que te la preste y llevar los pagos a medias. En esta información te explicamos detalladamente cómo compartir entre dos o más personas la suscripción a Amazon Prime.

Pago anual de Amazon Prime

Si vas a darle mucho uso a los servicios de Amazon Prime durante todo el año, lo mejor es que pagues la oferta anual.

El pago anual de la suscripción de Prime Video da un ahorro del 17 %. Si pagas mes a mes durante un año el precio mensual de 4,99 euros, al final del año habrás gastado 59,88 euros. Sin embargo, comprando directamente la suscripción anual por 49,90 euros, ahorrarás 9,98 euros.

Si quieres leer más noticias como Cómo tener Amazon Prime gratis o conseguirlo más barato, te recomendamos que entres en la categoría de Entretenimiento.