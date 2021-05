Sabías Que...

Amazon Photos o cómo conseguir almacenamiento de fotografías sin límite y gratis para clientes Prime

¿Necesitas guardar tus fotos y vídeos en la nube, pero no quieres pagar por ello? Si tienes todos tus dispositivos con la memoria llena y no quieres borrar ninguno de tus recuerdos, pero tampoco pagar por una aplicación de almacenamiento online, a continuación te explicamos cómo puedes guardar tus fotos en la nube gratis con Amazon Photos.

Este servicio permite a los clientes de Amazon Prime disfrutar de un almacenamiento de fotografías ilimitado y gratuito. Y si no eres cliente Prime, también puedes utilizar este servicio, pero de forma limitada.

Qué es Amazon Photos

Si eres cliente de Amazon Prime, ya conocerás muchas de las ventajas que ofrece este servicio como Amazon Prime Vídeo, Amazon Music, Prime Reading y lo mejor, envíos de muchos de sus productos en tan sólo un día. Pues bien, a esta lista ahora hay que añadirle una ventaja más: Amazon Photos, un servicio de almacenamiento online gratuito que permite a todos los clientes subir y guardar sus fotografías y vídeos de forma segura y gratis.

Este nuevo servicio de Amazon es una galería de fotos online que te permite conservar todos tus recuerdos sin que te ocupen espacio en el teléfono, ordenador o cualquier otro dispositivo de forma gratuita y sin límites.

La principal ventaja de Amazon Photos es que para poder usarlo sólo hay que tener una cuenta creada. Además, permite que todos los clientes que usen este sistema puedan acceder a él a través de todos sus dispositivos: móviles, tablets y ordenadores. Es decir, que vas a poder llevar las fotografías de toda una vida en el bolsillo.

Amazon Photos ofrece dos servicios distintos, uno para clientes Prime y otro para los que no lo son:

Los clientes de Amazon Prime pueden subir todas las imágenes que quieran de forma ilimitada y gratuita. En cuanto a los vídeos, Amazon Photos permite almacenar de forma gratuita contenidos hasta un máximo de 5GB.

Para los clientes de Amazon que no son Prime, el servicio de almacenamiento de imágenes y vídeos es gratis hasta un máximo de 5GB.

Funciones

La principal función de Amazon Photos es que los usuarios pueden subir, descargarse y editar sus fotografías a través de cualquier dispositivo compatible con la app. También permite crear álbumes y compartir el contenido. Ésta es la única función de la que pueden beneficiarse tanto los clientes Prime como los clientes que no lo son. El resto de funciones que detallamos a continuación son exclusivas para clientes Prime.

El almacenamiento de imágenes es ilimitado, pero si lo que buscas es almacenar vídeos, hay un máximo de 5GB. A partir de este limite, si quieres seguir guardando contenido multimedia, tendrás que pagar por ello.

Otra de las funciones que tiene Amazon Photos es el Archivo Familiar, un servicio que permite la creación de un grupo de máximo seis miembros (incluido el titular de la cuenta). A través de este grupo todos los participantes pueden subir, descargarse, editar o compartir las imágenes que quieran entre ellos.

Amazon Photos tiene una función de reconocimiento de imágenes a través de la que pueden organizarse las fotos y localizar tanto a personas como lugares y objetos. Esta clasificación permite a todos los usuarios buscar una imagen concreta por el nombre de la persona que aparece, por el lugar donde se hizo o por los objetos que aparecen en ella. También es posible buscar por fecha.

Con Amazon Photos puedes tener tus recuerdos a salvo puesto que te permite hacer y guardar copias de seguridad de todo el contenido que subas.

Además, este servicio permite el almacenamiento de las imágenes y vídeos sin bajar la resolución o comprimir las fotografías. Mantiene su calidad intacta.

Cuánto cuesta

Amazon Photos es un sistema gratuito que ofrece diferentes planes de pago para aquellos clientes que necesiten una mayor capacidad de almacenamiento. Los planes mensuales de pago de Amazon Photos son:

1,99 euros al mes por 100 GB de almacenamiento

9,99 euros al mes por 1 TB de almacenamiento

Cómo se utiliza

Para utilizar este servicio lo primero que hay que tener es una cuenta de Amazon. Si ya la tienes, lo siguiente que hay que hacer es descargarse la aplicación por alguna de las siguientes vías, en función de dónde quieras tener la aplicación:

En ordenador para Windows

Para ordenador Mac

Para Android

Para iOS

Una vez accedes al servicio, tienes que introducir tu cuenta de Amazon y empezar a subir todas las imágenes que quieras poner a salvo.

Si quieres pasar todas las imágenes que tengas en el teléfono, ordenador o tablet para subirlas a Amazon Photos y dejar espacio libre en tus dispositivos, tienes que abrir la aplicación, seleccionar la carpeta donde tengas las imágenes que quieras subir, hacer la copia de seguridad y listo.

Y si estás en un archivo familiar y quieres subir y compartir fotografías, tienes que tener previamente las imágenes subidas al sistema de almacenamiento de Amazon Photos. Después hay que acceder a la aplicación, al área de Archivo Familiar, seleccionar la foto y añadirla.

Qué es Amazon Drive

Amazon Drive es otro sistema de almacenamiento en la nube de Amazon. Dirigido a clientes que necesiten más espacio en la nube que el que proporciona Amazon Photos. La principal diferencia de estos dos servicios es que Amazon Photos sólo permite subir y almacenar fotografías o vídeos mientras que en Amazon Drive un usuario puede subir cualquier tipo de contenido como por ejemplo PDF, archivos de música, documentos de word y mucho más.

A diferencia de Amazon Photos, que es una galería de imágenes online accesible desde cualquier dispositivo, Amazon Drive es un gestor de archivos y de contenidos en la nube. Los usuarios que utilicen este sistema van a poder subir, descargar, previsualizar y compartir sus archivos.

Cambios en Google Fotos

Y este movimiento de Amazon se produce justo en el momento en que el servicio de Google para guardar fotos va a recortar el espacio disponible que ofrecía a los usuarios de teléfonos Android. ¿Qué va a cambiar en Google Fotos? Este servicio de almacenamiento online de Google cambia sus condiciones desde el 1 de junio de 2021. El principal cambio que implementa este servicio tiene que ver con la cantidad de fotos y vídeos que van a poder subir los usuarios a la nube. Hasta que entren en vigor las nuevas condiciones, cualquier persona con una cuenta de Google puede subir fotos y vídeos totalmente gratis y de forma ilimitada si acepta que los archivos se suban comprimidos, con menor calidad.

Antes de explicar con más detalle este cambio conviene saber que Google ofrece a todos los usuarios que se crean una cuenta un total de 15 GB de almacenamiento online gratuitos. Pero a pesar de este límite, muchos usuarios tienen más gigas almacenados en Google Fotos sin haber pagado por ello. Esto se produce porque todas las imágenes y vídeos que se suben a Google Fotos de forma comprimida, es decir, con menor calidad que la original, no computan para esos 15 GB gratuitos. Es como si estas fotos y vídeos no existieran.

El cambio en las condiciones que entran en junio tiene que ver con esto. A partir de este momento, las fotos y vídeos que se suban a este sistema sí van a contar y van a empezar a restar almacenamiento de esos 15GB, independientemente de si se suben comprimidas o no.

Las fotos que ya estén subidas no van a ocupar espacio adicional. Así que sólo hay que preocuparse por el espacio que te queda en la cuenta. Es decir, que si tienes 5.000 fotos y vídeos subidos, pero todos comprimidos y sin que ocupen espacio, seguirás manteniendo tus 15GB. Pero empezarás a restar esta cantidad cada vez que subas fotos o vídeos a partir de junio.

Para saber cuánto espacio te queda libre tienes que acceder a este enlace e identificarte con tus datos de tu cuenta. Esta es una nueva funcionalidad que ha añadido Google a sus servicios para que puedas comprobar qué espacio te queda disponible y cuánto ocupan tus fotos y vídeos. Además, puedes saber de forma estimada cuánto tiempo va a durarte el almacenamiento libre que tienes, liberar espacio de tu nube o comprar un plan para aumentar capacidad.

A través de esta nueva herramienta podemos eliminar todo lo que no nos sirva, como vídeos que ocupen mucho espacio o fotos borrosas de forma rápida y muy fácil. Además, la función para comprimir las imágenes que hasta ahora se llamaba ‘Alta Calidad’ pasa a llamarse ‘Ahorro de almacenamiento‘.

Si quieres seguir utilizando este sistema de almacenamiento, pero has comprobado con esta nueva herramienta que no te queda más espacio, las tarifas de Google One para seguir almacenando tu contenido son:

100 GB cuesta 1,99 euros al mes o 19,99 euros al año.

200 GB cuesta 2,99 euros al mes o 29,99 euros al año.

2 TB cuesta 9,99 euros al mes o 99,99 euros al año.

