Las 5 mejores ofertas en electrónica de Amazon durante el Black Friday

NOTICIA de Cristian Pinto

¡Ya están aquí! Las mejores ofertas de Amazon en la Semana del Black Friday estarán disponibles hasta el próximo 27 de noviembre en miles de productos de todo tipo, desde electrodomésticos de hogar y cocina hasta juguetes para los más pequeños. En esta guía, podrás encontrar los 5 mejores descuentos en Amazon de la sección de PC y electrónica, aunque también puedes consultar los mejores gadgets para comprar en el Black Friday.

iPhone 13 de 128 GB

¿Quieres hacerte con un iPhone a buen precio? Esta es la fecha perfecta para tener descuentos en productos de Apple. Además, con la reciente salida del iPhone 15, podrás encontrar los modelos de años anteriores a muy buen precio. Por ejemplo, puedes tener el iPhone 13 con 128 GB con casi 100 euros de descuento. Además, está disponible en todos los colores de la gama: medianoche, rojo, azul, blanco, rosa y verde.

De igual manera, también puedes encontrar descuentos en los modelos anteriores de iPhone. Además, los mejores acompañantes de este dispositivo son los auriculares inalámbricos AirPods.

Cámara de fotos Polaroid instantánea

Una gran idea para realizar regalos originales en Navidad es la cámara Polaroid instantánea que permite inmortalizar los momentos y obtener las fotos físicas en el acto. Si conoces a alguien que sea amante de la fotografía retro, no vas a fallar con este regalo. Durante este Black Friday, encontrarás la Polaroid Everything Box Now Gen 2 con un 20 % de descuento en Amazon, una de las mejores marcas de cámaras de fotos instantánea en cuanto a calidad y precio.

Marco digital de fotos

Si no te gusta imprimir las fotos con una cámara Polaroid retro, también puedes optar por comprar un marco digital de fotos con wifi para proyectar tus instantáneas favoritas. Con uno de estos dispositivos podrás reproducir todas las fotografías y vídeos más especiales y enmarcarlas en algún lugar de tu casa. Además, su funcionamiento es muy sencillo, basta con enlazar tu móvil al marco por Wifi y enviar las fotos.

Durante este Black Friday, puedes encontrar una rebaja de más del 20 % en estos dispositivos tecnológicos. Lo puedes encontrar con diferentes tamaños y resolución.

Impresora térmica sin tinta

Las impresoras térmicas son unos dispositivos portátiles que permiten imprimir cualquier cosa de forma instantánea y estés donde estés, sin necesidad de tener conectado un ordenador. Funcionan mediante conexión Wifi o Bluetooth y puedes enviar las órdenes desde el propio móvil. Y, lo más novedoso de todo, funcionan sin cartuchos de tinta, por lo que no tendrás que preocuparte por cambiarlos cuando se gasten.

En el Black Friday de Amazon puedes encontrar un descuento de más del 20 % en algunas impresoras de este tipo. Puedes llegar a ahorrar hasta 50 euros en estos dispositivos.

Relojes inteligentes

Otro regalo con el que nunca vas a fallar es con un reloj inteligente. Por tan solo 20 euros puedes hacerte con un reloj inteligente durante este Black Friday de Amazon. Además, estos dispositivos son mucho más completos que las pulseras de actividad. Este reloj inteligente en cuestión está rebajado un 67 % solo durante esta semana.

