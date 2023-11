Ocio - Tecnología

Las 5 mejores ofertas en hogar y cocina de Amazon durante el Black Friday

Si quieres ahorrar dinero en tus compras de Navidad, durante la Semana del Black Friday en Amazon puedes aprovecharte de miles de descuentos en cualquier tipo de producto. Si estás pensando en regalar accesorios de hogar y cocina, en Amazon encontrarás grandes descuentos, al igual que también encontrarás grandes ofertas en PC y electrónica.

Freidora de aire Cosori

¿Te gusta freír las comidas sin aceite? En este sector, las freidoras de aire de Cosori son unas de las mejores en relación calidad precio. Además, destacan por su bajo consumo energético. Este electrodoméstico tan de moda cada vez es más imprescindible en las cocinas de los hogares por su eficiencia. El Black Friday de Amazon es una buena ocasión para comprar una freidora de aire Cosori y ahorrar hasta 50 euros en descuentos.

Pastillas para lavavajillas

No obstante, no todas las ofertas son sobre electrodomésticos y complementos del hogar, también puedes encontrar productos de uso diario. Por ejemplo, las pastillas para el lavavajillas Finish Powerball son de las mejores del mercado. El pack XXXL de 110 pastillas está rebajado 7 euros, solo durante esta Semana del Black Friday en Amazon. Es una buena oportunidad para hacer acopio de pastillas de lavavajillas y olvidarte de comprarlas durante un tiempo.

Almohada cervical

¿Te levantas con dolor de cuello y espalda por las mañanas? Quizás es que no estás utilizando una almohada adecuada. Para que empieces a tener un mejor descanso, necesitas una almohada cervical con espuma viscoelástica. Estas almohadas tienen una forma especial que se adapta al cuello para que puedas dormir cómodamente. Durante este Black Friday en Amazon puedes aprovechar un descuento del 16 %. Eso sí, asegúrate de elegir las medidas correctas.

Robot aspirador Roomba

Para la limpieza del hogar, no hay nada más cómodo que un robot aspirador Roomba. Esta marca fue pionera en este tipo de electrodomésticos y son de las de mejor calidad. En este Black Friday, puedes encontrar un robot aspirador de la marca Roomba a casi mitad de precio. El iRobot Roomba 692 se encuentra actualmente por menos de 180 euros. Aprovecha la compra antes de que espire la oferta.

Colchón plegable

Para realizar acampadas o viajes en camper, es importante contar con el mobiliario necesario, como un colchón plegable fabricado de espuma viscoelástica. Además, te podrá servir tanto de cama como de sillón. Eso sí, no esperes la misma comodidad que una cama normal. No obstante, te sacará de un apuro cuando no tengas un lugar blando donde dormir. Al poder plegarlo, lo podrás guardar en cualquier sitio sin que ocupe demasiado espacio.

Durante la Semana del Black Friday en Amazon puedes encontrar este complemento de hogar con una rebaja de hasta 20 euros.

