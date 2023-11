Ocio - Tecnología

Las 5 mejores ofertas en deportes de Amazon para el Black Friday

Cristian Pinto

¿Eres un amante del deporte? Esta semana todas las tiendas tienen ofertas por el Black Friday, incluidas las de deporte. Running, fútbol, ciclismo, pádel, natación, CrossFit… Practiques el deporte que practiques, seguro que encuentras cientos de ofertas en prendas, productos, accesorios y material deportivo. Además, en Amazon también puedes encontrar descuentos en todo tipo de productos, como juguetes, electrónica o informática.

Zapatillas para correr

Si lo tuyo es salir a correr o pasear a un buen ritmo, no vas a necesitar mucho equipamiento deportivo. Eso sí, necesitarás contar con un calzado adecuado para correr y no destrozar tus pies. Durante esta Semana del Black Friday en Amazon, podrás encontrar zapatillas para correr de primeras marcas, como Nike, Puma, Adidas, Under Armor, Salomon o New Balance.

Por ejemplo, este par de zapatillas running Under Armor tienen un descuento de casi el 50 %. Asegúrate de elegir bien tu talla y no dejes escapar esta oportunidad.

Cinta de correr

Si durante la época de invierno te cuesta más salir a la calle a hacer cardio, ya no tienes excusa. Las cintas de correr son la mejor forma de quemar calorías sin salir de casa, en cualquier época del año. Estas máquinas suelen tener un precio elevado, lo que echa para atrás a muchas personas. Sin embargo, Amazon ha rebajado una de sus cintas de correr plegables a 187 euros, con un ahorro del 46 %. Este es el mejor momento del año para hacerte con una de estas cintas de correr eléctrica, así que no dejes escapar la oportunidad.

Suplementos para deportistas

Para las personas que buscan ganar masa muscular en el gimnasio o haciendo CrossFit, también pueden encontrar descuentos en todo tipo de suplementos para deportistas. Creatina, proteína, vitaminas para deportistas, suplementos para aumentar la testosterona o BCAA. Comprar todos estos productos para hacer crecer tus músculos puede suponer un gran desembolso. Con las ofertas de Amazon en este Black Friday podrás ahorrar más dinero que nunca en estos complementos deportivos.

Palas de pádel

El pádel es uno de los deportes que están más de moda en España. Si eres de los que no perdona un partido el fin de semana con sus amigos y buscas renovar tu equipo, puedes ahorrar dinero en este Black Friday. Para jugar necesitas sí o sí tener una pala de pádel. Estas tienen un elevado coste, especialmente las que están compuestas con materiales de calidad como la fibra de carbono. Dependiendo del uso que la vayas a dar, invertirás más o menos dinero en equipamiento de pádel.

En este Black Friday, Amazon tiene rebajas de hasta el 70 % en palas de las mejores marcas, como Head, Bullpadell, Adidas o Nox. Sin duda, este es el mejor momento del año para renovar tu pala de pádel de cara al próximo año.

Cámara deportiva

Si te gusta grabar todos los paisajes que ves mientras realizas una ruta con la bici, con la moto o mientras buceas, necesitarás contar con una buena cámara deportiva. Durante esta Semana del Black Friday en Amazon, podrás encontrar descuentos en cámaras deportivas que graban con una calidad de 4K y a 30 FPS. Además, son sumergibles bajo el agua y muy resistentes, lo que las convierte en un complemento muy útil, practiques el deporte que practiques.

Hacerse con una de estas cámaras nunca había sido tan barato. En Amazon puedes encontrar cámaras deportivas casi a mitad de precio. No dejes escapar esta oportunidad si te gusta grabar los paisajes que ven tus ojos mientras haces deporte al aire libre.

