Esta es la función del nuevo icono con flecha doble en WhatsApp

NOTICIA de de Cristian Pinto

La app de mensajería instantánea WhatsApp ha añadido en su última actualización una nueva flecha doble junto a los mensajes de los chats. Es probable que ya la hayas visto alguna vez y no sepas para qué sirve. La nueva flecha doble que apunta a la derecha aparece dentro de los chats cuando te envían algún mensaje. Esta sustituye a la antigua flecha individual que se usaba para reenviar algún mensaje, foto, vídeo, emoticono, sticker o GIF. Pero, ¿cuál es la función de este nuevo icono? En esta información te explicamos la novedad principal en la última actualización de la app.

Además, en la reciente actualización de esta app de mensajería instantánea, WhatsApp ha cambiado la edad mínima a partir de la que se puede usar la aplicación, entre otros cambios.

Significado de la fecha doble

La nueva flecha doble que aparece al lado de los mensajes es un icono para reenviar de una forma más rápida un mensaje. Antes, cuando pulsabas sobre la flecha individual para enviar un mensaje, tenías que navegar por el menú de WhatsApp entre todos tus chats y seleccionar a aquellos contactos o grupos en los que querías reenviar el mensaje en cuestión.

Ahora, si pulsas en la flecha doble, podrás elegir directamente con quién vas a compartir el mensaje, saltándote el paso de elegir el mensaje o los mensajes en concreto que quieres compartir.

¿En qué mensajes aparece la flecha doble?

Eso sí, el icono de la flecha doble no aparece siempre y es posible que aún te siga apareciendo una única flecha. La flecha doble solo aparece en los mensajes que han sido reenviados. Es decir, si escribes algo de manera manual, ya sea contenido multimedia, un emoticono, un sticker o un mensaje de texto, únicamente aparecerá una flecha.

De este modo, la flecha doble significa que quieres compartir un mensaje que te han compartido a ti previamente.

Ojo, la flecha doble solo aparece en los dispositivos Android. En iOS sigue apareciendo el icono con una única flecha, aunque la función final sigue resultando la misma. Si eres usuario de Android y tienes WhatsApp, pero aún no te sale la flecha doble, quizás sea porque no has actualizado la app a la última versión.