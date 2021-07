Vivienda

Las 12 tarjetas sin comisiones de los bancos que no te cobran nada por sacar dinero en cualquier cajero

Las tarjetas sin comisiones te permiten sacar dinero en cualquier cajero, ya sea en España o en el extranjero, sin ningún cargo adicional. Así que si lo que quieres es viajar a otra localidad o país, no perder tiempo buscando un cajero adherido a tu entidad bancaria y que no te cobren nada por retirar el efectivo, te explicamos cómo puedes conseguirlo con estas 12 tarjetas sin comisiones para sacar dinero en cualquier lugar sin penalizaciones económicas.

Qué son las tarjetas sin comisiones

Las tarjetas sin comisiones no te cobran nada por sacar dinero en cualquier cajero, independientemente a qué entidad pertenezca. Pero además, tienen otras ventajas, como por ejemplo que tampoco tendrás que pagar comisiones de mantenimiento por ellas. Por el contrario, algunas de estas tarjetas sí tienen costes de emisión, es decir, un pago único que hay que abonar en el momento en el que se expide la tarjeta.

En este artículo recogemos una selección de 10 tarjetas tanto de débito como de crédito y de prepago que te permiten sacar dinero sin cargas incluso fuera de la zona europea.

Tarjeta de débito Más DB (Deutsche Bank)

La tarjeta de Débito Más DB de Deustche Bank está asociada a la Cuenta Nómina Más DB, es decir, que para disfrutar de sus ventajas tienes que abrirte una cuenta de este tipo en la entidad. Para abrir una Cuenta Nómina Más DB en la entidad debes ajustarte a las siguientes condiciones:

Domiciliar una nómina o pensión de mínimo 1.500 euros

Realizar un mínimo de 4 compras en comercios al mes con la tarjeta de débito. O una compra al mes con la tarjeta de crédito.

La Cuenta Nómina es un producto bancario exclusivo para altas online de nuevos clientes. En caso de no cumplir con los requisitos de la tarjeta durante tres meses consecutivos o más, el cliente deja de disfrutar de las retiradas gratuitas de efectivo.

La tarjeta Más DB no tiene comisiones de emisión, renovación ni por cambio de divisa. Y lo más importante, te permite retirar dinero a débito en cualquier cajero del mundo de forma totalmente gratuita.

Tarjeta de débito de Cuenta N26

La tarjeta N26, asociada a la Cuenta N26 Estándar, permite retirar dinero en cualquier cajero que acepte la tecnología NFC (contactless) de forma totalmente gratuita hasta un máximo de 3 veces al mes.

En caso de no tener un cajero contactless cerca, puedes solicitar una tarjeta de débito Mastercard asociada a tu cuenta por un coste adicional de 10 euros. Para abrir una cuenta N26 tienes que cumplir los siguientes requisitos:

Ser mayor de edad

Residir en un país en el que la entidad preste servicio

Tener un teléfono móvil compatible con la entidad

No ser cliente de N26 con anterioridad

Tarjeta de débito Pibank

La tarjeta de débito Pibank permite a los clientes sacar dinero en todos los cajeros del mundo totalmente gratis, estén en la zona europea o no. Y desde la entidad detallan que si algún cajero del extranjero cobra comisiones a sus clientes de la cuenta nómina, se encargará de devolverlo. Además, con esta cuenta podrás realizar transferencias inmediatas a la zona SEPA son gratuitas. Todo ello sin cargas adicionales.

Para beneficiarte de las ventajas de esta tarjeta de débito tienes que abrirte una Cuenta Nómina en la entidad. Los requisitos para abrir esta cuenta son:

Domiciliar una nómina de al menos 1.000 euros al mes

Ser mayor de edad y residir en España

No tener cargos de responsabilidad pública ni haberlos tenido en los últimos dos años.

La entidad también ofrece la posibilidad de contratar una tarjeta de crédito con la Cuenta Nómina. Aunque en este caso, debes tener domiciliada la nómina de al menos 1.000 euros al mes y el saldo medio anual debe ser superior a 5.000 euros. Las tarjetas de crédito y débito de Pibank no tienen comisiones de emisión, mantenimiento ni renovación.

Tarjeta prepago de BNext

La tarjeta prepago Bnext está asociada a la cuenta Bnext. Con esta tarjeta los clientes pueden sacar dinero en cualquier cajero sin comisiones. A diferencia de otras entidades de este listado, en Bnext no te reembolsan la cantidad de las comisiones por retirar dinero, sino que directamente no te las cobran.

La tarjeta prepago puede ir asociada a cualquiera de las cuentas de la entidad, ya sea Estándar o Premium. Aunque la tarjeta Premium tiene más ventajas que la Estándar, puesto que por ejemplo, no cobra por hacer transferencias nacionales.

Tarjeta prepago de BNC 10

Para disfrutar de una tarjeta prepago que no te cobre por sacar dinero en BNC 10, tienes que abrirte una cuenta, ya sea de forma individual o compartida. La tarjeta BNC 10 permite a los clientes la retirada de efectivo totalmente gratis hasta 3 veces al mes, ya sea a través de una cuenta personal o con una cuenta compartida.

En el momento de la retirada, el cajero cobra la comisión correspondiente al titular de la tarjeta y, en las siguientes 24 horas, la entidad te reembolsa el cargo. A partir de la tercera retirada en efectivo sí cobran comisiones.

Además, BNC 10 establece los siguientes límites de retirada de dinero en los cajeros:

No es posible sacar más de 250 euros al día

No puedes sacar más de 500 euros al mes

La entidad no tiene cajeros propios, pero puedes sacar dinero en cualquiera que acepte tarjetas mastercard. BNC 10 no cobra comisiones por cambio de divisa.

Tarjeta inteligente Evo Banco

La tarjeta inteligente de Evo Banco es doble, puesto que es de crédito y de débito a la vez. Esta tarjeta ofrece a los clientes la posibilidad de sacar dinero de forma gratuita sin importe mínimo en España. En el resto de cajeros nacionales que no estén adheridos a la entidad puedes sacar dinero gratis si la cantidad que retiras es superior a 200 euros. Las retiradas de efectivo de otros cajeros en los que puedan cobrarte comisiones, la entidad asume parte del coste, hasta un máximo de 2 euros.

En cuanto a las retiradas en cajeros del extranjero, EVO no cobra comisiones. Aunque no se hace cargo de los costes derivados de otros cajeros. La emisión, mantenimiento y renovación de la tarjeta inteligente es totalmente gratuita. Para poder beneficiarte de esta tarjeta tienes que abrir la Cuenta Inteligente de Evo Banco.

Tarjeta de débito o prepago de Monese

Hay dos tipos de tarjeta Monese, de débito y de prepago. Y las dos te permiten retirar dinero en efectivo en cualquier cajero del mundo sin cobrarte comisiones adicionales. Para conseguir alguna de estas tarjetas tienes que abrirte una cuenta en Monese y pedir la modalidad de tarjeta Monese que más te interese. La tarjeta de débito puedes solicitarla a través de la web de la entidad y la de prepago tienes que hacerlo a través de Mastercard.

Tarjeta Wise

Para disfrutar de la tarjeta Wise es necesario disponer de la cuenta multidivisa de la entidad. La tarjeta de Wise es compatible en más de 200 países y puedes sacar efectivo en más de 2,3 millones de cajeros. Además, con esta tarjeta puedes pagar en diferentes monedas, aunque el cambio de divisa sí tiene comisiones.

Tarjeta de débito o crédito de MyInvestor

La entidad MyInvestor ofrece a sus clientes la posibilidad de solicitar una tarjeta de débito o de crédito con la que pueden retirar dinero en cualquier cajero del mundo totalmente gratis. Si tienes la hipoteca con la entidad o más de 3.000 euros en productos de inversión, puedes retirar efectivo gratis hasta en 4 ocasiones. De no ser así, sólo podrás hacerlo una vez.

Las tarjetas de crédito y de débito son gratuitas y no tienen comisiones de mantenimiento, ni de emisión ni de renovación.

Para poder disfrutar de las ventajas de alguna de las dos tarjetas tienes que abrirte alguna de las cuentas de la entidad, ya sea de uno o dos titulares o una cuenta específica para menores de edad.

Tarjeta prepago de Rebellion Pay

Con la tarjeta Rebellion Pay es posible sacar dinero del cajero totalmente gratis, sin comisiones. La cuenta online más tarjeta pertenece a Mastercard y tiene asociada una tarjeta prepago. Además de la retirada de efectivo, la entidad ofrece la posibilidad de realizar transferencias nacionales e internacionales sin coste adicional. Para abrirte la cuenta de Rebellion tienes que descargarte la aplicación y darte de alta mediante esta vía.

Tarjeta Vivid

La tarjeta Vivid permite a los clientes retirar hasta 1.000 euros en efectivo totalmente gratis en cualquier cajero del mundo. Para conseguir esta tarjeta tienes que abrirte una cuenta en la entidad.

Tarjeta Revolut

Con la tarjeta Revolut puedes sacar dinero en efectivo en cualquier cajero del extranjero sin comisiones adicionales. Y permite hacer el cambio de divisa, aunque no es gratuito. Es posible solicitar tarjetas asociadas a cualquiera de las cuentas de la entidad. En el caso de la cuenta Estándar es gratuita y en las otras tres modalidades la tarjeta tiene costes de emisión.

