Las 30 mejores Apps Educativas para niños de hasta 12 años (Gratis)

El anuncio del cierre de colegios, guarderías y universidades como medida de prevención ante el coronavirus paraliza, inicialmente durante quince días, el aprendizaje de niños y adolescentes. En este artículo explicamos cuáles son las mejores aplicaciones de aprendizaje para niños de todas las edades. Esta selección de apps educativas contribuye a interrumpir lo menos posible el ritmo y nivel de estudios que mantenían hasta ahora en sus centros docentes.

En el caso de los adolescentes que cursen la Secundaria existe la necesidad de no interrumpir de forma completa el estudio durante estas dos semanas a pesar del cierre de centros educativos como los institutos. Sin embargo, con los niños de menor edad es más complicado hacerles entender que tienen que seguir con la rutina de hacer fichas y ejercicios a pesar de que no van a clase.

Con este artículo ayudamos a que esta tarea sea más sencilla para los padres. A través de las aplicaciones que detallamos a continuación vuestros hijos podrán aprender y estudiar este tiempo en casa de una forma divertida, dinámica y sin tener que obligarles a hacerlo.

Mejores aplicaciones educativas gratis para niños de Infantil

A continuación detallamos una selección de mejores aplicaciones para que los más pequeños aprendan de una forma más divertida y dinámica.

Para colorear

1. Colorea y aprende

Es una aplicación para que los más pequeños se entretengan dibujando y coloreando de la misma forma que lo harían en un papel. Cuenta con una base de 250 dibujos con contenido educativo para colorear aunque también tiene modo libre para dibujar y colorear los diseños que ellos prefieran. Incluye un modo para pintar con colores neón para los más creativos. Es una aplicación dirigida para niños de hasta 5 años.

2. Colores para niños

Son diferentes juegos dirigidos a niños de entre 1 y 5 años con el principal objetivo de enseñar los colores y asociarlos a los diferentes objetos. El aprendizaje va acompañado del sonido de la palabra para que los niños lo aprendan e interioricen. Posee tres niveles de dificultad.

Para aprender música y sonidos

3. Sonidos de animales

Dirigida a niños de hasta 5 años para que aprendan los sonidos de los animales. Si tocan la pantalla la aplicación reproduce el sonido del animal sobre el que ha puesto el dedo.

4. Pianos niño música y canciones

Una aplicación dirigida tanto a los más pequeños como hasta niños de 8 años. Es una aplicación para que se adentren en el mundo de la música de forma temprana y aprendan a tocar instrumentos musicales. Con esta aplicación aprenden a distinguir diferentes sonidos de instrumentos y desarrollar habilidades musicales.

La aplicación tiene cuatro modos: Instrumentos, Canciones, Sonidos y Jugar. El modo juego permite que los niños exploren los sonidos de diferentes animales o transportes entre otros muchos más.

Para aplicar la lógica

5. Puzzle Kids

Aplicación para que los más pequeños comiencen a desarrollar el razonamiento lógico y aprendan a seguir patrones haciendo puzles. Los niños tienen que reconocer las formas geométricas de las piezas y los puzles para unirlas con el resto y crear una nueva forma. Tiene diferentes modos de juego:

– Unir el objeto con su forma hueca.

– Ordenar en el puzle piezas desordenadas.

– Adivinar un objeto mediante pistas.

– Organizar formas para descubrir una imagen más grande.

6. Masha y el oso

Contiene 30 juegos educativos dirigidos a niños de hasta 6 años. Es una aplicación que se basa en los dibujos animados de Masha y el oso. Tiene diferentes categorías que permite que los niños pinten, hagan sopas de letras, memoricen objetos, realicen puzles, se diviertan con la música o aprendan los números.

Primeros pasos en la lectura

7. Aprende a leer

Es una aplicación que mediante la fonética enseña a los niños a leer mientras que se divierten. La edad recomendada es a partir de 4 años, es decir, un par de años antes de comenzar Primaria. Tiene una metodología progresiva, aprendiendo primero las vocales, después aprender las sílabas, luego la palabra… y así sucesivamente.

8. Tarjetas educativas en español

Una aplicación con el objetivo de que los niños aprendan nuevas palabras. Se articula en torno a cuatro ejes.

– Mostrar las palabras junto a una imagen.

– Practicar la pronunciación de las palabras.

– Mostrar la imagen y decir la palabra.

– Hacer juegos con las imágenes.

Tiene varias categorías para que los niños aprendan muchos tipos de palabras relacionadas por ejemplo con los colores, los animales silvestres, los instrumentos musicales, las frutas, los números, los deportes, etcétera.

9. Smile and Learn (Sonríe y aprende)

Una aplicación dirigida a niños de entre 3 y 12 años. Cuenta con una base de datos que integra juegos, cuentos y vídeos interactivos en diferentes idiomas. Los juegos sirven para que los más pequeños entrenen sus capacidades como la comprensión el lenguaje o la creatividad. Los cuentos tienen operaciones matemáticas sencillas para los niños que están aprendiendo a hacerlas en el colegio. Aunque también hay otros más específicos para los más pequeños como dibujos, puzles, vocales y consonantes.

Aprender los números

10. Aprende los números

Una aplicación dirigida a niños entre 2 y 5 años. Permite que el niño interactúe con la pantalla mientras aprende los números de forma divertida. Tan sólo tocando la pantalla podrá interactuar con sorprendentes juegos que le permitirán aprender los números de una manera simple y divertida.

11. Leer y Contar

Una aplicación que les permite aprender a leer y a contar los números. En el cuanto a la lectura permite aprender las sílabas, lenguaje de signos y distinguir vocales de consonantes entre otros. En el caso de los números, con esta aplicación también pueden hacer sencillas operaciones matemáticas y formas geométricas.

12. El Buho Boo

Recopilación de juegos educativos para niños en edad preescolar. El objetivo es que interactúen con el dispositivo al tiempo que van aprendiendo de las imágenes y sonidos que emite la aplicación.

Mejores aplicaciones educativas gratis para niños de Primaria

A continuación detallamos una selección de las mejores aplicaciones educativas gratuitas para niños que estén cursando Primaria.

Aplicaciones educativas para niños de entre 6 y 8 años

Para aprender matemáticas

13. Juegos de matemáticas

Una aplicación educativa para que los niños de primaria refuercen sus conocimientos en matemáticas realizando las operaciones más sencillas: Multiplicación, división, suma y resta.

14. Tabla de multiplicar

Una aplicación en la que el aprendizaje de la tabla de multiplicar se va a convertir en una tarea más amena que la simple memorización.

Para aplicar la lógica

15. Aprende ajedrez

Es una aplicación que te enseña cómo se juega al ajedrez paso a paso y con ejemplos para que el aprendizaje sea más didáctico y visual.

16. Quick Brain: Cálculo mental

Una aplicación en la que para superar niveles los niños deben resolver operaciones matemáticas aplicando el razonamiento y la lógica.

17. Tangram

Es el típico juego de rompecabezas. Diseñado para que los niños apliquen la lógica y organicen las piezas para construir los puzles.

18. Cuentos y leyendas

Los personajes de los cuentos de hadas se pasan al mundo digital con esta aplicación. Los niños deben encontrarlos para conseguir tarjetas y hacer puzles.

Para dibujar y colorear

19. Castle Block

Una aplicación para los niños que les gusten las construcciones y dibujar. En esta aplicación deberán crear su propio castillo para después pintarlo y crear la construcción que más les guste.

Para entretenerse y fomentar su ingenio y responsabilidad

20. Mundo Shopkins

Un juego que nos adentra en una villa en la que los niños tienen que aprender a ganar dinero, a hacer la compra, y a realizar las tareas cotidianas.

21. Doctor Kids 2

Una aplicación en la que los niños deben convertirse en un médico y salvar y curar a todos los pacientes que acuden a la consulta.

Para practicar la caligrafía y la lectura

22. iCuadernos by Rubio

¿Os acordáis de los cuadernos Rubio? Esta aplicación es su equivalente en el mundo digital. Estos cuadernos han logrado que toda una generación entera aprendiera a escribir. Ahora la encontramos en las pantallas. Para que practiquen la escritura con la Tablet o el teléfono.

23. Cinderella Classic Tale

Es el libro interactivo del clásico La Cenicienta.

24. Audiocuentos

Una recopilación de cuentos que fomenta la imaginación de los niños al narrar las historias que contienen los libros.

Aplicaciones educativas para niños de entre 9 y 12 años

Para aplicar la lógica

25. Encuentra las diferencias

Todos hemos buscado a jugar las siete diferencias. Ya sea en papel o en una pantalla digital. Con esta aplicación los más pequeños pueden aplicar la lógica y mirar fijamente las dos imágenes hasta descubrir cuáles son sus diferencias.

26. Entrena tu cerebro

El objetivo de esta aplicación es que los niños desarrollen la lógica y el razonamiento. Tiene diferentes modalidades: Desde repetir secuencias de números, realizar operaciones matemáticas sencillas, puzles, etcétera.

Para aprender historia

27. Calendario histórico

Es una aplicación para los apasionados de la fecha y de los acontecimientos históricos. Con esta aplicación los niños conocerán las efemérides que han ocurrido «tal día como hoy».

Para practicar la lectura

28. Lectura rápida

Una aplicación en la que pueden mejorar la rapidez de lectura a través de diferentes metodologías. Aumenta la capacidad de concentración y tras la práctica, logra que aumenten el ritmo a la hora de leer un texto.

Para conocer el cuerpo humano

29. El cuerpo humano

Es una aplicación que mediante tecnología 3D permite que aprendan de una forma más divertida el cuerpo humano. Conozcan sus partes y visualicen mejor cada uno de las zonas que deben aprenderse.

Para profundizar en el ámbito musical

30. Oído perfecto

Se trata de una aplicación que entrena el oído destinada a niños que tengan un gran interés por la música y quieran empezar a adquirir más conocimientos que los que aprenden en el colegio.

Plataformas educativas

El cierre de escuelas es una noticia alarmante para muchos padres por varios motivos. Entre ellos el de no tener a nadie que les cuide mientras ellos trabajan. Este punto es el más complicado de solucionar. Sin embargo, algunas aplicaciones de Internet pueden facilitar a los padres su tarea para que durante estos quince días sus hijos sigan aprendiendo y estudiando desde casa de una forma divertida y sacándole el máximo partido a las nuevas tecnologías.

A continuación presentamos un listado de aplicaciones gratuitas y de pago para ayudar al aprendizaje de los niños en diferentes materias escolares.

Khan Academy

Es una aplicación que nos permite aprender diferentes asignaturas como por ejemplo matemáticas, física, química o historia. Consiste en una base de datos con muchos vídeos explicativos junto con ejercicios para interactuar. Khan Academy es una aplicación válida para niños y mayores y nos permite ver la evolución del aprendizaje con datos a través del correo electrónico. Te permite empezar ejercicios un día y continuarlos en ese mismo punto la próxima vez que abras la aplicación.

Smartick

Smartick es una aplicación educativa que ofrece métodos de aprendizaje de matemáticas. Este servicio no es gratuito pero la empresa ha decidido dar un periodo gratuito de prueba de 15 días sin ningún coste. Es la alternativa perfecta para que los niños no dejen de aprender a pesar de las medidas tomadas por el coronavirus. Al igual que en algunos trabajos se ha planteado teletrabajar, en el caso de los niños también pueden aprender en casa.

Javier Arroyo, cofundador de Smartick, señala que «siempre hemos intentado ayudar a menores que atraviesan circunstancias difíciles, pero ahora estamos hablando de otra escala mucho mayor». Smartick posee un método de enseñanza online que se ajusta a los ritmos de matemáticas de cada niño. Después de realizar las actividades, llega un correo electrónico con los resultados y correcciones, casi casi como si fuera su profesor particular.

Este aprendizaje personalizado está dirigido a niños de entre 4 y 14 años en sesiones de unos 15 minutos de duración. Un sistema de origen español que ha logrado que ocho de cada diez alumnos mejoren sus notas en matemáticas además de sus habilidades de cálculo, lógica y resolución de problemas.

YouTube Kids

El propio canal de YouTube para niños, YouTube Kids, cuenta con infinidad de contenidos didácticos para los más pequeños. En esta plataforma no aparecen los contenidos inapropiados de adultos y además, a través de su buscador, todos podemos escribir lo que queremos ver y encontrarlo fácilmente.

App para fomentar y desarrollar la lectura

El fomento de la lectura en los más pequeños es muy importante. Aunque lo más eficaz siempre es el ejemplo de los padres. Si ven leer a sus padres, se interesarán más por esta práctica. Además, es bueno crear rutinas como la de leer un cuento antes de ir a la cama, ir a bibliotecas y a librerías, incluso regalarles libros como premio si se portan bien.

Las nuevas tecnologías permiten además que los niños puedan leer a través de medios digitales, audiolibros o libros electrónicos. Una de estas aplicaciones más populares destinadas a la lectura digital es Kindle, el dispositivo de Amazon de lectura. Esta App cuenta con todo tipo de lecturas y un amplio catálogo, muchas de ellas gratuitas, tanto para los peques como también para los grandes.

Entrando en casos concretos, desde la academia de formación ‘El pupitre de Pilu’ recomiendan estos títulos según la franja de edad:

Menos de cuatro años: ‘El viaje cósmico de saturnino’ o ‘El cuento de la pequeña oruga glotona’.

Ente 4 y 7 años: ‘La cebra Camila-Marisa Núñez’ y ‘Abrazos de chocolate’.

Entre 7 y 10 años: Pueden ser apropiados cómics o pequeñas narraciones como ‘Las princesas dragón’ o ‘Ilumianatomia e iluminaturaleza’.

Entre 10 y 12 años: Aventuras o historias fantásticas como ‘Cuentos para niños que se atreven a ser diferentes’ o ‘Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes’.

A partir de 12 años: Ya es recomendable leer todo tipo de géneros, como biografías, novelas, revistas, periódicos… En cuanto a novelas, el género juvenil con título como ‘Las aventuras de Tom Sawyer’, ‘Mujercitas’ o ‘El principito’ son buenas elecciones.

Aunque si hablamos de recomendar libros infantiles no podemos dejar de mencionar grandes clásicos como ‘Caperucita roja’, ‘Alicia en el país de las maravillas’, ‘Hansel y Gretel’ o ‘Los tres cerditos’ entre otros. Otros libros infantiles imprescindibles son ‘La Isla del tesoro’, ‘Matilda’, ‘Memorias de una gallina’, ‘Charlie y la fábrica de chocolate’, ‘Manolito gafotass’… y un largo etcétera. En cuanto a sagas literarias destacamos ‘Harry Potter’.

