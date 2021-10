Dónde aparcar para ir al Rastro de Madrid

Coches

Un domingo y el Rastro de Madrid son la combinación perfecta si buscas un plan tranquilo de domingo por la mañana. Pero, ¿Has pensado en cómo vas a ir? Si tu primera opción es el coche, antes de lanzarte a la aventura debes informarte de los sitios en los que puedes aparcar en la capital, tanto de forma gratuita como de pago.

En esta guía te explicamos cómo aparcar en el Rastro sin que tengas que perder dos horas dando vueltas con el coche, en los parkings de pago más cercanos al mercadillo y en la calle, en las plazas de aparcamiento en zona azul sin pagar.

Rastro de Madrid

El Rastro de Madrid es un mercadillo al aire libre que se monta todos los domingos y festivos en la capital, en concreto, en el barrio de Embajadores. Se extiende a lo largo de la Ribera de Curtidores y abarca una gran cantidad de calles colindantes a la zona.

En los puestos que lo forman puedes encontrar una infinidad de artículos y productos artesanales, desde muebles, pendientes, libros, objetos de segunda mano, ropa vintage, decoración, discos y mucho más. El horario de apertura al público comienza a las 9 y cierran a las 15:00 de la tarde.

Dónde puedo aparcar

El Rastro se encuentra en Madrid Central, es decir, que no puedes dejar tu coche en la calle dentro de esta área delimitada. Por tanto, las alternativas que hay para aparcar cerca del Rastro y disfrutar de un día en familia o con amigos son: Meterlo en un parking o aparcarlo en la calle, pero fuera de Madrid Central.

Parkings

Independientemente de la etiqueta que tenga tu coche, puedes entrar a Madrid Central siempre y cuando vayas directo a aparcar en un parking. De esta forma el personal encargado del establecimiento comunicará al Ayuntamiento de Madrid de que tu coche (a través de tu matrícula) ha estacionado en ese parking y así evitarás que te pongan una multa por haber entrado en Madrid Central.

Meter el coche en estos aparcamientos subterráneos proporciona una mayor seguridad puesto que están vigilados y resguardados, pero tienen un precio, que varía directamente de las tarifas de cada parking.

Los aparcamientos subterráneos más cercanos al Rastro, desde los que puedes ir andando al mercadillo son:

Parking La Latina, a 5 minutos andando

Parking Lavapiés, a 11 minutos a pie

Parking VOT Promoparc en Madrid central, a 11 minutos andando

Parking Público Plaza Mayor, a 12 minutos andando

Aunque sin duda, el parking que está más cerca del Rastro es el de Cascorro, que se encuentra a dos minutos a pie. Aunque puede ser complicado entrar puesto que tienes que esquivar a los viandantes y puestos para acceder.

En cualquier caso, ir a un parking no te asegura una plaza de aparcamiento. Ten en cuenta que el domingo en el rastro es un atractivo turístico al que acude mucha gente y, por ello, puede que si no reservas una plaza te resulte más complicado aún encontrar un parking libre. Para reservar cualquiera de los parkings puedes hacerlo a través de aplicaciones específicas que puedes encontrar en Internet.

En la calle, en zona azul (gratis)

Otra opción es aparcar en la calle, pero fuera de Madrid Central. En este caso puedes buscar aparcamiento en las zonas colindantes a Madrid Central para dejar el coche lo más cerca posible del mercadillo. Y sí, puedes dejarlo en zona azul sin pagar porque los domingos y festivos no es necesario sacar ticket en esta zona de aparcamiento regulado.

Si no te importa andar unos minutos hasta el Rastro, es una forma muy cómoda de aparcar en Madrid. Gratis y en la calle, pero es una de las más complicadas. Puede que encontrar un hueco justo en los alrededores de Madrid Central sea una tarea imposible. Por ello, lo mejor es que hagas un par de vueltas de reconocimiento y, si ves que encontrar aparcamiento va a ser muy difícil, quizá te compense buscar un parking o irte un poco más lejos con el coche a buscar hueco en la calle.

La zona delimitada como Madrid Central, tal y como puedes ver en esta imagen, abarca todo el distrito centro. El perímetro que limita esta área está formado por las siguientes calles:

Alberto Aguilera

Sagasta

Carranza

Paseo del Prado

Serrano Jover

Princesa

Génova

Plaza de España (lateral continuación de la Cuesta de San Vicente)

Cuesta de la Vega

Mayor

Bailén

Ronda de Segovia

Ronda de Toledo y Glorieta de la Puerta de Toledo

Glorieta de Embajadores

Plaza y Glorieta del Emperador Carlos V

Ronda de Atocha

Ronda de Valencia

Paseo de Recoletos

Glorieta de Ruíz Jiménez

Glorieta de Bilbao

Plaza de Alonso Martínez

Plaza de Colón

Plaza de Cibeles

Plaza de Cánovas del Castillo

Por otra parte, si encuentras un hueco en una zona verde, debes saber que es para residentes. Aunque las personas que no vivan en estos barrios también pueden dejar sus coches en esta zona, pero sólo por un máximo de 2 horas. Y hay que pagar. El precio a pagar depende del tipo de plaza, de etiqueta, del coche, del tiempo.

Ten en cuenta que todas estas calles están pegadas a Madrid Central, así que puedes buscar aparcamiento a partir de esta zona, pero debes tener cuidado de no meterte sin darte cuenta en esta zona y aparcar, porque entonces te enfrentarás a multas y sanciones.

Nuevo Madrid Central

El Ayuntamiento de Madrid ha aprobado una nueva ordenanza sobre Madrid Central, que regulará la movilidad en algunas zonas de la capital bajo la marca Madrid 360. La propuesta introduce nuevas medidas y amplía la cantidad de vehículos que pueden acceder al denominado nuevo ‘Distrito Centro’, que mantiene los mismos límites que Madrid Central y añade además una nueva zona de bajas emisiones en Plaza Elíptica. Esta zona restringe el acceso a los vehículos que no tengan una etiqueta pasados tres meses desde la publicación de la ordenanza. Esta medida no afecta a los residentes, que pueden circular sin restricciones.

La nueva ordenanza relativa a las emisiones del Distrito Centro de Madrid implica tres cambios principales:

1. En cuanto a los vehículos sin etiqueta medioambiental, tanto de residentes como de los que no lo son:

Desde el 1 de enero de 2022 queda prohibido el acceso de coches sin etiqueta medioambiental de personas no residentes al Distrito Centro de Madrid, delimitado por la M-30. Durante este año estos vehículos sí pueden transitar por la M-30. A los vehículos sin etiqueta de personas residentes no les afecta la norma en 2022.

queda prohibido el acceso de coches sin etiqueta medioambiental de personas no residentes al Distrito Centro de Madrid, delimitado por la M-30. Durante este año estos vehículos sí pueden transitar por la M-30. A los vehículos sin etiqueta de personas residentes no les afecta la norma en 2022. A partir del 1 de enero de 2023 se prohíbe el acceso al Distrito Centro de Madrid, marcado por los límites de la M-30 a las personas residentes, pero sí pueden circular por la M-30. Por el contrario, los no residentes sin etiqueta ya no podrán circular por esta carretera.

se prohíbe el acceso al Distrito Centro de Madrid, marcado por los límites de la M-30 a las personas residentes, pero sí pueden circular por la M-30. Por el contrario, los no residentes sin etiqueta ya no podrán circular por esta carretera. Desde el 1 de enero de 2024 queda prohibida la entrada a todos los vehículos sin etiqueta de no residentes a todo el municipio de Madrid. Los vehículos de residentes sí podrán entrar al municipio, pero no circular por la M-30.

queda prohibida la entrada a todos los vehículos sin etiqueta de no residentes a todo el municipio de Madrid. Los vehículos de residentes sí podrán entrar al municipio, pero no circular por la M-30. Por último, a partir de 2025 no podrá entrar en la capital ningún vehículo que no tenga etiqueta medioambiental, sea o no residente.

2. Otra de las medidas concluye que los comerciantes ubicados en la zona centro podrán acceder con sus vehículos aunque no tengan etiqueta medioambiental (coches con altas emisiones). Pueden acceder hasta tres vehículos por local ubicado dentro de los límites de este Distrito Centro.

3. Los camiones de más de 3,5 toneladas con una etiqueta medioambiental B podrán circular hasta el 1 de enero de 2023, un año más de lo previsto inicialmente.

Con esta nueva propuesta, Madrid Central pasa a convertirse en una Zona de Bajas Emisiones de Especial Protección. Los modelos de vehículos, de residentes o no, con etiquetas B y C si podrán seguir entrando si estacionan en aparcamientos públicos o privados.

Al igual que sucedió con la aprobación de Madrid Central, se establece un periodo de dos meses informativo en los que no se multará a los vehículos que cometan infracciones captadas por las cámaras, pero sí enviarán cartas para informar a los usuarios. Aunque los conductores sí pueden recibir multas en este periodo si un agente de movilidad o Policía detecta que ha cometido una infracción en la zoa.

En agosto por las tardes no hay que pagar zona azul

Como hemos explicado, los domingos y festivos no hay que sacar ticket para aparcar en esta zona de estacionamiento regulado. Por el contrario, los horarios en los que es obligatorio pagar para aparcar en zona azul son de lunes a viernes de 9:00 de la mañana a 21:00 de la tarde y los sábados de 9:00 de la mañana a 15:00 de la tarde.

Aunque durante el mes de agosto, el Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) de Madrid cambia las tarifas, ofreciendo la posibilidad a los conductores de aparcar durante más horas gratis en los días laborales en zona azul. En concreto, sólo es obligatorio pagar si estacionas el vehículo de lunes a sábado entre las 9:00 de la mañana y las 15:00 de la tarde. Por otra parte y de manera independiente del día o la hora, si tienes un coche con etiqueta 0 emisiones, no tienes que pagar aunque aparques en una zona de aparcamiento regulado.

Coche y transporte público

Otra opción, si vives fuera de la capital y no quieres arriesgarte, es ir tu con coche hasta la capital y dejarlo aparcado a las afueras del centro, en zona azul sin pagar y coger transporte público para llegar hasta el rastro.

Para llegar al Rastro en transporte público puedes hacerlo a través del metro o de cercanías.

En metro, puedes llegar a través de 3 líneas directas:

Con la línea 1 en la parada Tirso de Molina

en la parada Tirso de Molina Cogiendo la línea 5 para parar en la estación la Latina y Puerta de Toledo

para parar en la estación la Latina y Puerta de Toledo Con la línea 3 parando en la estación de Embajadores

En Renfe, puedes coger el tren para bajarte en la estación de Embajadores, ubicada en la línea C-5 de Cercanías.

