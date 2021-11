Coches

Etiquetas DGT: tipos y cómo saber cuál tiene tu coche

Las etiquetas de la Dirección General de Tráfico (DGT), o distintivos ambientales, clasifican a los vehículos en cuatro grandes grupos en función de su eficiencia energética en función de la cantidad de emisiones contaminantes que expulsan. Estas pegatinas no son obligatorias y su finalidad es premiar de forma positiva y beneficiar a los vehículos menos contaminantes. En esta guía te explicamos cómo puedes consultar qué etiqueta de la DGT tiene tu vehículo y qué tipos hay.

Qué son las etiquetas de la DGT

Las etiquetas de la DGT son unas pegatinas redondas que agrupan a los vehículos menos contaminantes del parque automovilístico de España en cuatro categorías en función de su nivel de contaminación. El objetivo de estas pegatinas es diferenciar de forma positiva y beneficiar a los vehículos menos contaminantes así como restringir el acceso de los vehículos menos eficientes a zonas de bajas emisiones.

Nuevas etiquetas de la DGT 2021

Esta clasificación de los vehículos según su nivel de contaminación nace a raíz del Plan Nacional de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera 2013-2016. Tras cuatro años de funcionamiento, en 2020 el Gobierno y la DGT han anunciado la modificación de algunas de las etiquetas para ajustarlas a la realidad actual de las emisiones de los vehículos y a los avances en innovaciones tecnológicas. Los cambios estaban previstos para julio de 2021, pero de momento, siguen sin producirse.

Las modificaciones que se contemplan son la creación de una nueva pegatina, la etiqueta D, para distinguir a los vehículos fabricados en 2007 frente a los de 2020. Ahora estos vehículos están incluidos en la misma categoría, aunque los fabricados en los últimos años son mucho menos contaminantes que los del 2007.

Por otra parte, podría desaparecer la etiqueta ECO y que todos los vehículos integrados en esta categoría pasen a la nueva etiqueta D. La pegatina 0 (cero) quedaría reservada a los que no tengan emisiones de CO2 y también se prevén cambios en las etiquetas de las motos para que las menos contaminantes puedan circular por el centro de la ciudad. Se incluirían en la etiqueta C a todas aquellas que se ajusten a la normativa Euro 5.

Las modificaciones que se produzcan no tendrán carácter retroactivo, es decir, que no afectará a los vehículos que ya están incluidos en una categoría. Este cambio sólo afectará a los vehículos nuevos.

Cómo saber qué etiqueta tiene mi coche

Si no sabes cuál es la pegatina de la DGT que le corresponde a tu coche, puedes comprobarlo a través del buscador de la web oficial de la entidad. Tan sólo tienes que introducir tu matrícula y seleccionar el botón ‘Consultar’. Al realizar la búsqueda, pueden aparecer dos resultados:

La etiqueta que le corresponde a tu coche en función de sus características

Que no aparezca una etiqueta porque tu vehículo no tenga derecho a ella. En estos casos aparece una explicación de por qué no tienes derecho a la misma.

También puedes consultar cuál es la etiqueta del coche a través de la app miDGT o por teléfono, llamando al 060 para que un trabajador te informe sobre el distintivo ambiental de tu vehículo. O puedes acudir de forma presencial a las oficinas, aunque para que te atiendan es necesario que antes solicites cita previa a Tráfico.

Si tras realizar la búsqueda compruebas que tu coche sí tiene etiqueta, puedes adquirirla en cualquier Oficina de Correos, en la red de talleres de la Confederación Española de talleres (CETRAA) o en el Instituto de Estudios de Automoción (IDEAUTO). La pegatina tiene un coste de emisión de 5 euros, aunque puede verse incrementado por gastos de envío o en función del vendedor.

Clasificación de pegatinas de la DGT

Existen cuatro etiquetas en función del impacto medioambiental de los coches. En esta clasificación que detallamos a continuación sólo se incluye al 50% de vehículos menos contaminantes del parque automovilístico. El resto de automóviles, los de gasolina que estén matriculados antes del año 2000 y los diésel de antes del 2006, no tienen derecho a este distintivo.

Etiqueta 0 emisiones de color azul

Ésta es la pegatina que se otorga a los vehículos de mayor eficiencia, es decir, que menos contaminan. En esta categoría se incluyen los coches eléctricos de batería (BEV), los eléctricos con autonomía extendida (REEV), los eléctricos híbridos enchufables (PHEV) con una autonomía de 40 kilómetros y los de pila de combustible.

Etiqueta ECO

Esta pegatina engloba al segundo grupo de vehículos más eficientes del parque automovilístico. Tienen derecho a ella la mayoría de los vehículos híbridos y de gas. En concreto, esta etiqueta ECO es para vehículos eléctricos enchufables con autonomía inferior a 40 kilómetros, híbridos no enchufables (HEV), vehículos de gas natural, gas natural comprimido (GNC), gas natural licuado (GNL) o gas licuado de petróleo (GLP). Además, todos ellos deben cumplir la normativa Euro 4, 5 o 6 en caso de ser vehículos gasolina. Los vehículos diésel deben cumplir la normativa Euro 6.

También se incluyen en esta etiqueta ECO los vehículos de más de 8 plazas y transporte de mercancías híbridos no enchufables con autonomía de menos de 40 kilómetros, híbridos enchufables (HEV), propulsados por gas natural comprimido (GNC), gas natural licuado (GNL) gas licuado de petróleo (GLP). Siempre y cuando se ajusten al nivel de emisiones de vehículos Euro 6, independientemente del tipo de combustible.

Los vehículos ligeros, de categoría L, híbridos enchufables (PHEV) con autonomía de menos de 40 kilómetros y vehículos híbridos ni enchufables (HEV) también reciben esta etiqueta.

Etiqueta C de color verde

La etiqueta C es para los vehículos de combustión interna que cumplen con las últimas emisiones Euro. Se incluyen los vehículos de gasolina Euro 4, 5 y 6 y los diésel Euro 6. Tienen derecho a esta pegatina los turismos y furgonetas ligeros de gasolina matriculados a partir de enero de 2006 y los vehículos diésel posteriores a septiembre de 2015.

También pueden llevar esta etiqueta los vehículos de más de 8 plazas y pesados, de gasolina o diésel, que estén matriculados con posterioridad a 2014 y con el nivel de emisiones de vehículos Euro 6. Por último, los vehículos ligeros de categoría L con emisiones Euro 3 o 4 también tienen derecho a la pegatina verde.

Etiqueta B de color amarillo

Esta es la etiqueta que incluye a los vehículos de menor eficiencia que se incluyen en la clasificación de los distintivos ambientales. La etiqueta B incluye a vehículos de combustión interna que, a pesar de no cumplir con las últimas especificaciones de las emisiones EURO, sí cumplen normativas anteriores. Se incluyen los vehículos gasolina Euro 3 y diésel Euro 4 y 5.

Los vehículos que tienen derecho a esta pegatina son los turismos y furgonetas ligeras de gasolina matriculadas a partir del 1 de enero de 2001 y el diésel a partir del 2006. También los vehículos de más de 8 plazas y los pesados, tanto de gasolina como diésel, matriculados a partir del año 2006 y que se ajusten a las emisiones Euro 4 o 5. Los vehículos ligeros, de categoría L, con un nivel de emisiones correspondiente a Euro 2 también pueden llevar esta pegatina.

¿Qué sucede si no tengo pegatina?

Los coches sin pegatina pueden ver limitada su circulación en determinadas zonas. Ejemplo de ello son determinadas calles y áreas de Madrid —por ejemplo si quieres ir al rastro y aparcar— o de Barcelona, que restringen el acceso a los vehículos más contaminantes. En el caso de Madrid, la capital no permite el estacionamiento en zonas de aparcamiento regulado a estos vehículos. Aunque sí puedes acceder a un parking.

Dónde debe colocarse la pegatina

La DGT indica que la pegatina tiene que colocarse en la esquina inferior derecha de la luna delantera. En caso de tratarse de una motocicleta, tiene que colocarse en cualquier lugar que sea visible.

¿Son obligatorias?

No, las etiquetas de la DGT son voluntarias. Sólo los conductores que lo deseen podrán comprarla y colocarla en sus vehículos. Sin embargo, si tu coche es de bajas emisiones (etiqueta Cero) y no tienes pegatina, aunque según la norma sí podrías entrar y aparcar en Madrid Central, no podrías beneficiarte de esta ventaja si no la tienes.

