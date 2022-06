Coches

Cómo conseguir la etiqueta medioambiental de la DGT

NOTICIA de de Jessica Pascual

Las pegatinas medioambientales de la Dirección General de Tráfico no son obligatorias, pero sí debes tenerla si quieres acceder o aparcar en algunos lugares de España, como en Madrid Central.

Por ello, ante el aumento de la implantación de estas zonas de bajas emisiones en distintos lugares del país, quizá te preguntes cómo puedes conseguir la etiqueta medioambiental de la DGT y cuánto cuesta. En esta guía puedes consultar todas las vías y establecimientos en las que puedes comprar esta etiqueta de la DGT para tu coche.

Cuánto cuesta la pegatina

La etiqueta medioambiental de la DGT tiene un coste estándar de cinco euros, aunque el coste final puede aumentar dependiendo del vendedor al que adquieras la pegatina. Además, por ejemplo, la compra de estas pegatinas por internet son algo más caras, puesto que al precio del producto hay que añadirle los gastos de envío.

Dónde puedo comprar la pegatina medioambiental

Si quieres comprar una pegatina medioambiental de la DGT para colocarla en tu coche, tienes varias vías para hacerlo:

En las oficinas de Correos En cualquiera de los establecimientos de la red de talleres de la Confederación Española de talleres (CETRAA) Redes de talleres autorizados Gestores administrativos Instituto de Estudios de Automoción GANVAM

1. En las oficinas de Correos

Para comprar la pegatina ambiental de tu coche en Correos, tienes dos vías:

Hacer la solicitud por internet, a través de su página web. Acudir de manera presencial a las oficinas y comprarla en el establecimiento.

En cualquier caso, para conseguir la pegatina que le corresponda a tu coche debes adjuntar una imagen del permiso de circulación de tu vehículo y el DNI.

La entidad envía la pegatina a los solicitantes que hagan la solicitud por internet, en un plazo de 48 horas. El coste de la pegatina es de cinco euros, pero si realizas la gestión por internet, a este precio hay que sumarle los gastos de envío. La única manera de evitar este coste es comprando productos por un valor superior a 20 euros en la tienda de Correos. Si quieres comprar la etiqueta medioambiental en la web de Correos, puedes hacerlo directamente desde aquí.

2. CETRAA

Debido al acuerdo entre la Dirección General de Tráfico y CETRAA, es posible adquirir estas pegatinas en cualquiera de los establecimientos de esta red de talleres. El coste de la pegatina es el mismo que al comprarla en correos, es decir, de 5 euros. En cuanto a la documentación, como requisito para conseguir la pegatina en CETRAA, también hay que llevar el permiso de circulación del vehículo, así como el DNI.

A diferencia del caso anterior, en CETRAA no es posible comprar la pegatina por internet, sino que debe solicitarse en cualquiera de los talleres de la red y presentarles la documentación detallada.

3. Otros talleres autorizados

Hay talleres, como Norauto, que también están autorizados para vender estas pegatinas. La compra de la pegatina en estos talleres sigue el mismo procedimiento que el detallado anteriormente. Hay que presentar el permiso de circulación del vehículo más el DNI del titular y abonar el coste de la etiqueta para recibirla. Puedes comprar la etiqueta desde aquí.

4. Gestores Administrativos

La compra de esta pegatina también puede hacerse a través los establecimientos físicos de estos gestores que colaboren con Tráfico. En este caso, el precio depende directamente del gestor. Es decir, que sí es posible encontrar variaciones del coste en estas etiquetas en función del gestor al que se la compres.

5. Instituto de Estudios de Automoción

En la página web de la DGT también señalan que este distintivo medioambiental puede adquirirse en los Institutos de Estudios de Automoción, IDEAUTO.

6. GANVAM

La Asociación Nacional de Vehículos a Motor, Reparación y Recambios está autorizada para la venta de estos distintivos medioambientales. Las personas interesadas en comprar las etiquetas en esta entidad pueden hacerlo por internet, a través de su tienda online.

¿Qué sucede si no tengo pegatina?

Los coches sin pegatina pueden ver limitada su circulación en determinadas zonas. Ejemplo de ello son determinadas calles y áreas de Madrid —por ejemplo si quieres ir al rastro y aparcar— o de Barcelona, que restringen el acceso a los vehículos más contaminantes. En el caso de Madrid, la capital no permite el estacionamiento en zonas de aparcamiento regulado a estos vehículos. Aunque sí puedes acceder a un parking.

Dónde debe colocarse la pegatina

La DGT indica que la pegatina tiene que colocarse en la esquina inferior derecha de la luna delantera. En caso de tratarse de una motocicleta, tiene que colocarse en cualquier lugar que sea visible.

¿Son obligatorias?

No, las etiquetas de la DGT son voluntarias. Solo los conductores que lo deseen podrán comprarla y colocarla en sus vehículos. Sin embargo, si tu coche es de bajas emisiones (etiqueta Cero) y no tienes pegatina, aunque según la norma sí podrías entrar y aparcar en Madrid Central, no podrías beneficiarte de esta ventaja si no la tienes.

