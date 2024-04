Coches

Los expertos destacan los 10 errores que hay que evitar al ir en coche al trabajo

NOTICIA de de Jessica Pascual

No prestar atención a la carretera por conocerse muy bien el camino, no revisar el coche de forma habitual, tener reuniones de trabajo por teléfono, revisar correos, conducir cansado o no respetar las normas de circulación. Estos son algunos de los errores que cometen los conductores en los desplazamientos en coche al trabajo y que suponen un grave peligro para la seguridad vial.

En cifras, el 69 % de los accidentes laborales de tráfico se produce en los desplazamientos de camino al trabajo o regreso al domicilio, según los datos publicados por Norauto. Conocidos como accidentes in itinere, en 2022 se registraron un más de 50.000 siniestros de tráfico de 132 fallecidos en estos desplazamientos al puesto de empleo en coche.

El coche es uno de los medios de transporte más usado por los españoles para ir al trabajo. En cifras, el 60 % de los desplazamientos se realizaron en coche privado durante 2022, según los datos extraídos del Instituto Nacional de Estadística, lo que supone que 14,1 millones de personas van en coche a su jornada laboral.

Se trata de unos datos que contrastan con que, durante este mismo año, se produjeron 73.500 accidentes laborales de tráfico, según los datos del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSS). Del total, 50.548 fueron siniestros de tráfico y se produjeron 132 fallecidos en la carretera en el trayecto al trabajo o durante el regreso se registraron en 2022, según el INSS.

La mayor parte de estos accidentes se produce precisamente de camino al trabajo o en el regreso al domicilio. Se conocen como accidentes in itinere y suponen el 69 % de los accidentes laborales. El 31 % restante corresponde con aquellos que tienen lugar durante la jornada laboral.

Jean Miguel Escobar, Líder B2B y Partenariados de Norauto, insiste en que este tipo de accidentes puede afectar a todo el mundo sin importar la profesión. “No es necesario recorrer una gran cantidad de kilómetros o contar con un permiso profesional específico. Todas las personas pueden verse afectadas durante su trayecto o vuelta del trabajo y, por este motivo, resulta primordial reconocer qué errores deben evitarse en los trayectos”, indica.

Errores a evitar en el trayecto en coche al trabajo

Con motivo de la celebración del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, Norauto Soluciones Pro, la división dirigida a empresas de Norauto, ha elaborado una guía con los principales errores que hay que evitar en los desplazamientos en vehículo al trabajo. Para minimizar los riesgos de sufrir un accidente en estos trayectos y garantizar la seguridad tanto del conductor, como del resto de pasajeros de la vía.

Conducir automáticamente sin prestar atención

Uno de los primeros errores que pueden derivar en este tipo de accidentes es subestimar el trayecto, realizar una conducción automática y no descansar. Este recorrido se puede haber realizado millones de veces, pero la situación de tráfico cambia constantemente, explican desde Norauto.

Pueden surgir inconvenientes, como cortes de carretera o más atascos de lo habitual. Por ello, los expertos recomiendan evitar siempre la conducción automática, esto es, hacer el trayecto sin apenas darse cuenta del recorrido porque se ha realizado muchas veces. Concluyen que al volante siempre hay que estar atentos y ser previsores.

Falta de mantenimiento habitual

Otro de los errores más habituales pasa por preocuparse del mantenimiento del vehículo solo en los desplazamientos largos. Los neumáticos, frenos, líquidos o las luces son solo algunos ejemplos de las piezas del coche que hay que revisar de manera habitual para garantizar la seguridad. Desde Norauto recomiendan realizar revisiones al coche y asegurarse de su buen estado con frecuencia y no solo antes de un viaje largo.

Falta de información sobre nuevas normativas

Es otro de los errores más habituales. Desconocer las últimas normas de la DGT o no refrescar los conocimientos es otra de las causas que puede derivar en un accidente de este tipo. Por ello, es importante conocer todas las últimas novedades relacionadas con la circulación.

Los expertos indican que la movilidad está en constante cambio y se actualiza, pro lo que no basta con sacarse el teórico de conducir para garantizar la seguridad. Hay que estar actualizado.

Comportamientos de riesgo

No ser conscientes de determinados hábitos o comportamientos de riesgo es otro de los errores más habituales. Conducir con el brazo por fuera de la ventanilla, fumando o con el móvil en la mano son alguno de ellos. Se trata de ejemplos de comportamientos que pueden suponer una infracción y que afectan a la seguridad durante la conducción.

Falta de organización de la entrada y salida del trabajo

Cuanto más tráfico en la carretera, más probabilidades de sufrir un accidente. De manera adicional, la congestión de los atascos incrementa el estrés por la posibilidad de llegar tarde. Por todo ello, desde Norauto recomiendan salir con tiempo suficiente y tener en cuenta las posibles horas de mayor atasco.

Convertir el coche en una oficina

Contestar una llamada de negocio, consultar correos o hasta tener reuniones con el manos libres. Los expertos recalcan en la importancia de no trasladar el trabajo a los desplazamientos en coche porque supone una grave distracción y puede incrementar el estrés al volante.

Conducir cansado, con fatiga o estrés

Un mal día en el trabajo lo tiene todo el mundo. Es frecuente que en estos casos la cabeza esté en otro sitio, pensando en el trabajo, durante estos desplazamientos. Pero este es otro error. Norauto insiste en que es necesario centrarse en la conducción y evitar la aparición del sueño o la fatiga, que son dos factores de riesgo en carretera.

Pasar por alto el tratamiento con medicación

No tener en cuenta la medicación que se toma para conducir es otro de los grandes errores. Porque pasar por una gripe o alergia, explican desde Norauto, puede afectar directamente a la capacidad para conducir. Además de por los síntomas, porque en muchos casos la medicación está contraindicada en el caso de tener que coger el coche.

No cumplir con las normas de tráfico

Los expertos de Norauto insisten en que siempre deben cumplirse las normativas de circulación. Desde los límites de velocidad, hasta adelantamientos, distancia de seguridad o preferencia de paso, por mencionar algunos ejemplos.

No respetar al resto de usuarios de la vía

Desde Norauto insisten en que en la vía hay multitud de personas y muchas de ellas son vulnerables. Por ello, siempre hay que ser precavido y respetuoso con todos los usuarios, especialmente por ciudad, donde hay gran presencia de peatones, ciclistas, usuarios de patinetes eléctricos o motocicletas, entre otros.