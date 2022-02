Qué vale la tarifa zona azul y verde en Madrid

Coches

¿Puedo aparcar mi coche en la zona azul o verde de Madrid? Si sueles moverte en tu coche por la capital, ya sabes que encontrar aparcamiento no es precisamente fácil. A ello se suma la variedad de colores de las zonas para aparcar que generan gran cantidad de dudas entre los conductores. Aparcamientos en zona azul, verde, de alta rotación, en Madrid Central, parkings privados, ¿dónde puedo aparcar y cuánto cuesta? En esta guía te explicamos cuánto valen las tarifas de las zonas azul y verde de la vía pública de la ciudad de Madrid y qué coches pueden aparcar en ellas.

Aunque antes de explicar las tarifas, hay que distinguir entre las zonas de aparcamiento de color azul y las verdes, puesto que ambas tienen diferentes precios.

Quién puede aparcar en zona azul y en zona verde

Los aparcamientos de zona verde (que son los que las rayas que los delimitan son verdes) son para los residentes del barrio. Esto quiere decir que solamente pueden aparcar en ellas las personas que vivan en esa zona y tengan autorización del Ayuntamiento de Madrid. Y pueden hacerlo sin límite de tiempo, siempre que sea dentro de su barrio. En las calles en las que limiten dos barrios, los residentes pueden estacionar en las plazas verdes de cualquiera de las dos aceras.

Esto no quiere decir que otras personas que vivan fuera de ese barrio no puedan aparcar. Si, por ejemplo, vas a visitar a un familiar que vive en una calle con zona de aparcamiento verde, puedes dejar tu coche aunque no vivas allí. Pero solamente durante dos horas. Si lo dejas más tiempo y las autoridades competentes lo detectan, procederán a sancionarte.

Las plazas azules (las que están delimitadas por rayas de color azul), son para todo el mundo. Cualquier coche puede aparcar en zona azul, sea residente o no. El vehículo solamente puede permanecer estacionado un máximo de cuatro horas. Así que, si por ejemplo, decides ir al Rastro de Madrid un domingo y dejas el coche en zona azul, estate pendiente de la hora y asegúrate de dejar la plaza libre antes de que se sobrepasen las cuatro horas si no quieres enfrentarte a una multa.

Estas dos zonas de aparcamiento están delimitadas por el Servicio de Estacionamiento Regulado(SER), que es la norma que se encarga de la gestión, regulación y control del estacionamiento de vehículos en determinadas zonas de Madrid. En concreto, la norma establece diferencias de precios entre tres zonas distintas:

Plazas verdes Aparcamientos en zona azul Plazas de alta rotación. Son aparcamientos en los que no se puede estar más de 45 minutos. Y solo pueden aparcar los coches que tengan distintivo ambiental que previamente hayan abonado la tarifa correspondiente al color del aparcamiento.

Tarifas del SER

A continuación detallamos cuáles son las tarifas base del SER. Aunque para saber el precio final de aparcar el vehículo en zona azul y verde hay que tener en cuenta otros dos factores:

El distintivo ambiental del coche, es decir, la etiqueta de la DGT. También los niveles de concentración media de dióxido de nitrógeno.

Estos dos condicionantes pueden suponer reducciones o recargos a esta tarifa base. Las tarifas se establecen en función de los minutos de estacionamiento, siendo el mínimo periodo de 5 minutos. El máximo depende del color de la zona.

Qué vale la tarifa de zona azul

Los precios por aparcar en zona azul en Madrid son los siguientes.

PLAZAS AZULES Tiempo (minutos) Coste (euros) 5 0,05 céntimos 30 0,40 céntimos 60 1,10 90 1,70 180 5,20 240 8,20

Los datos de la tabla revelan que:

Aparcar cinco minutos en zona azul en Madrid cuesta 0,05 céntimos.

Dejar el coche 30 minutos cuesta 0,40 céntimos.

1 hora cuesta 1 euro con 10 céntimos.

1 hora y media cuesta 1,70 euros.

3 horas cuesta 5,20 euros.

4 horas (el máximo de tiempo) cuesta 8,20 euros.

Estos son los datos relativos a las plazas de aparcamiento normal. Aunque en el caso de las tarifas de plaza azul, hay que distinguir entre otras dos más: Las de ámbito sanitario y las de ámbito diferenciado disuasorio.

Las de ámbito hospitalario tienen una tarifa base similar a la normal, aunque algo más barata. Mientras que las de ámbito diferenciado disuasorio están dirigidas a estacionamientos de larga duración, siendo el mínimo una hora cuyo coste son 50 céntimos. El máximo son 12 horas y cuesta 6 euros.

Cuánto cuesta aparcar en zona verde

Las tarifas por aparcar en zona verde son las siguientes:

PLAZAS VERDES Tiempo (minutos) Coste (euros) 5 0,15 céntimos 20 0,50 céntimos 30 0,90 céntimos 60 2,05 90 3,10 120 4,10

Los datos de la tabla significan que:

Aparcar el coche 5 minutos en una plaza verde cuesta 0,15 céntimos de euro.

20 minutos tiene un coste de 0,50 céntimos de euro.

30 minutos cuesta 0,90 céntimos de euro.

1 hora cuesta 2,05 euros.

1 hora y media vale 3,10 euros.

2 horas (el máximo) supone un coste de 4,10 euros.

Plazas de alta rotación

Las plazas de alta rotación son las que tienen el coste más elevado. En concreto, las tarifas base son:

PLAZAS ALTA ROTACIÓN Tiempo (minutos) Coste (euros) 5 0,20 céntimos 20 0,70 céntimos 30 1,25 45 2,05

Esto quiere decir que aparcar 5 minutos en esta zona cuesta 0,20 céntimos de euro.

20 minutos supone un coste de 70 céntimos de euro.

30 minutos cuesta 1,25 euros.

45 minutos (el máximo de tiempo) vale 2,05 euros.

Qué zona para aparcar es la más cara

Las plazas de estacionamiento que tienen un precio más elevado son las de alta rotación, tal y como hemos detallado en apartados anteriores. Mientras que, por otra parte, las tarifas de la zona azul son más baratas que las verdes. Excepto para los residentes de la capital, cuyo coste es menor si aparcan en las plazas verdes.

En concreto, la autorización de residente para aparcar en la zona verde para las personas que vivan en Madrid tiene un coste de 24,60 euros al año. O de 2,05 al mes. Con esta autorización también pueden aparcar entre las 20:00 y las 21:00 de la tarde en zona azul sin coste.

Aquí puedes consultar con más detalle y por minutos, todas las tarifas de las plazas azules, verdes y de alta rotación por minutos.

Reducciones o recargos según etiqueta de la DGT

La etiqueta de la DGT así como los niveles de contaminación diarios de la ciudad de Madrid suponen recargos y reducciones a las tarifas base que hemos incluido en apartados anteriores. En concreto, según el tipo de etiqueta, los recargos y reducciones son los siguientes:

Distintivo CERO Emisiones ECO C B Reducción 100 % 75 % 10 % Recargo 20 %

Esto quiere decir que los vehículos con etiqueta medioambiental CERO, tendrán una reducción del 100 % de la tarifa base. Es decir, que no pagan por aparcar en las zonas delimitadas por el SER.

Los vehículos con etiqueta ECO tienen una reducción en la tarifa del 75 % de la tarifa. Y los vehículos con etiqueta C tienen una reducción del 10 %.

Un ejemplo. Si un coche con etiqueta ECO aparca en zona azul de Madrid un lunes entre las 15:00 y las 16:00 de la tarde, el coste de la tarifa base es de 1,10 euros. Si a esta cantidad le aplicamos la reducción del 75 %, la cantidad que habría que pagar en este caso es de 0,27 céntimos.

En cuanto a los recargos, los vehículos con etiqueta B, deben sumar un 20 % a la tarifa si quieren aparcar en zona verde o azul. Siguiendo el ejemplo anterior, si a 1,10 euros le sumamos un recargo del 20 %, la cantidad a pagar en este caso sería de 1,32 euros.

Por niveles de contaminación

Tramos según niveles de concentración Recargo Tramo 1 (> 60 μg/m3) 60 % Tramo 2 (> 70 μg/m3) 100 %

En el caso de que los niveles de contaminación se encuentren en el tramo 1 o 2, se aplicará a todos los vehículos que aparquen en estas plazas de la vía pública los recargos del 60 y 100 % sobre las tarifas.

A qué hora puedo aparcar en zona azul y verde sin pagar

El área delimitada por el SER no permanece activa las 24 horas del día. Por el contrario, tiene un horario fijado. Esto quiere decir que si aparcas en zona verde o azul en un horario distinto a los que detallamos a continuación, no tienes que pagar nada. Según lo establecido en el SER, las tarifas y restricciones de la zona verde y azul se aplican en los siguientes horarios:

Lunes a viernes, siempre que no sean días festivos, en horario de 09:00 de la mañana a 21:00 de la noche.

Sábados de 09:00 de la mañana a 15:00 de la tarde. Durante el mes de agosto, de lunes a sábado, también se aplica esta tarifa solo de mañana. Y lo mismo los días de Nochebuena, el 24 de diciembre, y de Nochevieja, el 31 de diciembre.

Domingos y festivos no se paga.

Es decir, que si vas una tarde de agosto a Madrid, puedes aparcar en zona azul o verde y no pagar nada. Y lo mismo si dejas tu coche aparcado un lunes a las 22:00 de la noche y lo mueves antes de las 09:00 de la mañana.

Vehículos que no pagan por aparcar en zona azul, verde o de alta rotación

El SER detalla los grupos de vehículos que no deben pagar por aparcar en el área SER:

Vehículos de dos y tres ruedas

Los vehículos con etiqueta 0 emisiones

Los vehículos de movilidad urbana

Los vehículos estacionados en zonas reservadas para su actividad

Los autotaxi en servicio

Los turismos de arrendamiento con conductor previamente contratado. Siempre y cuando la recogida del cliente se realice en menos de 100 metros.

Los destinados al transporte de personas con movilidad reducida

