Sabías Que...

Viaje

Cómo alquilar un barco en Menorca, Ibiza o Mallorca sin licencia

NOTICIA de de Jessica Pascual

¿Buscas planes originales para estas vacaciones? Si además de días de relax de sol y playa en las islas y costas españolas buscas experiencias inolvidables, te vamos a explicar cómo puedes alquilar un barco sin licencia y con patrón por horas, días o semanas para que experimentes la sensación de viajar por el mar rodeado de tus amigos y familiares.

Disfrutar de un día a bordo de un barco de alquiler es el entorno perfecto para desconectar y alejarse de las playas más concurridas a la vez que descubres nuevos lugares. Así que si quieres sorprender a tus compañeros de viaje, sigue leyendo porque te detallamos todo lo que necesitas para alquilar un barco con patrón.

Alquilar un barco con patrón

Las empresas de alquileres de barcos ofrecen dos modalidades de servicio: alquilar con o sin licencia. Dependiendo de si tienes título para manejar una embarcación o no, las plataformas ofrecen la posibilidad de añadir un patrón al servicio del alquiler para que se encargue de conducir el barco. Aunque además de pilotar, el patrón es el encargado de supervisar la seguridad del barco y de los pasajeros y además realizará labores de guía turístico sobre rutas, lugares de interés y gastronomía durante el recorrido.

Las plataformas ofrecen un gran catálogo de embarcaciones. Puedes alquilar un barco a motor, una lancha, un catamarán, un velero… Las posibilidades son infinitas. A la hora de elegir una empresa u otra tendrás que tenerlo en cuenta y, sobre todo, averiguar en qué zonas tiene barcos cada una. Aunque muchas concentran su oferta en las Islas Baleares, en Menorca, Mallorca, Ibiza o Formentera y en la costa catalana, en Barcelona, así como en Valencia y Denia.

Las actividades que puedes realizar en el interior del barco, las instalaciones así como los tipos de barco que puedes alquilar o la duración dependerán de cada empresa. Y es que el alquiler puede ser para varios días, por un día o incluso hay empresas que lo ofrecen para media jornada. Aunque si lo que buscas es una experiencia completa que incluya la noche en el mar, tendrás que filtrar la búsqueda en las compañías para asegurarte de que puedes hacer noche ahí, porque no todas lo ofrecen.

A tener en cuenta antes de alquilar

Aunque no sea obligatorio tener una licencia ni experiencia previa para alquilar un barco con patrón, sí hay que ser mayor de edad para poder contratar el servicio.

En cualquiera de las empresas que detallamos en este artículo puedes consultar todas las características de los barcos a través de sus páginas. En el interior de cada una de las ofertas se explica cómo son las instalaciones, los metros de eslora que tiene el barco, el modelo, la capacidad autorizada, es decir, el número de personas que pueden subir a bordo como máximo y otros detalles relacionados con el alquiler.

En estas empresas se suele solicitar el pago de una fianza por el alquiler, que será devuelta si la embarcación no sufre ningún tipo de daño. Y se detallan los horarios de entrega y devolución del barco. Para los alquileres de una jornada, los horarios suelen adaptarse a las horas centrales del día, entre las 10 de la mañana y las 6 de la tarde, para aprovechar los momentos de mayor calor.

El precio del combustible no siempre está incluido en el coste de la reserva, así que es importante revisar este punto antes de contratar un servicio. Y dependiendo de si tu objetivo es echar el ancla en medio del mar o navegar para descubrir nuevos rincones, tendrás que informarte sobre el límite de millas o distancia máxima a la que os podéis alejar con el barco.

Cómo alquilar

Tras comparar entre las diferentes empresas que ofrecen el servicio y encontrar una que se ajuste a tus preferencias en horarios, precios y destino, tienes que registrarte en la plataforma y solicitar la reserva del barco al propietario.

Para hacer la búsqueda que coincida a la perfección con tus necesidades, lo mejor es que utilices todos los filtros de cada una de las plataformas para no perderte entre miles de ofertas. Las empresas te permiten seleccionar detalles específicos del alquiler como si necesitas, patrón, el número de personas que sois, el tipo de barco que quieres alquilar, etcétera.

Si tienes cualquier duda, antes de contratar el servicio puedes ponerte en contacto con los propietarios de los barcos y hacerles llegar cualquier pregunta que tengas. Al igual que en otras plataformas de alquiler de apartamentos vacacionales, suelen tener buenos índices de respuesta y es fácil contactar con ellos.

Si todo está listo y ya sólo te queda alquilar, tendrás que formalizar la reserva por Internet y abonar el importe. En la mayoría de ocasiones te pedirán que abones el coste total del importe para poder reservar.

Cuando vayas a subirte al barco, revisa bien todas las instalaciones y asegúrate de que coincide todo con las fotografías de la plataforma y de que no haya nada roto. Es fundamental que hagas este pequeño inventario para evitar problemas futuros. Tras esta primera revisión, tendrás que firmar el contrato de alquiler y comenzar a disfrutar de esta experiencia.

Cuánto cuesta alquilar un barco

El precio del alquiler de barco varía enormemente en función de varios factores:

El tipo de barco

Con patrón o sin él

El tamaño del barco

Las fechas

La zona

Demanda del servicio

Cantidad de días

En términos generales, puedes alquilar un barco a motor con patrón y con capacidad para cinco personas en las Islas Baleares por unos 200 euros al día. Aunque si el alquiler lo quieres hacer en Ibiza, el precio asciende a mínimo los 500 por día y llega alcanzar los más de 1.500 euros por día.

Empresas para alquilar barcos

Algunas empresas que ofrecen este servicio de alquiler de barcos por un día son:

Samboat, que es una empresa de alquiler de barcos en las Islas Baleares, Barcelona y Denia. Permite alquileres de media jornada o de un día, como máximo. Ofrece la posibilidad de diferentes tipos de alquiler, desde barcos a motor, veleros, lanchas semidirigidas o un catamarán.

Click & Boat alquila barcos en Baleares, Ibiza, Mallorca, Menorca, Formentera, Valencia y Denia. Permite el alquiler de embarcaciones sólo por un día y ofrece distintos tipos de barcos, desde lanchas, catamaranes, yates o casas flotantes.

Nautal es otra empresa especializada en este tipo de alquileres de embarcaciones. Permite el alquiler tanto en España, en las zonas de las Islas Baleares, costa alicantina o costa brava así como fuera de España. Y ofrece distintos tipos de embarcaciones, desde veleros o lanchas hasta embarcaciones de mayor magnitud como yates o un catamarán.

Por último, Sailsquare también ofrece alquileres de barco para excursiones de un día, aunque también permite el alquiler para periodos más largos, superiores a una semana. A través de esta plataforma puedes alquilar desde un catamarán, hasta una goleta o un velero.

Cómo alquilar un barco en Menorca, Ibiza o Mallorca sin licencia was last modified: by

Si quieres leer más noticias como Cómo alquilar un barco en Menorca, Ibiza o Mallorca sin licencia, te recomendamos que entres en la categoría de Viaje.









MÁS NOTICIAS INTERESANTES