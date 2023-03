Vivienda

Cómo añadir titulares a una cuenta bancaria

¿Quieres añadir un titular a una cuenta bancaria? Si te has abierto una cuenta en alguna entidad y quieres que otra persona figure también como titular de la misma para que ambos podáis gestionar y realizar las operaciones pertinentes con el dinero guardado bajo este producto, a continuación te explicamos cómo puedes hacerlo. El proceso para añadir un titular a un cuenta bancaria es muy sencillo, pero debe hacerse bajo unas normas y condiciones específicas marcadas por cada entidad.

Cómo añadir un titular en una cuenta bancaria

En el caso de que una persona se abra una cuenta bancaria y desee añadir a otra persona como titular, el trámite debe efectuarse cuanto antes, en un periodo breve de tiempo desde que se produce la apertura de la cuenta bancaria. En algunas entidades no especifican límite de tiempo, sino que invitan al cliente a que lo haga lo antes posible, como es el caso de BBVA. Mientras que, en otras entidades, exigen que quienes quieran realizar este trámite lo efectúen en los primeros 90 días tras la apertura o, en determinados casos, hasta en un plazo límite de 15 días. En el caso de no respetar este plato, no será posible añadir un nuevo titular.

Si el solicitante se encuentra dentro del periodo permitido, para añadir otro titular hay que acudir a la sucursal bancaria específica con el DNI o NIE de cada uno y realizar el trámite. Es importante que todos los involucrados vayan, puesto que, para que el trámite se realice correctamente, deberán firmar todos los interesados.

Cómo añadir a un autorizado a una cuenta

En el caso de querer añadir un autorizado, no exista límite de tiempo para hacerlo. Bastaría con entregar una autorización firmada por los titulares y autorizados (incluida la persona que queremos que figure) y el DNI o NIE del nuevo autorizado.

¿Qué es mejor, añadir titulares o autorizados?

Para saber qué figura es mejor según las necesidades de cada cliente, te recomendamos que consultes cuáles son las principales diferencias entre un autorizado y un titular de una cuenta bancaria. Puedes encontrar todos los detalles al respecto en la información sobre qué ocurre en una cuenta bancaria si uno de los titulares fallece.

¿Cuándo es conveniente tener más de un titular o autorizado?

Hay varios escenarios en los que tener varios titulares o autorizados puede resultar beneficioso.

1. El titular no puede ir a la oficina

Si el titular de la cuenta no puede, ya sea por estar lejos o impedido, o no quiere realizar los trámites en su oficina, puede nombrar un titular que realice todas las operaciones necesarias en su lugar. Eso sí, si en algún momento es necesario modificar el contrato, solicitar nuevos servicios o cancelar alguno que ya se tenía, el autorizado no podrá hacerlo.

2. El titular es menor de edad

Si el titular es menor de edad es necesario nombrar un autorizado que gestione la cuenta hasta que este cumpla la mayoría de edad.

3. Varias personas necesitan acceso

En el caso de un matrimonio, una comunidad de vecinos o una propiedad colectiva, podría llegar a ser útil abrir una cuenta con varios titulares que puedan encargarse de las gestiones.

