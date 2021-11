Trabajos

Cómo apuntarse para trabajar en McDonalds

¿Te gustaría trabajar en McDonalds? Si estás buscando empleo, la multinacional de servicio de comida rápida cuenta con un amplio catálogo de puestos de trabajo a realizar en las diferentes áreas. En este artículo te contamos todo lo que necesitas saber para trabajar en McDonalds: cómo enviar el currículum, los requisitos para formar parte de esta gran cadena, los tipos de trabajo…

Enviar el currículum

Para enviar el currículo a McDonalds tienes que hacerlo a través de la siguiente dirección en su portal de empleo.

También puedes acceder al portal web de la siguiente forma: En la parte superior de la página web principal de McDonalds hay una pestaña que dice Trabaja con nosotros. Si pinchas en ella llegas directamente al portal de empleo.

En la página principal del portal tienes que seleccionar dónde prefieres trabajar: en las oficinas o en los restaurantes. Son dos botones que se encuentran en la zona superior derecha de la página. En función del área que selecciones, tendrás que pinchar una u otra opción para ver las diferentes ofertas de trabajo.

En restaurantes

Si accedes a la pestaña trabajar en restaurantes se abre una página nueva en la que puedes acceder directamente a las ofertas de este área pinchando en el botón Ver las ofertas tal y como aparece en la siguiente imagen:



Este botón te va a llevar a la parte inferior de la pagina donde se encuentran las vacantes actuales de puestos en el restaurante. Por tanto puedes llegar a ellas también deslizando el ratón hacia abajo.

Además de listado de ofertas, puedes filtrar la búsqueda de empleo por tres parámetros:

Escribiendo una palabra clave en el buscador

Filtrar por provincia

Filtrar la distancia a la que te moverías a trabajar en función de la provincia elegida.



Si encuentras una oferta que se ajuste a tus necesidades, tienes que seleccionarla y pinchar sobre ella para inscribirte.

En el interior de la oferta aparece una descripción del puesto que se oferta, el número de vacantes disponibles para cubrir esta candidatura, el lugar de trabajo y los requisitos.

Para proceder a inscribirte en una de las ofertas puedes hacerlo de dos formas: Autocompletar con el sistema b4work o hacerlo de forma manual.

Si rellenamos la inscripción de forma manual hay que completar un cuestionario en el que tienes que introducir los datos de contacto, datos personales, lugar de residencia, formación específica, conocimientos de idiomas, preferencias y disponibilidad para viajar, habilidades competencias y conocimientos, experiencia profesional y si cuentas con carnet de conducir y coche.

En la parte inferior del cuestionario puedes adjuntar un currículum además de otros archivos que consideres necesarios.

Una vez hayas llegado hasta aquí, tan sólo tienes que seleccionar el botón del final que dice Inscribirse y ya estás inscrito en esta oferta. Además tu CV ya forma parte de la bolsa de empleo de McDonalds.

En las oficinas

El procedimiento de inscripción para trabajar en las oficinas es exactamente el mismo que el descrito para trabajar en los restaurantes.

Dejar el currículum en la plataforma

Si de todas las ofertas ninguna cuadra con tus requisitos o necesidades en este momento, en la parte inferior del portal de empleo te dan la opción de dejar tu currículo en la plataforma con el objetivo de avisarte en el momento que alga alguna oferta que se adapte a tus necesidades.

Si accedemos a esta pestaña aparece una nueva página en la que tenemos que inscribirnos como si fuera una oferta de empleo para dejar el currículum en la base de datos de la empresa.

La forma de inscribirte es igual que en el caso concreto de una oferta para trabajar en los restaurantes. Una vez rellenes el formulario, tendrás que seleccionar el botón inscribirse y listo.

Tu CV ya forma parte de la base de datos de McDonalds.

Requisitos

En cada una de las ofertas se establecen unos requisitos acordes a cada puesto de empleo.

Aunque a rasgos generales desde McDonalds buscan a gente que sea mayor de edad, que sepa trabajar en equipo y con actitud positiva.

En algunas ocasiones será imprescindible contar con experiencia en el sector.

Por tanto para trabajar en McDonalds de forma genérica independientemente del puesto de empleo tienes que tener don de gentes puesto que el cliente es la piedra angular de McDonalds y es fundamental el buen trato.

Se busca la satisfacción por el trabajo bien hecho y además saber mantener un buen ambiente en el equipo.

Tipos de contrato

En el portal web informan de la posibilidad de trabajar con esta empresa de forma temporal, en verano, o para siempre, de forma indefinida.

Por tanto existen dos tipos de empleo principalmente en McDonalds, el contrato temporal para campañas de mayor trabajo como verano o el contrato indefinido.

Independientemente de trabajar de forma temporal o para siempre, además la empresa cuenta con diferentes posibilidades horarias:

Contratos a tiempo completo

A tiempo parcial para compatibilizarlo con estudios por ejemplo.

En el restaurante

Dentro del área de los restaurantes en McDonalds existen estos puestos de empleo:

Crew: Lo componen el personal de equipo. Si entras por primera vez a trabajar en McDonalds sin formación específica o experiencia, comenzarás en este puesto. La crew se encarga de preparar los menús en cocina y autoservirlos.

Entrenador: Son personal de equipo que cuentan con más experiencia y trayectoria y son los encargados de formar al nuevo personal de crew que llegue a la empresa.

Rec: Son los responsables de la experiencia del cliente. Tienen la responsabilidad de que el cliente tenga una experiencia satisfactoria en el restaurante.

Gerencia: Son los máximos responsables de cada turno de trabajo para que todo esté en orden.

Gerente: Son los directores del restaurante. Encargados de llevar la gestión de cuentas, el inventario y la gestión de la plantilla.

Valores

En McDonalds se fundamentan en tres valores para todos sus empleados según detallan en su portal:

Flexibilidad horaria: Con el objetivo final de que el trabajo se pueda adaptar a tus necesidades. La empresa cuenta con turnos de mañana, de tarde o de fines de semana.

Preparación: McDonalds ofrece a sus empleados las herramientas necesarias para formarse y dominar a la perfección las diferentes tareas que hay que realizar en los diferentes puestos de la empresa.

Autenticidad: Que las personas que entren a trabajar en McDonalds lo hagan porque son auténticas y cuentan con una personalidad que aporta un valor añadido a la empresa.

Beneficios

Según la página web de la empresa, algunos de las ventajas de formar parte de la plantilla de McDonalds son:

Iniciar la trayectoria profesional en esta empresa que te permite formarte en este ámbito y contar una experiencia laboral.

y contar una experiencia laboral. Muchas oportunidades para continuar creciendo dentro de la empresa.

dentro de la empresa. Realización de diferentes actividades en equipo .

. Beneficios exclusivos de la plantilla con descuentos. La comida de los empleados corre a cargo de la empresa.

de la plantilla con descuentos. La comida de los empleados corre a cargo de la empresa. Flexibilidad horaria para poder adaptarse.

En cuanto al trabajo en las oficinas de McDonalds, tiene otros beneficios extra:

Un plan de previsión social que es un plan de pensiones .

. Un seguro médico

