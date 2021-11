Cómo trabajar en Burger King, requisitos, enviar CV y sueldo

Trabajos

¿Quieres trabajar en Burger King? Si estás buscando empleo y te gustaría poder formar parte de la cadena de comida rápida estadounidense, en este articulo te contamos cómo mandar el currículum a Burger King, los tipos de empleo, los requisitos y los sueldos.

Ofertas de trabajo Burger King noviembre 2021

Burger King tiene en la actualidad 225 vacantes de empleo disponibles por toda España y Portugal. Del total de puestos, la gran mayoría son para cubrir puestos de repartidor y algunas vacantes para dependientes en los establecimientos.

Burger King ofrece diferentes tipos de contratos, entre ellos, da la posibilidad a nuevos empleados a conseguir un contrato indefinido con incorporación inmediata y un horario adaptable. Si quieres acceder a alguna de estas ofertas, a continuación te explicamos cómo enviar el currículum e inscribirte en cada una de ellas.

Enviar el CV a Burger King

Si quieres inscribirte a una oferta de empleo de Burger King tienes que hacerlo a través de su portal de empleo. En este portal aparece un listado con las distintas ofertas de empleo disponibles por toda España.

Aunque si estás buscando un puesto de empleo en una provincia en concreto puedes añadir el filtro a través de la barra que se encuentra arriba del listado de ofertas tal y como puedes ver en la imagen.

Si encuentras una oferta que se ajuste a tus necesidades, tienes que seleccionar el botón que hay en la parte derecha de la pantalla que dice ‘Solicitar‘.

A través de este botón accedemos a la página de la oferta del puesto de empleo dónde se detallan las diferentes tareas que hay que realizar en ese puesto de trabajo, la jornada laboral, los requisitos generales y los mínimos para poder acceder a ese puesto concreto.

Si tras leer los requisitos y la descripción del puesto de empleo, sigues interesado en inscribirte a esta oferta, tienes que seleccionar el botón rojo que dice ‘Apuntarme a esta oferta‘.

Si ya tienes una cuenta creada en el portal de empleo de Burger King, tienes que acceder a la pestaña que hay debajo que dice ‘Inicia sesión‘.

En este momento se despliega un formulario de inscripción en el que tienes que introducir tus datos personales, completar los datos relativos a tu experiencia laboral, tu formación profesional, la formación complementaria e idiomas.

En la parte final del cuestionario te preguntan si sabes conducir moto, si tienes vehículo propio para llegar hasta el puesto de trabajo y la disponibilidad horaria que tienes para trabajar.

Una vez completes el formulario, tan sólo tienes que seleccionar el botón que hay al final que dice ‘Enviar currículum’ y listo. Ya estás inscrito en esta oferta de empleo.

Requisitos para los empleados

No hay unos requisitos generales para trabajar en Burger King puesto que van a depender directamente del puesto de empleo al que se quiera acceder. Aunque al tratarse de un negocio que trabaja en constante contacto con los clientes, se busca a personas que tengan dotes comunicativos y el gusto por la atención al cliente.

Además, la gran mayoría de las ofertas para trabajar en Burger King son para puestos de repartidor en moto, por tanto uno de los requisitos básicos es saber conducir una moto de 49 y de hasta 125 cilindradas.

También valoran positivamente que tengas vehículo propio para poder desplazarte al puesto de trabajo

Otro de los factores que tienen en cuenta en Burger King a la hora de seleccionar a unos empleados u otros está relacionado con la disponibilidad horaria, a mayor disponibilidad, más posibilidades de encontrar un empleo. Cuando te inscribes a una oferta puedes marcar cuatro opciones sobre la disponibilidad horaria:

Completa Tardes y fines de semana Sólo fines de semana Sólo mañanas

En la mayoría de las ofertas establecen como requisitos mínimo e indispensable vivir en una zona cercana al lugar de trabajo.

Independientemente de estos factores generales, en cada una de las ofertas de empleo aparecen detallados los requisitos específicos y sobre todo, los mínimos, para poder acceder a uno de los puestos de empleo. Por ejemplo para un puesto de repartidor se establecen los siguientes requisitos:

Saber conducir una moto de 49 y 125 cilindradas. Tener la licencia de moto o el carnet de conducir tipo B. Ser capaz de ofrecer una orientación al cliente Saber trabajar en equipo.

Sueldo

El sueldo de los empleados de Burger King va ligado directamente al puesto de empleo así como a la jornada laboral de cada uno de ellos. De esta forma, un empleado con una jornada laboral completa, a 8 horas, tendrá un sueldo mayor que un empleado con jornada laboral de sólo fines de semana.

Aunque en las distintas ofertas de la cadena de comida rápida aparece reflejado que el sueldo de los trabajadores se compone del salario base de la empresa más las propinas que reciban. El puesto de empleo con el que más partido puede llegar a sacarse a las propinas es con el de repartidor.

Puestos de empleo

Si navegamos por las distintas ofertas de empleo que tiene Burger King en la actualidad vemos que en su gran mayoría se trata de ofertas para puestos de repartidor. En menor medida, encontramos ofertas para puestos de dependiente y las ofertas más antiguas son para puestos de gestoría, administración o gerencia.

En general, en Burger King podemos distinguir tres tipos de puestos de empleo:

Atención al público, los dependientes que trabajan sirviendo las comidas y cobrando los pedidos, es decir, los cajeros. Los encargados de las comandas y preparar pedidos, que a su vez son también los encargados del servicio de Autoking, el servicio de recogida en coche. Los repartidores a domicilio.

Si quieres probar suerte en otra de las cadenas de comida rápida más conocidas, aquí te contamos cómo enviar el currículum para trabajar en Mcdonalds.

