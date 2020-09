Sabías Que...

¿Estás esperando un bebé? Lo primero, ¡Enhorabuena! Seguro que estás pensando en todo lo que necesitas para cuidar de tu bebé. Te recomendamos que busques las mejores ofertas de productos para bebés.

Si vas a ser mamá primeriza, seguramente te estés haciendo muchas preguntas y una de ellas es en qué fecha va a nacer tu primer hijo.

Las mamis primerizas se hacen muchas más preguntas que las que ya tienen experiencia. Pero querer saber cuándo va a nacer el bebé es algo que todas desean conocer.

¿Quieres saber cómo calcular la fecha del parto? Descúbrelo con la calculadora que dejamos a continuación y conoce los distintos métodos.

Calculadora fecha parto

Introduce la fecha del primer día de tu última regla y descubre de cuánto estás:

CALCULADORA

¿Cuándo empiezo a contar las semanas de embarazo?

Antes de conocer cuándo va a nacer tu bebé tienes que tener en cuenta una serie de factores.

Cuando dices que estás embarazada de X semanas, ¿desde cuándo empiezas a contar? Debes saber que desde el día en el que mantienes las relaciones sexuales y se produce la fecundación hasta que comienza la ovulación pasan unos 14 días. Esto quiere decir que hay un desfase de unas dos semanas en todo el embarazo.

Por eso se habla de semanas de embarazo y de semanas de gestación. Las semanas de gestación comienzan a contar desde ese día de ovluación. Por eso un embarazo cuenta con 38 semanas de gestación. Sin embargo un embarazo tiene una duración de 40 semanas.

Este desfase de 2 semanas o 14 días se produce por la fecundación y la ovulación.

Factores a tener en cuenta

A la hora de querer calcular la fecha del parto se habla de FPP, es decir, de fecha probable de parto, porque en este proceso influyen muchos factores que hacen prácticamente imposible conocer con exactitud qué día va a nacer tu bebé.

Estos factores que debes tener en cuenta son:

La duración de tu ciclo menstrual . Si dura menos de 28 días tienes que tener en cuenta otras fórmulas o reglas para conocer la fecha probable del parto.

. Si dura menos de 28 días tienes que tener en cuenta otras fórmulas o reglas para conocer la fecha probable del parto. La ovulación . Es distinta en cada mujer por eso es muy complicado conocer con exactitud la fecha del parto.

. Es distinta en cada mujer por eso es muy complicado conocer con exactitud la fecha del parto. ¿Tu menstruación es irregular? Si tu regla es irregular, la ovulación también lo es.

Fórmulas para conocer la FPP

Existen diferentes fórmulas para conocer cuál es la fecha probable de parto. Sin embargo, en todas ellas es muy importante conocer cuál fue el primer día de tu última regla.

Se toma el primer día de la última regla como referencia puesto que es la única fecha exacta que se conoce.

Uno de los métodos más fiables son los datos que te da el ginecólogo cuando te haces las ecografías del primer trimestre. En estas ecografías el ginecólogo puede empezar a calcular las semanas de embarazo y por tanto calcular la fecha probable del parto en función de las medidas del embrión.

Estas primeras ecografías se producen en torno a la semana 11 o 12 de gestación. En estas ecografías y gracias a la medición del embrión puedes conocer las semanas reales de embarazo.

Regla de Naegele

Uno de los métodos más comunes y conocidos es la fórmula de la Regla de Naegele. Aunque para que esta regla sea fiable tienen que tomarse en consideración los siguientes parámetros:

La duración media de un embarazo es de 40 semanas o 280 días desde el primer día de la última regla.

Un ciclo menstrual son 28 días.

La ovulación se produce 14 días después de la fecundación.

Independientemente de estos parámetros la duración de un ciclo menstrual es diferente en cada mujer.

La fórmula es sencilla: Tomando como referencia el primer día de tu última regla, tienes que sumarle un año. Una vez sumado, tienes que restarle 3 meses y sumarle 7 días. El resultado de este cálculo es la fecha probable del parto. Aunque hay que recordar que esta fecha probablemente no sea exacta, pero sí muy aproximada.

En cuanto a la aplicación de la regla Naegele, si la duración del ciclo menstrual es inferior a 28 días, hay que tenerlo en cuenta puesto que por cada día menos de ciclo se adelante un día el parto.

Sin embargo para calcular la fecha aproximada del parto mediante la regla de Naegele tienes que conocer cuándo fue el primer día de tu última menstruación. Si no lo sabes, no lo vas a poder conocer mediante esta técnica. La mejor opción en esta situación es que esperes a las ecografías del primer trimestre.

Otras fórmulas para calcular la FPP

Tomando como referencia que un parto son 280 días otro de los métodos para calcularlo es sumar esta cifra al primer día de la última regla en el caso de tener un ciclo menstrual de 28 días.

Si conoces el día exacto de la fecundación, aunque suele ser muy complicado, puedes sumarle 266 días o lo que es lo mismo, 38 semanas a este fecha. En este caso se suman 266 días porque son 14 días menos que la duración total de un embarazo. Porque si tomas como referencia la fecha de la fecundación tienes que restarle los 14 días que hay de diferencia entre fecundación y ovulación.

Pistas

Puede ocurrir que seas del grupo de mujeres que te das cuenta de que estás embarazada el primer día que tiene que bajarte la regla del mes siguiente.

Ante esta situación debes saber que en este momento te encuentras en la cuarta semana del embarazo.

¿Cómo se contabiliza el embarazo?

El embarazo se puede contabilizar de distintas formas:

Por días

Por semanas

Por meses. Contabilizar por meses puede ser complejo porque algunos médicos cuentan un mes como cinco semanas y otros como cuatro semanas.

Por trimestres. Los trimestres se dividen de la siguiente forma: El primer trimestre de embarazo es desde la fecundación hasta la semana 14. O lo que es lo mismo: 12 semanas de gestación. El segundo trimestre es desde la semana 14 de embarazo hasta la semana 28. El tercer trimestre es desde la semana 28 hasta el parto.

En términos generales, un embarazo tiene una duración de 280 días, 40 semanas o lo que es lo mismo, 9 meses que son tres trimestres.

Sin embargo aunque un embarazo tiene estipulados las 40 semanas, el nacimiento puede producirse tanto dos semanas antes como después. Es decir, puede nacer entre la semana 37 y la 42 de embarazo.

Sin embargo, los bebés que nacen en las dos semanas previas a las 40, es decir, entre la 37 y la 39, se considera un parto prematuro. Si nace entre la semana 39 y 41 se considera un parto óptimo, normal. Mientras que si nace entre la semana 41 y 41 se considera un parto tardío.

El calor adelanta los partos

El calor extremo acorta la duración del embarazo. No es ningún secreto que las embarazadas son muy vulnerables al calor. Ahora, un nuevo estudio, liderado por investigadores del Centro de Investigación Epidemiológica y Ambiental de Barcelona (CREAL), sostiene que las temperaturas altas provocan una disminución en la duración de la gestación. Un episodio de calor inusual el día antes del parto se asocia con una reducción de un día de duración promedio de embarazo, aunque los investigadores vislumbran que el exceso de calor puede llegar a adelantar el parto hasta cinco días.

Payam Dadvand, experto del Centro de Investigación Epidemiológica y Ambiental de Barcelona (CREAL), ha investigado junto a su equipo el impacto a corto plazo de la exposición materna a temperaturas extremas ambientales durante el embarazo en una muestra de 7.585 nacimientos que se produjeron durante el período 2001-2005 en Barcelona. Además, usaron datos nacionales sobre el calor y la temperatura diaria para el período de 1983-2006.

Los autores aplicaron tres indicadores de las condiciones de calor extremo basados en la exposición a un calor inusual y un alto índice de humedad, y cuantificaron el cambio en la duración del embarazo después de la exposición materna a las condiciones extremas de calor.

Los resultados, publicados en la revista Environmental Health Perspectives, revelan que la exposición materna a un calor extremo puede tener un efecto inmediato sobre la duración del embarazo -hay poca evidencia de una asociación más allá de la fecha de parto y el día anterior-, y que estas temperaturas extremas se asocian con una reducción de la edad media gestacional de los niños.

Aunque según Dadvand se necesitan más estudios para confirmar estos resultados en diferentes contextos, un episodio de calor inusual el día antes del parto se asocia con una reducción de un día de duración promedio de embarazo. Estos datos podrían lograr una disminución de cinco días para valores más extremos.

Con las previsiones del clima, y teniendo en cuenta que una reducción de hasta una semana en la duración del embarazo se ha relacionado con resultados adversos para la salud de los recién nacidos, los autores sostienen que los estudios futuros deben considerar estos factores para informar de las intervenciones de salud pública adecuadas al respecto.

Los efectos del calor

El embarazo tiende a hacer que las mujeres sean más vulnerables al estrés por calor. Estudios previos relacionaron ya estas condiciones extremas con la inducción de las contracciones uterinas, un aumento de la secreción de las hormonas relacionadas con el parto (oxitocina y prostaglandinas) y un aumento de los niveles de la proteína de choque térmico 70 relacionado con el parto prematuro.

El estrés por calor es una función de la interacción de la producción interna de calor, la capacidad de la pérdida de calor al medio ambiente y la carga de calor ambiental. Durante el embarazo, aumenta la deposición de grasa y la producción interna de calor debido al crecimiento fetal y el metabolismo.

Los expertos concluyen que estos factores limitan la capacidad de las mujeres embarazadas para reducir el estrés por calor y las hacen más propensas a este.

