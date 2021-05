Sabías Que...

Cómo combatir el insomnio

NOTICIA de Jessica Pascual

¿No puedes dormir? Tanto si te cuesta conciliar el sueño cada noche como si te despiertas cada dos por tres, presta atención porque a continuación te damos las claves para combatir el insomnio.

Te explicamos las causas más comunes que lo provocan, los síntomas y los tipos de insomnio que hay. También detallamos los mejores remedios naturales que puedes probar para intentar conciliar el sueño y dormir como un bebé.

Qué es el insomnio

El insomnio es un trastorno que afecta a la capacidad para conciliar el sueño de muchos de los que lo padecen. Dar vueltas y vueltas en la cama cada noche es uno de los síntomas más comunes del insomnio. Pero no es la única forma en la que este trastorno puede manifestarse.

Hay tres formas diferentes en las que el insomnio puede afectar a una persona:

Dificultad para dormir cuando nos vamos a la cama.

cuando nos vamos a la cama. Dormir a ratos en intervalos de una o dos horas.

en intervalos de una o dos horas. Despertarse en mitad de la noche y no poder volver a dormir.

Cómo combatir el insomnio

Si tienes problemas para dormir, a continuación te vamos a dar algunos consejos que puedes poner en práctica para intentar combatir el insomnio. Pero ten en cuenta que no son remedios infalibles. Puede que a algunas personas les funcionen y a otras no.

Además, el insomnio no va a desaparecer en un día. Esto es lo primero que debes saber antes de seguir leyendo. Hay que ser paciente y probar diferentes técnicas para intentar dormir bien. Si tras probar algunos de estos consejos no consigues ningún resultado, consúltalo con tu médico para que te realice un diagnóstico.

Consejos para evitar el insomnio

Los mejores remedios naturales que puedes poner en práctica para intentar descansar y dormir profundamente son:

No fuerces la situación . No poder dormir resulta muy frustrante. Estar en la cama dando vueltas y vueltas sin tener ni una pizca de sueño va a estresarte. Por ello, es mejor que no te obligues a dormir porque probablemente no vas a conseguirlo. Si tras 10 o 15 minutos en la cama sigues sin sueño, levántate y prueba a tomarte una bebida relajante, a hacer respiraciones profundas, a meditar o escuchar música para distraerte y que el sueño empiece a aparecer poco a poco sin que te des cuenta.

. No poder dormir resulta muy frustrante. Estar en la cama dando vueltas y vueltas sin tener ni una pizca de sueño va a estresarte. Por ello, es mejor que no te obligues a dormir porque probablemente no vas a conseguirlo. Si tras 10 o 15 minutos en la cama sigues sin sueño, levántate y prueba a tomarte una bebida relajante, a hacer respiraciones profundas, a meditar o escuchar música para distraerte y que el sueño empiece a aparecer poco a poco sin que te des cuenta. Practica algo de deporte durante el día para llegar cansado a la cama. Hay que evitar hacer deporte pocas horas antes de dormir porque al realizar ejercicios de alta intensidad tu cuerpo va a activarse y no vas a tener nada de sueño.

para llegar cansado a la cama. Hay que evitar hacer deporte pocas horas antes de dormir porque al realizar ejercicios de alta intensidad tu cuerpo va a activarse y no vas a tener nada de sueño. Crea un buen ambiente en la habitación para que te ayude a conciliar el sueño. Regula la intensidad de la luz, baja las persianas y evita ciertos estímulos como la televisión o el móvil.

para que te ayude a conciliar el sueño. Regula la intensidad de la luz, baja las persianas y evita ciertos estímulos como la televisión o el móvil. Si tienes mascotas no es conveniente que duerman en tu habitación. Puede que se muevan por la noche o hagan algún ruido y te despierten.

no es conveniente que duerman en tu habitación. Puede que se muevan por la noche o hagan algún ruido y te despierten. Utiliza el dormitorio y la cama para dormir . No vayas a ver la televisión, a escuchar música o a mirar el móvil. Mentalízate de que la habitación es el sitio de dormir, no el de ocio.

. No vayas a ver la televisión, a escuchar música o a mirar el móvil. Mentalízate de que la habitación es el sitio de dormir, no el de ocio. Crea rutinas y fíjate unos horarios para dormir , tanto para acostarte como para levantarte. Intenta seguir la rutina todos los días de la semana e incluso en vacaciones para regular tus horas de sueño.

, tanto para acostarte como para levantarte. Intenta seguir la rutina todos los días de la semana e incluso en vacaciones para regular tus horas de sueño. Evita el consumo de bebidas alcohólicas o con mucha cafeína a partir de la hora de la comida. Es mejor no tomar ningún estimulante por la tarde para que no te activen.

a partir de la hora de la comida. Es mejor no tomar ningún estimulante por la tarde para que no te activen. Practica técnicas de relajación como el yoga o la meditación antes de irte a la cama.

como el yoga o la meditación antes de irte a la cama. Prueba con la aromaterapia . Hay olores que ayudan a conciliar el sueño. Puedes probar con aceites esenciales extraídos de las plantas. Entre los más populares están el aceite de lavanda, el de espliego y el de manzanillas porque ayudan a calmar los nervios y tienen efecto tranquilizador. Estos aceites puedes utilizarlos a modo de colonia, echándote unas gotitas en el pijama o en la cama.

. Hay olores que ayudan a conciliar el sueño. Puedes probar con aceites esenciales extraídos de las plantas. Entre los más populares están el aceite de lavanda, el de espliego y el de manzanillas porque ayudan a calmar los nervios y tienen efecto tranquilizador. Estos aceites puedes utilizarlos a modo de colonia, echándote unas gotitas en el pijama o en la cama. Lleva una alimentación saludable. No hagas cenas copiosas que te llenen el estómago antes de dormir porque te va a resultar más difícil dormirte.

que te llenen el estómago antes de dormir porque te va a resultar más difícil dormirte. Toma infusiones relajantes antes de irte a dormir. Las mejores bebidas que pueden ayudarte a conciliar el sueño con la valeriana, la tila y la manzanilla.

antes de irte a dormir. Las mejores bebidas que pueden ayudarte a conciliar el sueño con la valeriana, la tila y la manzanilla. Evita la siesta para llegar más cansado a la cama por la noche.

Causas del insomnio

No hay un único detonante que nos quite el sueño, sino que el insomnio puede aparecer por diferentes causas. Las más comunes son:

El dolor (muscular, de huesos, de cabeza…) y molestia que provocan algunas enfermedades es una de las causas de la aparición del insomnio. Algunas de estas enfermedades son las de tipo reumatológicas, digestivas, neurológicas o cardiovasculares.

(muscular, de huesos, de cabeza…) y molestia que provocan algunas enfermedades es una de las causas de la aparición del insomnio. Algunas de estas enfermedades son las de tipo reumatológicas, digestivas, neurológicas o cardiovasculares. El insomnio también puede producirse a causa de enfermedades psiquiátricas como la ansiedad o la depresión .

. El embarazo y la menopausia también producen estos trastornos en el sueño.

también producen estos trastornos en el sueño. Otros factores que pueden propiciar la aparición del insomnio son el estrés o la preocupación por problemas personales.

por problemas personales. Los horarios inestables del día a día pueden alterar las horas de sueño.

pueden alterar las horas de sueño. Los malos hábitos y el abuso de medicamentos también pueden provocar la aparición de insomnio.

y el abuso de medicamentos también pueden provocar la aparición de insomnio. También puede aparecer de forma temporal en los meses de verano debido a las subidas de temperatura y el aumento de las horas de luz.

debido a las subidas de temperatura y el aumento de las horas de luz. Puede ser un efecto secundario derivado de algún tratamiento médico en el que los medicamentos prescritos lo provoquen.

Tipos de insomnio

Existen diferentes tipos de insomnio. A continuación explicamos en qué consiste cada uno de ellos.

Según la duración

Depende de la duración de este trastorno, podemos distinguir dos tipos de insomnio:

Transitorio o agudo . Es el insomnio que se produce durante un periodo corto de tiempo, como mucho durante un mes.

. Es el insomnio que se produce durante un periodo corto de tiempo, como mucho durante un mes. Crónico. Es el insomnio que sufre una persona de forma permanente durante más de seis meses e incluso durante años.

Según la intensidad del problema

Distinguimos tres grados de insomnio según su intensidad:

Leve . Si el insomnio afecta de forma superficial a tu día a día y es sólo una molestia pasajera.

. Si el insomnio afecta de forma superficial a tu día a día y es sólo una molestia pasajera. Moderado . Si produce cansancio, malestar y falta de energía

. Si produce cansancio, malestar y falta de energía Grave. Si sientes que eres incapaz de volver a un estado normal. El insomnio grave provoca problemas de memoria, mal humor o niveles de energía muy bajos.

Según cómo se manifiesta

Podemos distinguir tres tipos de insomnio según la forma en la que se manifiesta:

De inicio o conciliación . Este insomnio es el que sufren las personas que tienen problemas para conciliar el sueño cuando se van a la cama.

. Este insomnio es el que sufren las personas que tienen problemas para conciliar el sueño cuando se van a la cama. Mantenimiento . Las personas que sufren este tipo de insomnio tienen dificultades para mantenerse dormidos durante toda la noche. Se suelen despertar a cada rato, en intervalos de dos o tres horas.

. Las personas que sufren este tipo de insomnio tienen dificultades para mantenerse dormidos durante toda la noche. Se suelen despertar a cada rato, en intervalos de dos o tres horas. Insomnio precoz. Este insomnio lo sufren las personas que se despiertan en mitad de la noche, de madrugada, y no pueden dormirte porque se sienten activas.

Consecuencias de tener insomnio

No descansar ni dormir bien tiene efectos instantáneos en la salud porque empeora nuestra calidad de vida. Algunas de las consecuencias más comunes del insomnio son:

Falta de concentración

Falta de energía

Estrés

Ansiedad

Irritabilidad

Agotamiento

Malestar general

Agobio y angustia, sobre todo en los momentos previos de irte a la cama

Cambios de humor

¿Cuántas horas hay que dormir para estar descansado?

Depende. No hay un número exacto de horas que tengamos que dormir para sentirnos descansados. Hay personas que duermen muy poco y se sienten bien y hay otras que necesitan muchas más horas. En términos generales, la mayoría de las personas necesitan entre 7 y 8 horas y media para levantarse descansados y con energías.

Cuándo ir al médico

Si sufres un insomnio diario y cada vez estás más agotado, es recomendable que visites a tu médico para que estudie tu caso. De esta forma podrás saber el tipo de insomnio que sufres y podrás recibir un tratamiento acorde a tus necesidades.

