Cómo comprobar si tu tarjeta SIM vale para el 5G

NOTICIA de de Jessica Pascual

¿Quieres saber si la tarjeta SIM de tu teléfono vale para las conexiones 5G? A continuación te explicamos qué compañías ofrecen cobertura 5G y cómo saber si tu teléfono es compatible con esta nueva tecnología.

Qué hace falta para tener 5G en el móvil

Para que un teléfono móvil sea compatible con la tecnología 5G depende de varios factores:

Que el operador ofrezca esta cobertura . Por el momento, sólo cinco compañías tienen este servicio: Movistar, Vodafone, Orange, Más Móvil y Yoigo.

. Por el momento, sólo cinco compañías tienen este servicio: Movistar, Vodafone, Orange, Más Móvil y Yoigo. Que vivas en una de las zonas en las que tienen cobertura porque esta tecnología todavía no ha llegado a todos los rincones de España.

porque esta tecnología todavía no ha llegado a todos los rincones de España. Que el teléfono móvil sea compatible con 5G . Algunas compañías han puesto a la venta teléfonos específicos para soportar esta nueva tecnología.

. Algunas compañías han puesto a la venta teléfonos específicos para soportar esta nueva tecnología. Que la tarjeta SIM soporte la tecnología 5G. Si tu tarjeta no lo soporta y quieres tener esta tecnología, tendrás que cambiarla.

Por tanto, independientemente de la compañía con la que tengas contratado tu teléfono, para poder disfrutar de la tecnología 5G es necesario que cumplas estos cuatro requisitos.

Movistar

Los clientes de Movistar pueden saber si su tarjeta SIM es compatible con esta nueva tecnología. Para comprobarlo hay que seguir estos pasos:

Lo primero que hay que hacer es desconectar la red WiFi y dejar sólo el Internet móvil.

y dejar sólo el Internet móvil. Después hay que marcar el *#102#+ y darle a llamar.

y darle a llamar. Al marcar esta combinación va a llegarnos un mensaje gratuito al teléfono en el que van a detallarse algunos datos. Si en este mensaje aparece el término 4G, tu tarjeta SIM también soporta la tecnología 5G.

Si no lo pone, es que no lo soporta y por tanto en caso de querer tener esta tecnología hay que cambiar la SIM.

Orange

En el caso de Orange no es necesario cambiar de tarjeta SIM porque las actuales con cobertura 4G son válidas.

Además, para saber si puedes disfrutar de esta tecnología 5G, necesitas:

Tener un teléfono y tarifa compatibles con 5G

Estar en una zona con cobertura. Consulta las zonas en las que Orange tiene cobertura 5G en el mapa de cobertura.

Vodafone

La compañía no detalla cómo saber si tu tarjeta SIM es compatible con la nueva tecnología 5G. Por el contrario, especifican que para poder disfrutar de esta tecnología es necesario ajustarse a los siguientes requisitos:

Tener una tarifa específica de 5G, aunque todas las tarifas comercializables son compatibles.

Estar en una zona de cobertura. Aquí puedes consultar el mapa de cobertura de 5G de Vodafone.

Tener un teléfono compatible con esta tecnología.

Más Móvil

En esta compañía no es necesario cumplir ningún requisito extra además de los que hemos detallado en el primer apartado. Tan sólo hay que tener una zona con cobertura 5G, tener una tarifa contratada y un móvil compatible. En la web detallan las tarifas que disponen con esta nueva tecnología así como los teléfonos.

Yoigo

Yoigo tampoco detalla cómo saber si la tarjeta SIM es compatible con el 5G. En la web de la compañía puedes consultar las diferentes tarifas y teléfonos que son compatibles con esta nueva tecnología. Como requisito imprescindible, para poder disfrutar del 5G con Yoigo debes estar en una zona con cobertura.

