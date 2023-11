Ocio - Tecnología

Cómo conectarse a una red wifi sin tener la contraseña

¿Sabías que es posible conectarse a los módems y routers sin tener la contraseña? Existe un truco con el que no es necesario usar apps externas ni hackear ningún dispositivo. Por ejemplo, si no recuerdas la clave del wifi o no quieres buscar dónde está anotada, existe una opción de conectarte a la red sin tener que poner la contraseña. En esta información te contamos cómo hacerlo, sin la necesidad de descargar ninguna aplicación.

¿Tienes problemas de conexión? Si es así, debes saber que Movistar cambia el rúter gratis a sus clientes por uno nuevo más moderno.

Cómo conectarse a red una wifi sin tener la contraseña

Ya sea en el módem o en el router, hay un botón llamado WPS (Wifi Protected Setup) que permite que cualquier usuario pueda conectarse a la red sin la necesidad de introducir una contraseña. Este botón se ubica en la parte trasera del módem y permite conectarse a internet sin la contraseña.

Al pulsar este botón, la red se queda liberada y abierta para que cualquier persona se conecte desde dispositivos que reciban señal. De esta forma podrás conectarte a la red, pero tienes solo unos segundos.

El botón oculto del router

Ojo, al pulsar este botón la red del rúter se resetea. Durante unos segundos no habrá ninguna medida de seguridad y cualquiera podrá conectarse libremente. Debes hacerlo antes de que el enrutador restaure todas las medidas de seguridad y contraseña.

Al desbloquear totalmente la red wifi, cualquiera puede conectarse si está atento a esta situación o si justo abre la opción de conexiones. Este botón es muy pequeño en algunos dispositivos y es complicado ubicarlo. Esto está hecho así a propósito para que el usuario no lo manipule, puesto que no es una opción muy segura. Por lo tanto, debes evitar recurrir a este truco para conectarte a la red wifi.

¿Puedo eliminar la clave del router?

Si no te apetece tener que estar dando la contraseña a cada persona que quiera conectarse a tu red wifi, quizás hayas pensado en eliminar la contraseña de tu conexión wifi y dejar tu red como una red abierta a todo el mundo.

Esto podrá hacerse fácilmente entrando en el navegador mientras estamos conectados a la red wifi en cuestión y teclear en el buscador los números 192.168.1.1 y acto seguido pulsar la tecla Intro. Te pedirá un usuario y una contraseña que deben venir en el router y tras ello, podremos cambiar o eliminar la contraseña de nuestro router para no tener que compartir o mirar constantemente números aleatorios.

