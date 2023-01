Sabías Que...

Cómo conseguir que tu piel se recupere rápido después de haberla descuidado

Sensación de tirantez y sequedad, así como falta de brillo y luminosidad son los principales síntomas que evidencian que la piel necesita con urgencia un extra de mimos y cuidados. Una alimentación desordenada, la falta de sueño o el cambio en las rutinas de limpieza y cuidado provocan daños en la piel, que afectan directamente a su tono, textura y tersura. Por ello, con la llegada del mes de enero y la vuelta a la rutina, es momento de ponerse manos a la obra para recuperar el estado original de la piel tras épocas de excesos, como Navidad.

Para ello, desde Niátika, la marca de cosmética natural, ofrecen diferentes consejos específicos para cuidar y recuperar el buen estado de la piel tras los excesos de las fiestas.

La limpieza de la piel es clave para mantenerla en buen estado

La desintoxicación de los poros, así como la eliminación de del exceso de grasa y permitir que la piel respire, es crucial para que la piel recupere su luminosidad, su tono natural y la tersura. ¿Cómo conseguirlo? Con una rutina diaria tan sencilla como limpiar el rostro cada día antes de dormir.

Desmaquillarse antes de acostarse es una práctica habitual y recomendable para garantizar el cuidado de la piel. ¿Pero, y en los días en los que no te maquillas? En estos días también es clave hacer una limpieza de la piel de la cara antes de acostarte, para eliminar la suciedad e impurezas, tal y como informa Sonia Fígols, CEO de Niátika.

Lo ideal, además, es hacer esta rutina de limpieza con los productos específicos que se adapten a cada tipo de piel. Las más secas agradecerán el uso de “emolientes con ceramidas, manteca de karité o glicerina en forma de aceite, así como la leche limpiadora”, señala Fígols. El motivo es que además de la limpieza de la piel, la nutren.

En el caso de las pieles más grasas o con tendencia acneica, Fígols señala que lo recomendable es usar limpiadores faciales en formato gel con azeloglizina, trikenol, ácido salicílico o menta.

En cuanto al procedimiento de desmaquillado, la experta de Niàtika señala que no es recomendable abusar de las toallitas desmaquillantes. A pesar de su comodidad de uso, no son el producto más adecuado. Según Fígols, “la limpieza que hacen es superficie y como normalmente contienen alcohol y no solemos enjuagar la piel después de utilizarlas, hay determinados residuos como tensoactivos, emulsionantes y conservantes que quedan en la piel, pudiendo ocasionar alergias si se prolonga su uso en el tiempo”, concluye.

Hidratar la piel es fundamental para recuperarla de los excesos

Sensaciones de tirantez o sequedad o falta de brillo en la piel del rostro es habitual en épocas en las que el organismo tiene una falta de hidratación. La falta de ingesta de agua combinada a tomarse alguna que otra copa de vino o cerveza de más pasa factura y ello se refleja de forma directa en la piel.

Ante esta situación, la hidratación es clave para su recuperación. Para conseguirlo, nada mejor que usar cremas o sueros que tengan ingredientes capaces de retener la humedad en la piel, como el ácido hialurónico. De manera adicional, si el producto incluye otros activos que contribuyan a devolver la luminosidad de la piel, mucho mejor. La vitamina C, niacinamida o el retinol son las mejores opciones para ello.

Una forma fácil de sencilla de mantener una correcta hidratación de la piel es con las mascarillas faciales hidratantes.

Los mejores productos para recuperar y cuidar la piel tras los excesos

Además de una buena rutina de limpieza diaria de la piel y una hidratación constante, hay determinados productos específicos que puedes incluir en la rutina de belleza para que el rostro luzca siempre perfecto:

Parches y cremas antiojeras con ácido hialurónico, que tienen una fácil absorción y ofrecen propiedades regeneradoras y antioxidantes para devolver el aspecto terso a la piel.

Suero de vitamina C para la cara, producto ideal par pieles apagadas o deshidratadas. Reduce las arrugas y las líneas de expresión, además de tener un gran poder hidratante.

Dentro de la gama de este tipo de productos hay que destacar los sueros faciales antimanchas, que tienen vitamina C y otras propiedades despigmentantes que son ideales para reducir y acabar con las manchas.

