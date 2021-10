Trabajos

Cómo conseguir un empleo en Decathlon

¿Te gustaría trabajar en Decathlon? La tienda especializada en el entorno deportivo cuenta con un amplio catálogo de empleo relacionado con la atención al cliente. Si te gusta el trato con la gente, eres un apasionado del mundo del deporte y estás interesado en conseguir un empleo en Decathlon, te explicamos todo lo que tienes que hacer para enviar el currículum, los requisitos para trabajar, los tipos de empleo…

Enviar CV a Decathlon

Para enviar el currículum y poder optar a una de las ofertas de trabajo de Decathlon tienes que hacerlo a través de su portal de empleo al que puedes acceder desde esta dirección. Desde el portal de trabajo de Decathlon se hace un llamamiento a toda personas apasionada del deporte para que forme parte de su plantilla puesto que se trata de una marca especializada en productos para todo tipo de deportes.

En la parte superior derecha del portal de empleo hay un botón azul que dice Inscríbete tal y como muestra la siguiente imagen.

Si pinchas este botón se abre una nueva página en la que aparece un listado con todas las ofertas disponibles.

En la parte superior del listado de las ofertas hay un menú en el que te permiten hacer una búsqueda más exhaustiva del tipo de puesto que buscas porque puedes aplicar hasta 3 filtros:

Por provincia

Por posición

Palabra clave en el buscador

El filtro de posición hace referencia a los diferentes puestos de empleo.

Si encuentras una oferta que se ajusta a tus necesidades, tienes que seleccionarla para poder inscribirte en ella.

En el interior de cada oferta aparece una descripción del tipo de empleo, la localización, el número de vacantes que hay que cubrir de este puesto así como los requisitos principales para poder conseguir este trabajo.

En la parte derecha de la pantalla aparecen tres botones que son tres formas distintas para poder inscribirte a esta oferta. Son: Autocompletarlo con b4work, inscribirte de forma manual o hacerlo a través del portal Indeed.

Si seleccionas la opción de inscribirte manualmente, se abre una nueva página que es un formulario que debes rellenar introduciendo los datos de contacto, tus datos personales, el lugar de residencia, la formación académica y conocimientos en idiomas, as preferencias en cuanto a lugar de trabajo y jornada laboral. Además te preguntan por tus prácticas deportivas y tu experiencia laboral.

Por último puedes adjuntar tu CV y subirlo a la plataforma así como enlazar si quieres a tus redes sociales y aportar alguna observación final.

Una vez has completado todo el formulario, en la parte inferior de la página hay un botón azul que dice Inscríbete. Si lo seleccionas, ya estás inscrito en esta oferta.

¿Puedo llevar el CV a una tienda?

La mejor opción para dejar el CV en Decathlon es inscribirte a una oferta a través de su portal porque de esta forma el currículum ya forma parte de la bolsa de trabajo.

En su página web no especifican que se pueda llevar o no el documento físico a la tienda, pero en este caso habrá más posibilidades de que se pierda o traspapele que si decides inscribirte a una oferta en su portal de forma online.

Requisitos

Depende del puesto de trabajo al que quieras acceder, Decathlon marca una serie de requisitos específicos. Aunque de forma genérica, para trabajar en los locales físicos de cara al público se busca a gente activa, con actitud positiva y apasionados del deporte que puedan orientar de forma excepcional a los clientes. Además en Decathlon al igual que ocurre con otras empresas existen vendedores y trabajadores según el área.

Por tanto, depende de la sección en la que trabajes, puede que lo que busquen sea una persona especializada en el mundo del baloncesto, del ciclismo o apasionado de la caza y pesca. Ante todo el tipo de personal que se busca es que le guste la atención al cliente y el asesoramiento de los productos de Decathlon.

Tipos de empleo

Podemos distinguir dos grandes áreas de trabajo dentro de la empresa. Por un lado los que se centran en la atención al público en tienda y por otro los de logística.

Dentro del área de tienda encontramos los puestos de empleo de:

Azafato de cajas

Líder del deporte

Responsable sección

Técnico

Vendedor deportista

Aunque de forma resumida, podemos establecer dos categorías: Vendedores y responsables de sección.

Éstos últimos son los encargados de liderar a los equipos, supervisan que los departamentos funcionen bien y que haya un buen ambiente laboral.

Mientras que en el área de logística encontramos los siguientes puestos de trabajo:

Operario logístico

Responsable logístico

De forma genérica el área de logística por otra parte es la encargada de proveer los diferentes productos a las tiendas y de llevar un control del stock y preparar diferentes pedidos.

Por otra parte están los puestos de empleo en las oficinas centrales de la empresa que son los puestos que engloban las áreas de administración, recursos humanos, responsables de ventas…

Programas de prácticas

En Decathlon cuenta con programas de práctica para demostrar los conocimientos que has adquirido en tus estudios. Realización de prácticas a tiempo parcial con un apoyo económico.

Valores

La empresa gira en torno al mundo del deporte. Los valores principales de la marca tal y como aparecen en su web son la responsabilidad del personal y la vitalidad.

Buscan por tanto personas con actitud positiva y llenas de energía para formar parte de la plantilla.

La cultura de la empresa se basa en la pasión por el deporte.

