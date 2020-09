Sabías Que... Cómo diferenciar tiburones Tintorera de Cazón y Marrajo

En España hay en torno a unos 5 tipos diferentes de tiburones, entre los cuales la Tintorera, el Cazón y el Marrajo son los más comunes. ¿Y cómo diferenciarlos si me los encuentro en la mar? En este artículo te damos las claves para que sepas diferenciar a los tipos de tiburones más comunes que te puedes encontrar cerca de las costas de España.

Tipos de tiburones

En España los tiburones que viven en nuestras aguas no son de los más peligrosos. El más común es la tintorera. Tres ejemplares de esta especie se han visto en diversas playas de Premià de Mar y Masnou, en la costa catalana.

Tintorera

La tintorera también recibe el nombre de tiburón azul y de Prionace Glauca. Esta especie es más conocida por ser presa de los pescadores que por visitar la costa y acechar a los bañistas.

Solo en la Unión Europea se capturan anualmente cuatro toneladas de este ejemplar. No obstante, cada año algunas se dejan ver por las costas españolas, aunque comienza a ser escaso el número de especies. El tiburón tintorera de media mide 2,5 metros y pesa de 80 kg.

Cañabota

El tiburón Cañabota gris, en segundo lugar, tiene dimensiones mayores llegando a medir hasta 4,8 metros de longitud y pesar más de 1.000 kg.

El también conocido como Hexanchus griseus es la especie de mayor tamaño que habita en aguas españolas. Es muy común en las aguas tropicales, aunque como indicamos también habita en el mar Mediterráneo.

Los ataques registrados por esta especie han sido provocados siempre previamente por humanos, por lo que no se considera como un peligro para las personas a pesar de sus grandes dimensiones.

Pintarrojas y cazones

Los pintarrojas y los cazones ocupan el tercer y cuarto lugar de los más comunes en nuestro país. Aunque la fama de estas pequeñas especies te sonará más como pescado de recetas de cocina que por ataques a personas.

A los pintarrojas también se les conoce como tiburón gato y no llegan a medir más de un metro y pesar unos 3 kilos. Esta especie se alimenta de moluscos y crustáceos, por lo que apenas suponen un riesgo para el ser humano.

Los cazones, famosos en Andalucía por ser cocinados en adobo en raciones y tapas, también tienen un pequeño tamaño que no supera los 2 metros. Su alto precio se debe a la dificultad de su pesca, puesto que suele habitar entre los 40 y 100 metros de profundidad.

Marrajos

En quinto lugar se encuentran los marrajos. Estos tienen un hábitat transoceánicos y, por tanto, son difíciles de ver cerca de las costas a pie de playa. Es un error frecuente confundir la carne de esta especie con la del emperador o la del mero.

Todas estas especies pertenecen a la clase de los condrictios, que se caracterizan por ser cartilaginosos. En nuestro país hay 80 especies de condrictios, de los que 45 son tiburones, 34 rayas y 1 quineras.

