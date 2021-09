Sabías Que...

Embarazo y Bebés

Cómo donar esperma en España, requisitos y cuánto pagan

NOTICIA de de Jessica Pascual

La donación de esperma es una actividad legal, voluntaria y no lucrativa regulada por ley en España. Esto quiere decir que todos los hombres que quieran y cumplan los requisitos marcados por las clínicas pueden hacer una donación de semen, siempre bajo el anonimato y confidencialidad y con un contrato por escrito de por medio.

La donación de semen no es lucrativa, es decir, que las clínicas no pueden pagar a los donantes por ello. Pero lo que sí que pueden hacer es pagarles por las molestias generadas derivadas del proceso así como por los desplazamientos a la clínica. En esta guía te explicamos todo lo que debes saber sobre la donación de esperma, los requisitos, la cantidad que pagan por ello (por desplazarte a la clínica de donación), los pasos del proceso y algunas clínicas de España a las que puedes acudir para hacer la donación.

Cuánto pagan por donar esperma

La Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción humana asistida, es clara sobre este aspecto. La donación nunca puede tener un carácter lucrativo o comercial, es decir, que las clínicas no pueden pagar a los clientes por el hecho de donar esperma.

En todo caso, la compensación económica que reciba el donante será para cubrir las molestias físicas y los gastos de desplazamiento o los laborales que pueden derivarse del hecho de la donación. Pero nunca por dar el esperma, porque la legislación entiende que éste debe ser un acto completamente voluntario y sin ánimo de lucro.

En cuanto a la cantidad de dinero que pagan las clínicas a los donantes, suele encontrarse en una horquilla de entre 25 y 50 euros por donación válida para congelar. Teniendo en cuenta que un ciclo entero requiere de varias donaciones, entre 15 y 25, la cantidad final retribuida asciende a más de 500 euros. Por ejemplo, si a un donante le pagan 35 euros por donación y realiza un total de 20, la cantidad final que recibe es de 700 euros.

Requisitos

Todos los hombres que quieran donar esperma en España deben ajustarse a los siguientes requisitos:

Para empezar, la legislación establece una edad máxima y otra mínima para poder someterse a esta intervención. En concreto, no pueden donar las personas menores de edad y, en el extremo opuesto, no hay acuerdo sobre la edad límite. En algunas clínicas la edad máxima para donar esperma es de 31 años, mientras que en otras se amplía hasta los 50, que es la máxima fijada por la ley. Aunque el rango medio de edad máxima aceptado por las clínicas es de entre 30 y 40 años.

y, en el extremo opuesto, no hay acuerdo sobre la edad límite. En algunas clínicas la edad máxima para donar esperma es de 31 años, mientras que en otras se amplía hasta los 50, que es la máxima fijada por la ley. Aunque el rango medio de edad máxima aceptado por las clínicas es de entre 30 y 40 años. Es imprescindible que el donante mantenga un buen estado de salud psicofísica y, por tanto, que no padezca enfermedades hereditarias, genéticas o infecciosas que puedan transmitirse a los descendientes

y, por tanto, que no padezca enfermedades hereditarias, genéticas o infecciosas que puedan transmitirse a los descendientes Los donantes tienen que estar en pleno uso de sus facultades mentales y someterse a este proceso de forma voluntaria

y someterse a este proceso de forma voluntaria El semen debe tener buena calidad , esto quiere decir que debe tener una alta concentración de espermatozoides y que, además tengan una buena movilidad.

, esto quiere decir que debe tener una alta concentración de espermatozoides y que, además tengan una buena movilidad. Entre los requisitos de algunas clínicas destacan una altura mínima.

En algunas clínicas imponen como requisito que la persona que quiera donar no sea adoptada. Indican que de esta forma no tienen acceso a los antecedentes familiares.

Cómo donar esperma

Lo primero que debe hacer una persona que quiere donar esperma es elegir una clínica y acudir para que le informen sobre los requisitos y pasos del proceso en ese establecimiento en concreto. Además, antes de iniciar cualquier paso de la intervención, la clínica realiza un estudio previo al donante en el que analiza su historia clínica así como sus antecedentes personales y familiares. El donante tiene que someterse a una exploración física, a un análisis de sangre y a un estudio sobre la calidad del semen. Si la clínica considera que un donante es apto, antes de empezar con el procedimiento, las partes firmarán por escrito un contrato.

El proceso para donar esperma es muy sencillo y no requiere ingreso ni intervención quirúrgica. Pero no de corta duración, puesto que el proceso de donación completo tiene una duración de entre tres y seis meses, dependiendo de la clínica. Para completar un ciclo de donación se establecen estos periodos en los que el donante tiene que ir entre 15 y 25 veces a donar semen. Los plazos entre cada donación suelen ser de una semana.

Muchas clínicas recomiendan a los donantes no mantener relaciones sexuales o eyacular en los tres días previos a la donación y mantener el nivel de vida más saludable posible, en lo que se refiere a la alimentación y hábitos diarios. Y durante el proceso, si la clínica detecta que la calidad del semen ha descendido o que, tras descongelarlo los resultados no son los esperados, podría cancelarse el proceso de forma inmediata.

Una vez el donante entrega una donación de semen a la clínica, la entidad lo guarda en un banco de esperma hasta su posterior uso en técnicas de reproducción asistidas de personas que quieran someterse a este procedimiento.

La donación de esperma es un proceso anónimo en el que los futuros padres no pueden conocer la identidad del donante ni tampoco pueden elegir entre las diferentes muestras. Y el donante nunca conocerá ni tendrá constancia de quiénes son los padres del hijo nacido del esperma ni tampoco del niño o niña.

Cuántas veces se puede donar

El número máximo de veces que una persona puede donar está regulado por ley. En concreto, la legislación establece que un mismo donante no puede tener más de seis hijos nacidos de su esperma. Pero, ¿cómo se lleva a cabo el control de la cantidad de hijos o donaciones de una persona? Para cumplir con este límite, los donantes deben declarar cada vez que vayan a donar si han hecho otras previas así como el momento y el centro en el que se hubieran realizado.

Además, existe el Registro Nacional de Donantes, dependiente del Ministerio de Sanidad donde deben inscribirse los donantes de gametos y preembriones para dedicarlos a la reproducción asistida. Los datos de los registros se recogen a nivel autonómico.

Clínicas

Aquí te dejamos algunas de las clínicas especializadas a las que puedes acudir para donar semen en España:

Cómo donar esperma en España, requisitos y cuánto pagan was last modified: by

Si quieres leer más noticias como Cómo donar esperma en España, requisitos y cuánto pagan, te recomendamos que entres en la categoría de Embarazo y Bebés.