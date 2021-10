Sabías Que...

Cómo eliminar la celulitis de piernas y glúteos

En algún momento de sus vidas casi todas las mujeres tendrán celulitis en unas u otras partes de su cuerpo. Ante esto, lo primero que nos preguntamos es si es posible deshacernos de ella y los productos o remedios que la eliminen. Lo cierto es que sí existen trucos para reducir los signos de la piel de naranja al menos en un gran porcentaje. A continuación te lo contamos para que puedas ponerlos en práctica y empezar a notar sus resultados.

¿Se puede eliminar la celulitis?

Independientemente del peso que tengas, la celulitis es un problema estético que afecta a un enorme porcentaje de mujeres. Se trata de una acumulación de tejido adiposo en distintas zonas del cuerpo, pero especialmente en los muslos, glúteos, vientre, caderas y brazos.

Entre las causas que la producen están las hormonas, pero existen otros factores que pueden desencadenarla. Algunos son la mala alimentación, el sedentarismo, la genética y por supuesto, algunos fármacos, como la píldora anticonceptiva. Además, hay ciertos hábitos que pueden fomentar el nacimiento de la celulitis, como llevar ropa demasiado ajustada o usar tacones muy altos.

Sabiendo todo esto, algunas de las preguntas que más nos hacemos es cómo acabar con la celulitis de los glúteos, o cómo eliminarla de los muslos rápidamente. Pues bien, la respuesta a ambas cuestiones está en los hábitos que adoptemos. En todo caso, conviene decir que eliminar este tipo de grasa es una tarea que requiere de un gran esfuerzo y cierto tiempo de dedicación. A continuación os contamos las claves para saber por dónde empezar.

Alimentación

Tener una alimentación equilibrada es fundamental para evitar los cúmulos de grasa. Así pues, entre otros consejos, deberás tener en cuenta los siguientes:

Come muchas frutas y verduras. Son ricas en antioxidantes y te vendrán muy bien para depurar.

Suma a tu lista de la compra los alimentos con ácidos grasos insaturados, especialmente los que tienen Omega 3, como el pescado azul y los alimentos ricos en fibra (legumbres, frutos secos etc.).

Evita las grasas saturadas. Éstas están muy presentes en los embutidos, quesos grasos, salchichas, carnes grasas etc.

No abuses de la sal, ya que ésta genera retención de líquidos.

Intenta no tomar refrescos ni zumos azucarados.

La bollería, los pasteles y el resto de alimentos ricos en azúcares también deberán ser eliminados de tu dieta.

Di adiós también a los alimentos fritos y empanados.

Por supuesto, el alcohol es otro de los grandes enemigos de la celulitis, así que elimínalo de tu dieta.

Por último, toma mucho agua. Como mínimo un litro y medio al día. Así conseguirás eliminar toxinas.

Ejercicios para reducirla

El sedentarismo influye enormemente en la generación de la piel de naranja. Por ello, empezar a practicar deporte será fundamental. Si hasta el momento no entrenabas empieza por pasear tres o cuatro veces a la semana. Hazlo 45 minutos y a un buen ritmo y pronto empezarás a notar los resultados.

Los entrenamientos cardiovasculares también te ayudarán a quemar calorías y luchar contra la celulitis. Así que deportes como el running, el ciclismo, nadar o subir escaleras serán tus mejores aliados para eliminar la dichosa grasa de las piernas.

Por último, debes tener en cuenta que hay algunos ejercicios específicos para la piel de naranja. Entre ellos están las sentadillas, los burpees, las elevaciones de rodilla o las patadas de glúteos. Practícalos y verás como empiezas a notar los resultados.

Cosmética para combatirla

En los últimos años el mundo de la cosmética ha trabajado mucho en tratamientos que ayudan a combatirla. Así pues, si tienes ocasión será muy recomendable utilizar una crema anticelulítica una o dos veces al día de manera habitual.

En este sentido es muy importante que tengas en cuenta que para que estos productos hagan efecto será fundamental que los uses de manera rutinaria. Aplícalos haciendo un masaje circular de manera ascendente en las piernas y hasta los glúteos. En el caso del vientre, hazlo siguiendo las agujas del reloj hasta que se absorba por completo.

Eliminarla rápido

Lograrlo en una semana es una tarea prácticamente imposible. Es importante hacerse a la idea de que este objetivo requerirá de algún tiempo extra y sobre todo, de cambiar nuestra rutina de manera permanente y no de modo puntual.

En todo caso, existen algunas técnicas que pueden ayudar a acelerar el proceso. A continuación te hablamos de algunas de ellas:

Masajes. Uno de los modos para intentar conseguirlo es recurrir a un especialista. Ellos podrán hacerte un masaje drenante que favorezca su eliminación. O hacernos con algún masajeador especializado.

Tratamientos de medicina estética. Dentro de ellos cabe destacar la presoterapia, los ultrasonidos y los leds.

En caso de que estés interesada en alguna de estas opciones lo ideal es que recurras a un especialista para que analice tu caso en concreto y te haga una recomendación. Así conseguirás dar con la alternativa más apropiada para tu caso particular y empezar a luchar para eliminar la celulitis.

