Cómo evitar que te roben el coche, trucos y consejos

Comprueba que el coche está cerrado, nunca dejes el motor en marcha si sales un momento, evita dejar objetos a la vista y usa herramientas de bloqueo para inmovilizar el coche. Estos son algunos de los consejos que puedes poner en práctica para intentar evitar que te roben el coche. Ninguna de ellas es una garantía total y fiable de evitarlo, puesto que si ponen todo el empeño, es posible que puedan sustraer el vehículo, pero con estas medidas de seguridad lo van a tener mucho más complicado. Y puede que se lo piensen dos veces antes de elegir tu coche.

Todos los consejos que se incluyen en esta guía son medidas preventivas de seguridad, todas ellas sencillas de poner en práctica. Consejos para garantizar al máximo la seguridad del vehículo y evitar disgustos.

1. No dejes nada llamativo a la vista

Es habitual salir con prisas del coche y dejar objetos a la vista desde fuera. Un bolso, aunque no tenga nada en el interior, unas gafas de sol, una mochila con cosas dentro o cualquier otro objeto puede despertar la curiosidad de los ladrones. Para evitar que tu coche sea el centro de atención y que alguno quiera forzarlo para ver si puede llevarse algo de provecho, evita dejar cualquier cosa a la vista. Si tienes que dejar cosas en el coche por la rutina del día a día, que sea en el maletero, en un sitio donde no se vea.

2. Comprueba que has cerrado

¿Cuántas veces al día entras y sales del coche? Una acción tan rutinaria como es cerrar el coche apretando un botón del mando puede que se olvide alguna vez. Por ello, como medida preventiva, siempre es recomendable comprobar que el coche está bien cerrado. Un gesto manual tan sencillo como tirar de la maneta de la puerta para verificar que la puerta no se abre puede ahorrarte muchos disgustos.

3. Nunca dejes el coche encendido, ni un momento

Evita dejar el coche con el motor encendido, aunque sea solo un momento. No pongas los intermitentes para parar un segundo en doble fila, dejar las llaves puestas y salir al cajero, a comprar o a hacer cualquier otra cosa. En estos pocos minutos pueden intentar robarte el coche. Motivo por el que es fundamental que siempre que te bajes, si no hay nadie dentro, apagues el motor y cierres con llave.

4. Bloquea el volante

La barra antirrobo es un sistema que dificulta a los ladrones el robo del coche porque no permite mover el volante ni un solo centímetro. Por ello, es una medida preventiva bastante segura, sobre todo, porque seguramente los ladrones intenten robar un vehículo que no tenga este sistema al tuyo, por las complicaciones añadidas que conlleva. Consulta aquí las barras antirrobo del coche de bloqueo del volante.

5. Bloqueadores de ruedas

Este bloqueo se instala en la rueda e impide que el vehículo circule. Estos bloqueadores funcionan de manera similar a los cepos que ponen las autoridades policiales para inmovilizar el vehículo. La única forma de quitarlo es con una llave especial. Este es un sistema que probablemente no uses a diario por no tener que colocarlo, pero que es ideal para determinadas situaciones. Sobre todo, si tienes que dejar el coche en una zona que no te da muy buena espina. Aquí puedes ver uno de los bloqueadores de ruedas que puedes instalar en tu coche.

6. Aparcalo en zonas que conozcas

Procura dejar el coche en zonas conocidas o barrios que te den confianza. Sobre todo, que no esté muy alejado y se encuentre rodeado de comercios, edificios y gente. Así será más complicado que intenten robártelo. Por otra parte, evita zonas mal iluminadas, aisladas o poco transitadas. Si te vas de vacaciones y no conoces la zona, analiza el barrio. Si no te da buena pinta, cámbialo de ubicación.

7. Mejor guardarlo en el garaje

Si tienes un garaje, ya sea propio o en alquiler, úsalo siempre que puedas. Guardar el coche en estos espacios privados siempre da una mayor seguridad porque es más difícil que un ladrón se lance a adentrarse en este lugar, donde puede ser visto por varias personas, para robar un coche.

8. Instala una alarma

Puede que este no sea un elemento que frene a los ladrones para intentar robarlo, pero sí es una medida efectiva y disuasoria si al intentarlo el coche empieza a montar un escándalo del que va a enterarse todo el barrio. Algunos vehículos incorporan la alarma en el equipamiento de serie, pero no todas. Al intentar forzar un vehículo, la respuesta de este es hacer sonar el claxon y activar y desactivar las luces de manera constante, para llamar la atención. Aquí puedes consultar uno de los modelos de alarmas para coches universales que puedes poner en tu vehículo y olvidarte de preocupaciones.

9. Bloquea puertas y ventanas durante la conducción

Esta es una medida de seguridad para evitar robos en el vehículo mientras conduces. Una parada en un paso de cebra, en un semáforo o ante un falso accidente puede tener consecuencias nefastas. Para evitarlo, mantener el bloqueo de puertas y ventanas para que no puedan abrir el coche desde fuera es un extra de seguridad.

