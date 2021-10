Trabajos

Cómo hacer una declaración jurada, modelos y tipos

NOTICIA de Jessica Pascual

¿Necesitas agilizar algún trámite legal? ¿Tienes que solicitar una ayuda social pero no puedes porque necesitas hacer otros trámites que ahora están cerrados por cuarentena? ¿Tenías pendiente registrarte como pareja de hecho y el confinamiento te lo impide? ¿Eres autónomo y quieres solicitar el paro porque has tenido que cerrar tu negocio pero no sabes cómo?

No te preocupes. Para estos trámites y para otros muchos existe en España un documento que sustituye de forma temporal la presentación de ciertos documentos con la principal finalidad de agilizar trámites. Se trata de la declaración jurada. Las hay de diferentes tipos y para diferentes fines. En este artículo explicamos al detalle todo lo que necesitas saber para hacer una declaración jurada, los tipos y los modelos.

¿Qué es?

La declaración jurada es un documento de carácter legal a través del que una persona declara una información o unos hechos y asume la responsabilidad legal de la veracidad de aquello que ha declarado.

Gracias a la presunción de veracidad las declaraciones juradas nos permiten agilizar los trámites puesto que nos exime de tener que presentar otros documentos o acudir a terceras personas que testifiquen sobre algún hecho. Depende del tipo de declaración jurada que realicemos, vamos a tener presunción de veracidad o no. Y por tanto la veracidad de los hechos va a ser asegurada de forma posterior por una autoridad judicial o administrativa.

Es decir, una declaración jurada es un documento en el que la persona que lo presenta alega unos hechos o informaciones y confirma su veracidad. En estos casos las declaraciones que se realizan se consideran ciertas hasta que pueda demostrarse lo contrario.

Un aspecto muy importante que debemos tener en cuenta es que la información que expongamos en esta declaración jurada debe ser de una fuente de información propia, es decir, nuestra. No podemos incluir información en la declaración jurada que hayamos obtenido a través de terceras personas.

¿Para qué sirve?

La función principal de un documento como la declaración jurada es agilizar trámites legales. Este documento sirve para sustituir de forma temporal otros papeles que no podamos presentar u obtener en ese momento determinado por diferentes causas. Por ejemplo en la situación actual, por no poder obtener estos documentos a causa del estado de alarma decretado por el Gobierno que mantiene inactivos gran cantidad de servicios.

Modelo

¿Cómo puedo hacer una declaración jurada? Las personas interesadas en realizar una declaración jurada tienen dos vías para hacerlo: A través de la redacción de un escrito o mediante vía oral. Las dos son igual de válidas a efectos legales.

Si la declaración jurada es simple el declarante puede redactarla él mismo. Pero si la declaración es notarial-judicial, el notario debe dar el visto bueno y atestiguar las declaraciones contenidas en ese documento. Deberá comprobar los datos personales incluidos y la veracidad del contenido. En cuanto al documento, debe contener 3 grandes puntos:

1. Datos personales del declarante. En concreto debemos incluir el nombre completo, el DNI y el domicilio.

2. Exposición de hechos de forma clara y concisa. Además es necesario indicar el organismo al que se dirige esta declaración jurada.

3. Firma del declarante con fecha en todas las páginas de la declaración jurada.

Una vez tenemos el documento, y la verificación de notario en caso de ser necesario, podemos proceder a presentar este documento en las autoridades administrativas o judiciales competentes.

El modelo de declaración jurada que exponemos a continuación es un tipo estándar. Variará en función del tipo de declaración jurada que queramos realizar:

D/Dña. ………………………………………………… mayor de edad, con D.N.I. nº …………………… y domicilio en…………………………… calle ……………………….

Declaro bajo juramento:

Que ……………………………………………., y para que así conste a los efectos oportunos, firmo la presente declaración en ………a … de … de …

Fdo………

Para autónomos

Si eres autónomo y a raíz del decreto del estado de alarma has tenido que paralizar tu negocio y quieres solicitar el paro, también te sirve este documento. Debes realizar una declaración jurada para autónomos, que es el escrito a través del que se solicita la prestación al Servicio Público de Empleo Estatal y que puedes ver en las siguientes imágenes. Solo pueden acogerse a esta prestación aquellos autónomos que hayan cotizado para solicitarla.

Puedes consultar el modelo de declaración jurada y descargarlo en este enlace.

En la declaración jurada debe realizar una exposición de motivos detallada del cese de su negocio. Los motivos por los que bajo su responsabilidad ha cerrado su negocio deben ser económicos, técnicos, productivos o de organización. Además se deben detallar las causas específicas por las que ha decretado el cierre, que pueden ser:

1. Pérdidas continuadas que superen el 10% del total de un año.

2. Ejecuciones judiciales o administrativas que supongan el 30% de los ingresos

3. Declaraciones judiciales o de concurso.

Para el caso de los autónomos tiene un modelo propio:

En este modelo se solicitan los datos de la persona, los motivos del cierre del negocio, la declaración de la causa del motivo y la fecha y firma.

Tipos

A continuación exponemos los dos grandes tipos de declaraciones que podemos encontrar. Se distinguen diferentes categorías de declaración jurada en función de la forma que presentan y de su finalidad. Es un documento que podemos redactar nosotros mismos. Aunque dependiendo del tipo de declaración jurada que realicemos en algunas ocasiones será obligatoria la presencia y firma de un notario.

Según su forma

Dentro de las declaraciones juradas según su forma encontramos dos tipos. Por un lado la declaración jurada simple y por otro la declaración jurada notarial-judicial.

Simple

La declaración jurada simple es menos formal que la judicial-notarial, por tanto otorga menor responsabilidad a la persona autora de la declaración. En este tipo de declaraciones no existe la presunción de veracidad y tampoco es necesaria la presencia de un notario para su elaboración. Son declaraciones que requiere menos formalismos.

Al tener menor responsabilidad, en caso de incluir datos falsos en esta declaración, las consecuencias legales son menores que en las declaraciones juradas notariales-judiciales. Lo que puede ocurrir es que se pierdan los beneficios obtenidos a raíz de la presentación de esta declaración que ha demostrado ser falsa. En caso de haber obtenido dinero, pueden solicitarte su devolución con intereses legales y de demora.

Notarial-judicial

La gran diferencia de esta declaración frente a la simple es que en este caso es obligatoria la presencia de un notario que atestigüe la veracidad de los hechos bajo juramento. Esto provoca que la declaración jurada notarial-judicial otorgue una mayor responsabilidad al declarante, y en caso de incluir falsedades en el documento, las consecuencias a las que puede enfrentarse son sanciones desde el punto de vista penal o administrativo. La sanción va a depender de la utilización de la declaración jurada y de la gravedad. Una de las principales consecuencias derivadas de incluir falsedades puede ser que se inicie un proceso de delito de falsedad documental.

Según su finalidad

Existen muchos tipos de declaraciones juradas según su finalidad. A continuación exponemos una selección de las más comunes.

De ingresos económicos

Es un documento a través del que declaramos una serie de ingresos para la solicitud de una ayuda social o de una beca de estudios pero que no podemos comprobar en ese momento.

Inscripción de una pareja de hecho

En este caso es un documento que puede acreditar diferentes cuestiones. Por ejemplo podemos evidenciar que los dos miembros de la pareja cumplen con los requisitos para convertirse en pareja de hecho, o la declaración de la convivencia de la pareja en el mismo domicilio durante el tiempo mínimo exigido. En este caso el documento puede ser redactado por la propia pareja o por los dos testigos, dependiendo de lo que el Registro establezca.

No estar separado de la función pública

Como indica su nombre se trata de una declaración que atestigüe que no nos encontramos en situación de inhabilitiación o de separación de las funciones públicas.

De solvencia económica

Es un documento que nos sirve para declarar si tenemos pendiente el pago de alguna hipoteca o de alguna otra deuda en caso de querer solicitar un crédito.

Responsable

A través de este documento de declaración responsable se declara que se cumplen los requisitos para iniciar un negocio mientras de forma paralela la administración verifica que se cumplen los requisitos para la posterior concesión de licencia.

De patrimonio

En este caso el interesado declara una serie de bienes de cualquier índole con la finalidad de tomar un cargo o justificar un patrimonio.

De estado civil

A través de este documento el interesado declara que no está casado y que no hay ningún otro aspecto que le impide contraer matrimonio además de alegar que cumple con los requisitos necesarios para poder realizar la celebración.

De adquisición de vivienda

En este documento el declarante afirma que no es propietario de una vivienda en concreto.

De oposición

A través de un documento como éste declaramos la oposición a la realización de un trámite.

Compromiso de tener armas para oposiciones de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado

Una declaración a través de la que el declarante se compromete a llevar armas y si la situación lo requiere a utilizarlas según los casos previstos en la ley.

